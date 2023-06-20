https://ria.ru/20230620/spetsoperatsiya-1879272697.html
ВСУ минируют местность на Купянском направлении, рассказал эксперт
ВСУ минируют местность на Купянском направлении, рассказал эксперт - РИА Новости, 20.06.2023
ВСУ минируют местность на Купянском направлении, рассказал эксперт
Украинские войска на купянском направлении применяют дистанционное минирование немецкими противотанковыми минами для сдерживания ВС РФ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T08:08
2023-06-20T08:08
2023-06-20T08:08
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875288780_0:312:3072:2040_1920x0_80_0_0_5337801d1ac2a2726d24dd97e8836ea7.jpg
ЛУГАНСК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска на купянском направлении применяют дистанционное минирование немецкими противотанковыми минами для сдерживания ВС РФ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Для сдерживания наших войск, ВФУ (вооруженные формирования украины - ред.) начали массово производить минирование местности противотанковыми немецкими минами AT2 на купянском направлении", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко отметил, что минные заграждения выявлены, в частности, и в окрестностях населенных пунктов, в которых проживают мирные граждане.
https://ria.ru/20230620/aviatsiya-1879265371.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875288780_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_a9dcf0bc45dc8a39c8e99bc5c5f6e95f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
ВСУ минируют местность на Купянском направлении, рассказал эксперт
Эксперт Марочко: Киев минирует окрестности населенных пунктов на Купянском направлении
ЛУГАНСК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска на купянском направлении применяют дистанционное минирование немецкими противотанковыми минами для сдерживания ВС РФ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Для сдерживания наших войск, ВФУ (вооруженные формирования украины - ред.) начали массово производить минирование местности противотанковыми немецкими минами AT2 на купянском направлении", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Марочко отметил, что минные заграждения выявлены, в частности, и в окрестностях населенных пунктов, в которых проживают мирные граждане.
Российская авиация нанесла на Купянском направлении десять ударов по ВСУ