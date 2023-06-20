https://ria.ru/20230620/syurpriz-1879441208.html

Австрийский полковник передал ВСУ "неприятный сюрприз" от России

Австрийский полковник передал ВСУ "неприятный сюрприз" от России - РИА Новости, 20.06.2023

Австрийский полковник передал ВСУ "неприятный сюрприз" от России

Высокая слаженность российских сил, учет предыдущего опыта и достижение превосходства во многих аспектах ведения боя застали ВСУ врасплох, заявил полковник... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T20:12

2023-06-20T20:12

2023-06-20T22:17

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Высокая слаженность российских сил, учет предыдущего опыта и достижение превосходства во многих аспектах ведения боя застали ВСУ врасплох, заявил полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Рейснер в интервью немецкому изданию Focus.Как отметил полковник, российская пехота и танковые соединения демонстрируют тактический прогресс. Кроме того, Москва перехватила инициативу и в области средств радиоэлектронной борьбы."Теперь украинцы испытывают трудности в общении друг с другом и больше не могут использовать свои беспилотники. Для Украины стало неприятным сюрпризом, что русские вновь заняли это поле", — заметил Рейснер.Полковник особо отметил работу российской военной авиации и заметил, что Украину подводят системы ПВО."Используемые россиянами ударные вертолеты могут атаковать украинские колонны с расстояния до восьми километров. Нужна противовоздушная оборона, чтобы защитить наступающие колонны украинцев и не позволить вертолетам атаковать их еще до того, как они доберутся до мест боевого столкновения", — пояснил он.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинским солдатам тяжело бороться с грамотно выстроенной российской обороной.

https://ria.ru/20230620/vsu-1879421701.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, россия, йенс столтенберг, вооруженные силы украины, нато