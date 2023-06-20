https://ria.ru/20230620/umnaya_klinika-1879362651.html

На конференции "Smart-клиника" показали, где в здравоохранении работает ИИ

На конференции "Smart-клиника" показали, где в здравоохранении работает ИИ - РИА Новости, 20.06.2023

На конференции "Smart-клиника" показали, где в здравоохранении работает ИИ

В Москве в гибридном формате прошла конференция "Smart-клиника: путь к цифровой трансформации", организованная Городской клинической больницей № 67 им. Л. А... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T15:04

2023-06-20T15:04

2023-06-20T16:56

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В Москве в гибридном формате прошла конференция "Smart-клиника: путь к цифровой трансформации", организованная Городской клинической больницей № 67 им. Л. А. Ворохобова. Это крупное международное событие, собравшее спикеров из ближнего и дальнего зарубежья. В центре внимания — вовлечение систем искусственного интеллекта в медицину.Вызовы и риски ИИОткрывая конференцию "Smart-клиника: путь к цифровой трансформации", главный врач ГКБ № 67 им. Ворохобова Андрей Шкода поблагодарил за помощь в организации департамент здравоохранения Москвы, лично вице-мэра Анастасию Ракову, Совет главных врачей, профессора МГМСУ им. А. И. Евдокимова Нелли Найговзину, министра здравоохранения Сербии Даницу Груичич, посольство ЮАР в России. В конференции участвовали порядка 120 специалистов из разных регионов России, Сербии, ЮАР, Китая, Франции, Италии, Германии, Уругвая, Австрии и других стран.В приветственном слове заместитель департамента здравоохранения Москвы Елена Ефремова напомнила, что 18 июня в нашей стране отмечали большой праздник — День медицинского работника. "Спасибо, коллеги, за то, что много лет назад вы выбрали эту профессию и теперь каждый день спасаете жизни людей", — поблагодарила собравшихся Елена Ефремова.Выступающая обратила внимание на то, что в здравоохранении действует принцип "не навреди". "ИИ помогает, подсказывает, но никогда не заменит человека. Мы учим клиническому мышлению, а оно присуще только людям. Вы не раз наблюдали, когда вроде бы клиническая картина ясна, но диагноз не подтверждается. Или когда вопреки всему человек выздоравливает при очень сложном диагнозе. Потому что человеческий организм живет по другим правилам. Поэтому ИИ должен быть помощником, а главным остается человек", — обозначила свою позицию Елена Ефремова.На конференции затрагивались самые разные темы, такие как хирургия, нейрология, фармацевтика, перинатальная медицина, онкология, большие данные. Все их объединяет активное использование интеллектуальных технологий. "Этих инструментов становится все больше, они вызывают тревогу у врачей и пациентов. Мы бы хотели знать, где мы находимся сейчас, что нас ждет впереди, какие опасности могут нас подстерегать и как их обойти", — подчеркнул Андрей Шкода.Что такое сознание и smart-устройстваО том, как ИИ помогает нейробиологам, рассказал директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени М. В. Ломоносова, академик РАН Константин Анохин. Нынешний год обозначил особую точку развития цивилизации, когда нужно переосмыслить все, что связано с понятием "ум". Это связано с внедрением в нашу жизнь систем, построенных на больших языковых моделях, называемых Generative Pre-trained Transformer, или GPT. Ученый предрекает этим системам широкое применение в медицине."Понятие цифровой медицины уйдет в прошлое, вместо него появится понятие "умной" больницы. "Умные" системы помогают врачу анализировать огромные базы данных, устанавливать диагноз, назначать лечение, управлять. Это уже происходит в коммерческом секторе", — отметил Константин Анохин. Он рассказал о разработке "умного" Telegram-бота Morfeus, который наделен эмоциями. Его создал российский программист Давид Ян, основатель компании по распознаванию текстов ABBY. Он строит в Силиконовой долине умный дом, населенный необычным GPT. "Ян позиционирует его как "самосознающий эмоциональный интеллектуальный агент". Не разовьется ли у Morfeus или других подобных систем ИИ свойство сознания?" — задался вопросом исследователь.Интеллект, как и сознание, появились и совершенствовались в процессе деятельности человека. Если интеллект — это анализ данных и принятие решений, то сознание — чувствование, переживание опыта. "Может быть, в саморазвитии ИИ происходит то же самое. Но чтобы понять, каковы признаки сознания, нужна научная теория. Мы ее создаем, это когнитом, теория нейронных гиперсетей мозга. Она гласит, что не только человек обладает сознанием", — констатировал академик Анохин.