https://ria.ru/20230620/vystavka-1879326479.html

На "Армии-2023" впервые пройдет выставка достижений России в IT и ИИ

На "Армии-2023" впервые пройдет выставка достижений России в IT и ИИ - РИА Новости, 20.06.2023

На "Армии-2023" впервые пройдет выставка достижений России в IT и ИИ

Специальная выставка передовых достижений в области отечественных IT-технологий и технологий искусственного интеллекта впервые будет организована на форуме... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T12:58

2023-06-20T12:58

2023-06-20T12:58

безопасность

россия

сергей шойгу

технологии

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Специальная выставка передовых достижений в области отечественных IT-технологий и технологий искусственного интеллекта впервые будет организована на форуме "Армия-2023", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Впервые министерство обороны совместно с Национальным центром по развитию искусственного интеллекта развернет специализированную выставку передовых достижений в области отечественных IT-технологий и технологий искусственного интеллекта", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ. В целом, по его словам, на форуме планируется провести свыше 300 научно-деловых мероприятий по актуальным аспектам развития вооруженных сил, российского оборонно-промышленного комплекса и международного военно-технического сотрудничества.

https://ria.ru/20230620/shoygu-1879323111.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

безопасность, россия, сергей шойгу, технологии