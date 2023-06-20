https://ria.ru/20230620/venesuela-1879264799.html

Мадуро связал внедрение карт "Мир" с созданием новой глобальной системы

Мадуро связал внедрение карт "Мир" с созданием новой глобальной системы - РИА Новости, 20.06.2023

Мадуро связал внедрение карт "Мир" с созданием новой глобальной системы

Венесуэла с внедрением у себя российских банковских карт "Мир" участвует в создании финансовой системы нового мира, заявил президент южноамериканской страны... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T04:50

2023-06-20T04:50

2023-06-20T04:53

венесуэла

куба

мьянма

николас мадуро

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МЕХИКО, 20 июн - РИА Новости. Венесуэла с внедрением у себя российских банковских карт "Мир" участвует в создании финансовой системы нового мира, заявил президент южноамериканской страны Николас Мадуро. "В мире появляются новые платежные системы. Венесуэла подверглась жестоким, несправедливым и преступным санкциям, нас пытались изолировать в денежном и финансовом отношении. Теперь мы строим новые платежные системы, новые финансовые системы, новые денежные системы нового мира. Центральный банк Венесуэлы сообщил радостную новость о том, что мы присоединяемся к российской платежной системе, используемой многими странами мира: системе "Мир", - заявил политик в эфире телевизионной программы "С Мадуро+". Президент Центрального банка республики Каликсто Хосе Ортега Санчес в ходе Петербургского международного экономического форума заявил РИА Новости, что Венесуэла стремится к тому, чтобы 30% платежных терминалов в стране могли принимать карты "Мир". По его словам, к настоящему моменту почти 40 тысяч терминалов в туристических зонах были обновлены для использования этих карт. В марте текущего года карты системы "Мир" начали принимать банкоматы на Кубе, в Мьянме начнут принимать их к декабрю 2023 года. О желании подключиться к этой системе заявил в ходе ПМЭФ советник президента республики Никарагуа. Карты системы "Мир" сейчас принимают банки-партнеры в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. Интерес к подключению карт "Мир" также проявляют Иран, Индонезия, Египет, Таиланд, Индия, Венесуэла, Маврикий, Нигерия и Эфиопия.

https://ria.ru/20230617/venesuela-1878818736.html

венесуэла

куба

мьянма

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венесуэла, куба, мьянма, николас мадуро