О смарт-устройствах, которые будут передавать ученым информацию о биомаркерах в кишечнике, рассказала сербский нейробиолог Драгана Рогуля из Медицинской школы Гарварда. Все началось с изучения недосыпа. Наблюдая за лабораторными мышами и мухами, ученые обнаружили, что из-за недостатка сна в клетках кишечника накапливаются свободные радикалы, которые их повреждают. Им пришла в голову идея кормить животных антиоксидантными коктейлями, чтобы снизить вред здоровью. Но прежде чем их создать, нужно собрать данные об активных формах кислорода в клетках, других биомаркерах. Для этого она с коллегами и инженерами работает над дизайном смарт-устройств. "Мы в нескольких шагах от окончательного прототипа", — заявила доцент Рогуля.Большая сеть, большие данныеО работе Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) рассказал заместитель руководителя департамента здравоохранения города Москвы Илья Тыров. ЕМИАС по сути платформа, объединяющая все московские и не только клиники. Во главу поставлен пациент. Все данные о его здоровье заносятся в электронную медицинскую карту, которая открыта с 2020 года. Есть также доступ к детской медкарте, удобное мобильное приложение, возможность открыть временный доступ к медкартам врачам из другой клиники. Сейчас в базе сконцентрировано порядка 2,5 миллиарда записей. Все это позволяет развивать осознанный подход к здоровью. Так, в ЕМИАС можно вести дневник наблюдений за самочувствием, а летом пройти чекап здоровья в одной из точек в Москве.В ЕМИАС более 220 подсистем разного размера, которые помогают поддерживать общение между пациентами и врачами, среди медиков. Большой спрос на мобильные устройства на скорой и в стационарах, потому что там нужна информация быстро и в удобном формате.Также в ЕМИАС строится система поддержки принятия решений, в основе которой клинические протоколы, анализ данных с помощью ИИ, который знает 265 групп диагнозов. Все это позволяет ставить предварительный диагноз и делать пакетные назначения.Развиваются технологии распознавания речи в радиологии, функциональной диагностике, там, где врачам удобно управлять программами голосовыми командами. "В среднем экономится 20 процентов времени на заполнение протоколов исследований. Мы научили алгоритм понимать медицинскую терминологию, но его надо дорабатывать", — уточняет спикер.Одно из самых выдающихся достижений в столичном здравоохранении — внедрение ИИ в лучевой диагностике. За три года в программу вовлекли 23 компании, 1455 диагностических устройств, сделали более десяти миллионов исследований. "ИИ умеет распознавать снимки и писать заключения. С этого года при маммографии доступна услуга на два заключения — от врача и ИИ", — рассказывает Илья Тыров.Всего охвачено 21 направление в радиологии, разработано 86 сервисов, из которых 53 уже подключены, остальные тестируются. Большинство — это отечественные разработки.Очевидно, что в государственном и коммерческом секторах здравоохранения произошла масштабная цифровизация, но сейчас подходы меняются, в частности, к архитектуре разработок. "Преимущество — у платформенных решений, которые накапливают большое количество сервисов. Это, по сути, медицинские маркетплейсы, где концентрируются разнообразные функции", — подчеркнул в своем докладе кандидат медицинских наук Максим Шаманский, руководитель цифрового блока кафедры общественного здоровья и здравоохранения МГМСУ им. А. И. Евдокимова.По его данным, набирают популярность сервисные медицинские модели со сквозной идентификацией пользователей, открытые инновационные платформы. Большим спросом пользуются мобильные диагностические приборы, гаджеты, которые позволяют сэкономить время принятия врачебных решений.Еще один тренд — системы AR и VR в обучении медиков, сервисы психологической помощи, получившие распространение в пандемию, сервисы дистанционного мониторинга здоровья. Последними системами уже заинтересовались страховые компании. Возможно, в отдельных субъектах России соответствующие программы появятся в ДМС.Ключевой вопрос — доверие граждан к информационной среде. "Ученые знают ресурсы, где концентрируется научная информация. Обычный же человек зачастую растерян, он не знает, где ему взять достоверную информацию", — уточнил докладчик.Общая озабоченность, которая сквозила во многих докладах конференции, — огромное количество данных о здоровье, которые копятся с помощью цифровых сервисов. Встает вопрос, как ими эффективно распорядиться. И здесь без помощи ИИ точно не обойтись.

https://ria.ru/20230619/emias-1879189429.html

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2023

Татьяна Пичугина

Татьяна Пичугина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Пичугина

медицина, биология, здравоохранение, ии, чат-бот