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ВСУ минируют местность на Купянском направлении, рассказал эксперт - РИА Новости, 20.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:08 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/spetsoperatsiya-1879272697.html
ВСУ минируют местность на Купянском направлении, рассказал эксперт
ВСУ минируют местность на Купянском направлении, рассказал эксперт - РИА Новости, 20.06.2023
ВСУ минируют местность на Купянском направлении, рассказал эксперт
Украинские войска на купянском направлении применяют дистанционное минирование немецкими противотанковыми минами для сдерживания ВС РФ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T08:08
2023-06-20T08:08
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска на купянском направлении применяют дистанционное минирование немецкими противотанковыми минами для сдерживания ВС РФ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Для сдерживания наших войск, ВФУ (вооруженные формирования украины - ред.) начали массово производить минирование местности противотанковыми немецкими минами AT2 на купянском направлении", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко отметил, что минные заграждения выявлены, в частности, и в окрестностях населенных пунктов, в которых проживают мирные граждане.
https://ria.ru/20230620/aviatsiya-1879265371.html
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безопасность, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
ВСУ минируют местность на Купянском направлении, рассказал эксперт

Эксперт Марочко: Киев минирует окрестности населенных пунктов на Купянском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБоевая работа самоходной артиллерийско-миномётной установке 2С9 "Нона-С" в зоне проведения спецоперации
Боевая работа самоходной артиллерийско-миномётной установке 2С9 Нона-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Боевая работа самоходной артиллерийско-миномётной установке 2С9 "Нона-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска на купянском направлении применяют дистанционное минирование немецкими противотанковыми минами для сдерживания ВС РФ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Для сдерживания наших войск, ВФУ (вооруженные формирования украины - ред.) начали массово производить минирование местности противотанковыми немецкими минами AT2 на купянском направлении", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Марочко отметил, что минные заграждения выявлены, в частности, и в окрестностях населенных пунктов, в которых проживают мирные граждане.
Ударный вертолет Ка-52 - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Российская авиация нанесла на Купянском направлении десять ударов по ВСУ
Вчера, 05:08
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы РФ
 
 
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