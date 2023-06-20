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Шольц призвал Китай повлиять на Россию в вопросе Украины - РИА Новости, 20.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:25 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/ukraina-1879369911.html
Шольц призвал Китай повлиять на Россию в вопросе Украины
Шольц призвал Китай повлиять на Россию в вопросе Украины - РИА Новости, 20.06.2023
Шольц призвал Китай повлиять на Россию в вопросе Украины
Берлин надеется на особую роль Пекина в вопросе решения украинского кризиса и рассчитывает на оказание влияния на Москву, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T15:25
2023-06-20T15:25
специальная военная операция на украине
в мире
китай
россия
олаф шольц
германия
украина
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 20 июн - РИА Новости. Берлин надеется на особую роль Пекина в вопросе решения украинского кризиса и рассчитывает на оказание влияния на Москву, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьером Госсовета Китая Ли Цяном. "Я в очередной раз обратился к китайскому правительству с просьбой ещё сильнее повлиять на Россию в этой войне. Будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН, на Китай приходится особая задача в этом вопросе", - заявил Шольц. Также Шольц призвал страны Большой двадцатки, среди которых также значится и Китай, не поставлять оружие России. Канцлер Германии напомнил, что в рамках своей ноябрьской поездки в Пекин он сошёлся во мнении с председателем КНР Си Цзиньпином, что угрозы и применение ядерного оружия неприемлемы. Шольц также сообщил, что в рамках правительственных консультаций стороны обсудили последствия пандемии, торговые отношения и меры по защите климата. Премьер Госсовета, в свою очередь заверил, что Китай в меняющемся мире будет придерживаться политики открытости и выступать "стабилизирующей" стороной. Во вторник началась официальная часть консультаций китайского и немецкого правительств в Берлине. В рамках консультаций главы министерств за исключением военных ведомств обсудят двусторонние вопросы.
https://ria.ru/20230619/kitay-1879138774.html
https://ria.ru/20230620/politika-1879183196.html
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в мире, китай, россия, олаф шольц, германия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Россия, Олаф Шольц, Германия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Шольц призвал Китай повлиять на Россию в вопросе Украины

Шольц заявил, что надеется на особую роль КНР и влияние Пекина на Москву в вопросе Украины

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 20 июн - РИА Новости. Берлин надеется на особую роль Пекина в вопросе решения украинского кризиса и рассчитывает на оказание влияния на Москву, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьером Госсовета Китая Ли Цяном.
"Я в очередной раз обратился к китайскому правительству с просьбой ещё сильнее повлиять на Россию в этой войне. Будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН, на Китай приходится особая задача в этом вопросе", - заявил Шольц.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Президент Германии призвал Китай повлиять на Россию
19 июня, 14:00
Также Шольц призвал страны Большой двадцатки, среди которых также значится и Китай, не поставлять оружие России. Канцлер Германии напомнил, что в рамках своей ноябрьской поездки в Пекин он сошёлся во мнении с председателем КНР Си Цзиньпином, что угрозы и применение ядерного оружия неприемлемы. Шольц также сообщил, что в рамках правительственных консультаций стороны обсудили последствия пандемии, торговые отношения и меры по защите климата.
Премьер Госсовета, в свою очередь заверил, что Китай в меняющемся мире будет придерживаться политики открытости и выступать "стабилизирующей" стороной.
Во вторник началась официальная часть консультаций китайского и немецкого правительств в Берлине. В рамках консультаций главы министерств за исключением военных ведомств обсудят двусторонние вопросы.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайРоссияОлаф ШольцГерманияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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