https://ria.ru/20230620/siriya-1879340848.html

Песков предостерег от завышенных ожиданий от встречи по Сирии в Астане

Песков предостерег от завышенных ожиданий от встречи по Сирии в Астане - РИА Новости, 20.06.2023

Песков предостерег от завышенных ожиданий от встречи по Сирии в Астане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не ставить завышенных ожиданий от встречи по сирийскому урегулированию в Астане, заявив, что это очень... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T13:36

2023-06-20T13:36

2023-06-20T13:36

в мире

сирия

дмитрий песков

астана

казахстан

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оон

россия

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не ставить завышенных ожиданий от встречи по сирийскому урегулированию в Астане, заявив, что это очень долгий пути и Россия продолжает свою последовательную линию. Четырехстороннее заседание заместителей министров иностранных дел России, Турции, Сирии и Ирана по нормализации отношений между Анкарой и Дамаском проходит в Астане во вторник. "Это продолжение пути, очень длинного пути. Разумеется, не стоит предаваться каким-то завышенным ожиданиям, но работа продолжается и будет продолжаться. Российская сторона продолжает свою последовательную линию", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какие ожидания у Кремля от переговоров по сирийскому урегулированию В столице Казахстана 20-21 июня проходит 20-й раунд переговоров по сирийскому урегулированию с участием представителей России, Турции, Ирана, правительства и оппозиции Сирии, а также спецпосланника генсека ООН Гейра Педерсена. В повестке также обсуждение вопросов борьбы с терроризмом, гуманитарная ситуация и проблема возвращения беженцев.

https://ria.ru/20230617/pomosch-1878869929.html

сирия

астана

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