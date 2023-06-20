Рейтинг@Mail.ru
Австрийский полковник передал ВСУ "неприятный сюрприз" от России - РИА Новости, 20.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:12 20.06.2023 (обновлено: 22:17 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/syurpriz-1879441208.html
Австрийский полковник передал ВСУ "неприятный сюрприз" от России
Австрийский полковник передал ВСУ "неприятный сюрприз" от России - РИА Новости, 20.06.2023
Австрийский полковник передал ВСУ "неприятный сюрприз" от России
Высокая слаженность российских сил, учет предыдущего опыта и достижение превосходства во многих аспектах ведения боя застали ВСУ врасплох, заявил полковник... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T20:12
2023-06-20T22:17
в мире
украина
россия
йенс столтенберг
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0c/1877595430_0:123:3195:1920_1920x0_80_0_0_8b49713bfacd4539a742b35ac3ea7c80.jpg
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Высокая слаженность российских сил, учет предыдущего опыта и достижение превосходства во многих аспектах ведения боя застали ВСУ врасплох, заявил полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Рейснер в интервью немецкому изданию Focus.Как отметил полковник, российская пехота и танковые соединения демонстрируют тактический прогресс. Кроме того, Москва перехватила инициативу и в области средств радиоэлектронной борьбы."Теперь украинцы испытывают трудности в общении друг с другом и больше не могут использовать свои беспилотники. Для Украины стало неприятным сюрпризом, что русские вновь заняли это поле", — заметил Рейснер.Полковник особо отметил работу российской военной авиации и заметил, что Украину подводят системы ПВО."Используемые россиянами ударные вертолеты могут атаковать украинские колонны с расстояния до восьми километров. Нужна противовоздушная оборона, чтобы защитить наступающие колонны украинцев и не позволить вертолетам атаковать их еще до того, как они доберутся до мест боевого столкновения", — пояснил он.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинским солдатам тяжело бороться с грамотно выстроенной российской обороной.
https://ria.ru/20230620/vsu-1879421701.html
https://ria.ru/20230620/vsu-1879374253.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0c/1877595430_21:135:2572:2048_1920x0_80_0_0_8d0e4b9efab4a5f35652756f9e0a99e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, йенс столтенберг, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Россия, Йенс Столтенберг, Вооруженные силы Украины, НАТО
Австрийский полковник передал ВСУ "неприятный сюрприз" от России

Полковник ВС Австрии Рейснер заявил, что слаженность российской армии застала ВСУ врасплох

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил РФ, задействованные в специальной военной операции на Украине на южном направлении, в пункте управления беспилотным разведывательным аппаратом
Военнослужащие Вооруженных сил РФ, задействованные в специальной военной операции на Украине на южном направлении, в пункте управления беспилотным разведывательным аппаратом - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие Вооруженных сил РФ, задействованные в специальной военной операции на Украине на южном направлении, в пункте управления беспилотным разведывательным аппаратом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Высокая слаженность российских сил, учет предыдущего опыта и достижение превосходства во многих аспектах ведения боя застали ВСУ врасплох, заявил полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Рейснер в интервью немецкому изданию Focus.
Как отметил полковник, российская пехота и танковые соединения демонстрируют тактический прогресс. Кроме того, Москва перехватила инициативу и в области средств радиоэлектронной борьбы.
«
"Теперь украинцы испытывают трудности в общении друг с другом и больше не могут использовать свои беспилотники. Для Украины стало неприятным сюрпризом, что русские вновь заняли это поле", — заметил Рейснер.
Полковник особо отметил работу российской военной авиации и заметил, что Украину подводят системы ПВО.
Украинский танкист - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
"Идут пешком к худшему". В Италии похоронили контрнаступление ВСУ
Вчера, 18:25
"Используемые россиянами ударные вертолеты могут атаковать украинские колонны с расстояния до восьми километров. Нужна противовоздушная оборона, чтобы защитить наступающие колонны украинцев и не позволить вертолетам атаковать их еще до того, как они доберутся до мест боевого столкновения", — пояснил он.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинским солдатам тяжело бороться с грамотно выстроенной российской обороной.
Украинские солдаты на танке под Артемовском - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
"Дилемма Гитлера": в США сравнили положение ВСУ с мощным провалом вермахта
Вчера, 15:43
 
В миреУкраинаРоссияЙенс СтолтенбергВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала