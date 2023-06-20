Австрийский полковник передал ВСУ "неприятный сюрприз" от России
Полковник ВС Австрии Рейснер заявил, что слаженность российской армии застала ВСУ врасплох
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил РФ, задействованные в специальной военной операции на Украине на южном направлении, в пункте управления беспилотным разведывательным аппаратом
Военнослужащие Вооруженных сил РФ, задействованные в специальной военной операции на Украине на южном направлении, в пункте управления беспилотным разведывательным аппаратом. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Высокая слаженность российских сил, учет предыдущего опыта и достижение превосходства во многих аспектах ведения боя застали ВСУ врасплох, заявил полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Рейснер в интервью немецкому изданию Focus.
Как отметил полковник, российская пехота и танковые соединения демонстрируют тактический прогресс. Кроме того, Москва перехватила инициативу и в области средств радиоэлектронной борьбы.
«
"Теперь украинцы испытывают трудности в общении друг с другом и больше не могут использовать свои беспилотники. Для Украины стало неприятным сюрпризом, что русские вновь заняли это поле", — заметил Рейснер.
Полковник особо отметил работу российской военной авиации и заметил, что Украину подводят системы ПВО.
"Используемые россиянами ударные вертолеты могут атаковать украинские колонны с расстояния до восьми километров. Нужна противовоздушная оборона, чтобы защитить наступающие колонны украинцев и не позволить вертолетам атаковать их еще до того, как они доберутся до мест боевого столкновения", — пояснил он.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинским солдатам тяжело бороться с грамотно выстроенной российской обороной.