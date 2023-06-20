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Кулеба назвал встречу с лидерами африканских стран в Киеве "жесткой" - РИА Новости, 20.06.2023
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02:31 20.06.2023 (обновлено: 02:56 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/yuar-1879260916.html
Кулеба назвал встречу с лидерами африканских стран в Киеве "жесткой"
Кулеба назвал встречу с лидерами африканских стран в Киеве "жесткой" - РИА Новости, 20.06.2023
Кулеба назвал встречу с лидерами африканских стран в Киеве "жесткой"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что диалог с лидерами африканских стран, посетивших Киев с мирной инициативой, был откровенным и местами... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T02:31
2023-06-20T02:56
киев
украина
африка
дмитрий кулеба
владимир зеленский
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что диалог с лидерами африканских стран, посетивших Киев с мирной инициативой, был откровенным и местами жестким.&quot;Впервые за историю независимости Украины к нам приехала такая делегация из Африки… Был очень откровенный разговор, местами жесткий диалог, но президент (Владимир Зеленский - ред.) четко расставил все точки над i. Африканцы оставляли Киев не просто с намного лучшим пониманием ситуации, но также и некоторые их позиции изменились&quot;, - сказал он в эфире всеукраинского телемарафона.По словам министра, Киев будет смотреть "как они будут эволюционировать, какая будет у них позиция"."Мы от своих интересов ни на миллиметр не отступим и будем откровенно говорить со всеми", - добавил Кулеба.Ранее Владимир Путин провел встречу с представительной делегацией африканских лидеров. В нее вошли президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салл, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Была представлена африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из 10 пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров. До этого африканские лидеры встретились в Киеве с Владимиром Зеленским.
https://ria.ru/20230619/afrika-1879056469.html
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киев, украина, африка, дмитрий кулеба, владимир зеленский, владимир путин, в мире
Киев, Украина, Африка, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Владимир Путин, В мире
Кулеба назвал встречу с лидерами африканских стран в Киеве "жесткой"

Кулеба назвал диалог с делегацией ЮАР, посетившей Киев, откровенным и местами жестким

© Presidency of South AfricaПрезидент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Киев
Президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Киев
© Presidency of South Africa
Президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что диалог с лидерами африканских стран, посетивших Киев с мирной инициативой, был откровенным и местами жестким.
«

"Впервые за историю независимости Украины к нам приехала такая делегация из Африки… Был очень откровенный разговор, местами жесткий диалог, но президент (Владимир Зеленский - ред.) четко расставил все точки над i. Африканцы оставляли Киев не просто с намного лучшим пониманием ситуации, но также и некоторые их позиции изменились", - сказал он в эфире всеукраинского телемарафона.

По словам министра, Киев будет смотреть "как они будут эволюционировать, какая будет у них позиция".
"Мы от своих интересов ни на миллиметр не отступим и будем откровенно говорить со всеми", - добавил Кулеба.
Ранее Владимир Путин провел встречу с представительной делегацией африканских лидеров. В нее вошли президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салл, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Была представлена африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из 10 пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров. До этого африканские лидеры встретились в Киеве с Владимиром Зеленским.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Президент ЮАР рассказал о переговорах с Путиным и Зеленским
19 июня, 08:57
 
КиевУкраинаАфрикаДмитрий КулебаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВ мире
 
 
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