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Состоялась премьера фильма "Я делаю шаг" об учителе литературы с дислексией
Состоялась премьера фильма "Я делаю шаг" об учителе литературы с дислексией - РИА Новости, 20.06.2023
Состоялась премьера фильма "Я делаю шаг" об учителе литературы с дислексией
Премьерный показ фильма "Я делаю шаг" о молодом провинциальном учителе литературы с дислексией состоялся в рамках форума "Российский кинобизнес" в московском... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T19:48
2023-06-20T19:48
2023-06-20T19:48
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Премьерный показ фильма "Я делаю шаг" о молодом провинциальном учителе литературы с дислексией состоялся в рамках форума "Российский кинобизнес" в московском кинотеатре "Художественный", передает корреспондент РИА Новости. Фильм выйдет в прокат 21 сентября. "Этот год, если кто не знает, является годом педагога и наставника…Наш фильм очень четко ложится в эту парадигму", - отметил глава компании "Наше кино" Максим Рогальский. Создатели кинокартины и актеры Равшана Куркова, Сергей Новосад и Анастасия Талызина представили фильм участникам форума. "Исполнители главных ролей и я сегодня впервые будем смотреть кино вместе с вами", - сказала Куркова перед показом. Также в фильме снялись Марина Аронова, Михаил Полицеймако и Денис Шведов. Кроме того, в фильме снимались непрофессиональные актеры — школьники 16-17 лет. "Я получила миллион сообщений лично, через знакомых, которые говорили: учитель литературы с дислексией - что это за глупость, такого не бывает. Я надеюсь, что, посмотрев наше кино, вы увидите, что такое бывает. А чтобы не осталось никаких сомнений, мы заручились персональной поддержкой Ассоциации родителей детей с дислексией", - заявила режиссер Ольга Акатьева. По сюжету главный герой Александр Макаров, скрывающий, что с детства болен дислексией, после окончания университета в результате обмана своей девушки возвращается преподавать в свою школу вместо элитного лицея. Чтобы наладить отношения с классом, он предлагает им принять участие во всероссийском конкурсе, а вместе с тем пытается разобраться в чувствах к своей бывшей однокласснице Оле — единственной, кто знает его тайну.Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.
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РИА Новости
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Год педагога и наставника, Образование, Образование - Общество, СН_Образование, Социальный навигатор
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Премьерный показ фильма "Я делаю шаг" о молодом провинциальном учителе литературы с дислексией состоялся в рамках форума "Российский кинобизнес" в московском кинотеатре "Художественный", передает корреспондент РИА Новости.
Фильм выйдет в прокат 21 сентября.
"Этот год, если кто не знает, является годом педагога и наставника…Наш фильм очень четко ложится в эту парадигму", - отметил глава компании "Наше кино" Максим Рогальский.
Создатели кинокартины и актеры Равшана Куркова, Сергей Новосад и Анастасия Талызина представили фильм участникам форума.
"Исполнители главных ролей и я сегодня впервые будем смотреть кино вместе с вами", - сказала Куркова перед показом. Также в фильме снялись Марина Аронова, Михаил Полицеймако и Денис Шведов. Кроме того, в фильме снимались непрофессиональные актеры — школьники 16-17 лет.
"Я получила миллион сообщений лично, через знакомых, которые говорили: учитель литературы с дислексией - что это за глупость, такого не бывает. Я надеюсь, что, посмотрев наше кино, вы увидите, что такое бывает. А чтобы не осталось никаких сомнений, мы заручились персональной поддержкой Ассоциации родителей детей с дислексией", - заявила режиссер Ольга Акатьева.
По сюжету главный герой Александр Макаров, скрывающий, что с детства болен дислексией, после окончания университета в результате обмана своей девушки возвращается преподавать в свою школу вместо элитного лицея. Чтобы наладить отношения с классом, он предлагает им принять участие во всероссийском конкурсе, а вместе с тем пытается разобраться в чувствах к своей бывшей однокласснице Оле — единственной, кто знает его тайну.
Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.