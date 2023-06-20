https://ria.ru/20230620/ukraina-1879369911.html

Шольц призвал Китай повлиять на Россию в вопросе Украины

Шольц призвал Китай повлиять на Россию в вопросе Украины - РИА Новости, 20.06.2023

Шольц призвал Китай повлиять на Россию в вопросе Украины

Берлин надеется на особую роль Пекина в вопросе решения украинского кризиса и рассчитывает на оказание влияния на Москву, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T15:25

2023-06-20T15:25

2023-06-20T15:25

специальная военная операция на украине

в мире

китай

россия

олаф шольц

германия

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847554583_0:51:3309:1912_1920x0_80_0_0_ba764c16001762d9b6d8c01939e2ed72.jpg

БЕРЛИН, 20 июн - РИА Новости. Берлин надеется на особую роль Пекина в вопросе решения украинского кризиса и рассчитывает на оказание влияния на Москву, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьером Госсовета Китая Ли Цяном. "Я в очередной раз обратился к китайскому правительству с просьбой ещё сильнее повлиять на Россию в этой войне. Будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН, на Китай приходится особая задача в этом вопросе", - заявил Шольц. Также Шольц призвал страны Большой двадцатки, среди которых также значится и Китай, не поставлять оружие России. Канцлер Германии напомнил, что в рамках своей ноябрьской поездки в Пекин он сошёлся во мнении с председателем КНР Си Цзиньпином, что угрозы и применение ядерного оружия неприемлемы. Шольц также сообщил, что в рамках правительственных консультаций стороны обсудили последствия пандемии, торговые отношения и меры по защите климата. Премьер Госсовета, в свою очередь заверил, что Китай в меняющемся мире будет придерживаться политики открытости и выступать "стабилизирующей" стороной. Во вторник началась официальная часть консультаций китайского и немецкого правительств в Берлине. В рамках консультаций главы министерств за исключением военных ведомств обсудят двусторонние вопросы.

https://ria.ru/20230619/kitay-1879138774.html

https://ria.ru/20230620/politika-1879183196.html

китай

россия

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, россия, олаф шольц, германия, украина, ситуация в днр и лнр