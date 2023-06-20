Шольц призвал Китай повлиять на Россию в вопросе Украины
Шольц заявил, что надеется на особую роль КНР и влияние Пекина на Москву в вопросе Украины
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 20 июн - РИА Новости. Берлин надеется на особую роль Пекина в вопросе решения украинского кризиса и рассчитывает на оказание влияния на Москву, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьером Госсовета Китая Ли Цяном.
"Я в очередной раз обратился к китайскому правительству с просьбой ещё сильнее повлиять на Россию в этой войне. Будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН, на Китай приходится особая задача в этом вопросе", - заявил Шольц.
Также Шольц призвал страны Большой двадцатки, среди которых также значится и Китай, не поставлять оружие России. Канцлер Германии напомнил, что в рамках своей ноябрьской поездки в Пекин он сошёлся во мнении с председателем КНР Си Цзиньпином, что угрозы и применение ядерного оружия неприемлемы. Шольц также сообщил, что в рамках правительственных консультаций стороны обсудили последствия пандемии, торговые отношения и меры по защите климата.
Премьер Госсовета, в свою очередь заверил, что Китай в меняющемся мире будет придерживаться политики открытости и выступать "стабилизирующей" стороной.
Во вторник началась официальная часть консультаций китайского и немецкого правительств в Берлине. В рамках консультаций главы министерств за исключением военных ведомств обсудят двусторонние вопросы.