https://ria.ru/20230620/spetsoperatsiya-1879272697.html

ВСУ минируют местность на Купянском направлении, рассказал эксперт

ВСУ минируют местность на Купянском направлении, рассказал эксперт - РИА Новости, 20.06.2023

ВСУ минируют местность на Купянском направлении, рассказал эксперт

Украинские войска на купянском направлении применяют дистанционное минирование немецкими противотанковыми минами для сдерживания ВС РФ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T08:08

2023-06-20T08:08

2023-06-20T08:08

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска на купянском направлении применяют дистанционное минирование немецкими противотанковыми минами для сдерживания ВС РФ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Для сдерживания наших войск, ВФУ (вооруженные формирования украины - ред.) начали массово производить минирование местности противотанковыми немецкими минами AT2 на купянском направлении", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко отметил, что минные заграждения выявлены, в частности, и в окрестностях населенных пунктов, в которых проживают мирные граждане.

https://ria.ru/20230620/aviatsiya-1879265371.html

луганская народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф