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Кулеба назвал встречу с лидерами африканских стран в Киеве "жесткой"

Кулеба назвал встречу с лидерами африканских стран в Киеве "жесткой" - РИА Новости, 20.06.2023

Кулеба назвал встречу с лидерами африканских стран в Киеве "жесткой"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что диалог с лидерами африканских стран, посетивших Киев с мирной инициативой, был откровенным и местами... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T02:31

2023-06-20T02:31

2023-06-20T02:56

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африка

дмитрий кулеба

владимир зеленский

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что диалог с лидерами африканских стран, посетивших Киев с мирной инициативой, был откровенным и местами жестким."Впервые за историю независимости Украины к нам приехала такая делегация из Африки… Был очень откровенный разговор, местами жесткий диалог, но президент (Владимир Зеленский - ред.) четко расставил все точки над i. Африканцы оставляли Киев не просто с намного лучшим пониманием ситуации, но также и некоторые их позиции изменились", - сказал он в эфире всеукраинского телемарафона.По словам министра, Киев будет смотреть "как они будут эволюционировать, какая будет у них позиция"."Мы от своих интересов ни на миллиметр не отступим и будем откровенно говорить со всеми", - добавил Кулеба.Ранее Владимир Путин провел встречу с представительной делегацией африканских лидеров. В нее вошли президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салл, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Была представлена африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из 10 пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров. До этого африканские лидеры встретились в Киеве с Владимиром Зеленским.

https://ria.ru/20230619/afrika-1879056469.html

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киев, украина, африка, дмитрий кулеба, владимир зеленский, владимир путин, в мире