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На "Армии-2023" впервые пройдет выставка достижений России в IT и ИИ - РИА Новости, 20.06.2023
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12:58 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/vystavka-1879326479.html
На "Армии-2023" впервые пройдет выставка достижений России в IT и ИИ
На "Армии-2023" впервые пройдет выставка достижений России в IT и ИИ - РИА Новости, 20.06.2023
На "Армии-2023" впервые пройдет выставка достижений России в IT и ИИ
Специальная выставка передовых достижений в области отечественных IT-технологий и технологий искусственного интеллекта впервые будет организована на форуме... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T12:58
2023-06-20T12:58
безопасность
россия
сергей шойгу
технологии
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Специальная выставка передовых достижений в области отечественных IT-технологий и технологий искусственного интеллекта впервые будет организована на форуме "Армия-2023", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Впервые министерство обороны совместно с Национальным центром по развитию искусственного интеллекта развернет специализированную выставку передовых достижений в области отечественных IT-технологий и технологий искусственного интеллекта", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ. В целом, по его словам, на форуме планируется провести свыше 300 научно-деловых мероприятий по актуальным аспектам развития вооруженных сил, российского оборонно-промышленного комплекса и международного военно-технического сотрудничества.
https://ria.ru/20230620/shoygu-1879323111.html
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безопасность, россия, сергей шойгу, технологии
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Технологии
На "Армии-2023" впервые пройдет выставка достижений России в IT и ИИ

Шойгу: на "Армии-2023" впервые пройдет выставка достижений России в IT и ИИ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМеждународный военно-технический форум "Армия-2022"
Международный военно-технический форум Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Международный военно-технический форум "Армия-2022". Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Специальная выставка передовых достижений в области отечественных IT-технологий и технологий искусственного интеллекта впервые будет организована на форуме "Армия-2023", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Впервые министерство обороны совместно с Национальным центром по развитию искусственного интеллекта развернет специализированную выставку передовых достижений в области отечественных IT-технологий и технологий искусственного интеллекта", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.
В целом, по его словам, на форуме планируется провести свыше 300 научно-деловых мероприятий по актуальным аспектам развития вооруженных сил, российского оборонно-промышленного комплекса и международного военно-технического сотрудничества.
Министр обороны России Сергей Шойгу
Шойгу поручил уделить особое внимание безопасности на форуме "Армия-2023"
Вчера, 12:45
 
БезопасностьРоссияСергей ШойгуТехнологии
 
 
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