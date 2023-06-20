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Песков предостерег от завышенных ожиданий от встречи по Сирии в Астане - РИА Новости, 20.06.2023
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13:36 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/siriya-1879340848.html
Песков предостерег от завышенных ожиданий от встречи по Сирии в Астане
Песков предостерег от завышенных ожиданий от встречи по Сирии в Астане - РИА Новости, 20.06.2023
Песков предостерег от завышенных ожиданий от встречи по Сирии в Астане
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не ставить завышенных ожиданий от встречи по сирийскому урегулированию в Астане, заявив, что это очень... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T13:36
2023-06-20T13:36
в мире
сирия
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не ставить завышенных ожиданий от встречи по сирийскому урегулированию в Астане, заявив, что это очень долгий пути и Россия продолжает свою последовательную линию. Четырехстороннее заседание заместителей министров иностранных дел России, Турции, Сирии и Ирана по нормализации отношений между Анкарой и Дамаском проходит в Астане во вторник. "Это продолжение пути, очень длинного пути. Разумеется, не стоит предаваться каким-то завышенным ожиданиям, но работа продолжается и будет продолжаться. Российская сторона продолжает свою последовательную линию", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какие ожидания у Кремля от переговоров по сирийскому урегулированию В столице Казахстана 20-21 июня проходит 20-й раунд переговоров по сирийскому урегулированию с участием представителей России, Турции, Ирана, правительства и оппозиции Сирии, а также спецпосланника генсека ООН Гейра Педерсена. В повестке также обсуждение вопросов борьбы с терроризмом, гуманитарная ситуация и проблема возвращения беженцев.
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в мире, сирия, дмитрий песков, астана, казахстан, гейр педерсен, оон, россия
В мире, Сирия, Дмитрий Песков, Астана, Казахстан, Гейр Педерсен, ООН, Россия
Песков предостерег от завышенных ожиданий от встречи по Сирии в Астане

Песков предостерег от завышенных ожиданий от встречи по сирийскому урегулированию в Астане

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не ставить завышенных ожиданий от встречи по сирийскому урегулированию в Астане, заявив, что это очень долгий пути и Россия продолжает свою последовательную линию.
Четырехстороннее заседание заместителей министров иностранных дел России, Турции, Сирии и Ирана по нормализации отношений между Анкарой и Дамаском проходит в Астане во вторник.
«
"Это продолжение пути, очень длинного пути. Разумеется, не стоит предаваться каким-то завышенным ожиданиям, но работа продолжается и будет продолжаться. Российская сторона продолжает свою последовательную линию", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какие ожидания у Кремля от переговоров по сирийскому урегулированию
В столице Казахстана 20-21 июня проходит 20-й раунд переговоров по сирийскому урегулированию с участием представителей России, Турции, Ирана, правительства и оппозиции Сирии, а также спецпосланника генсека ООН Гейра Педерсена. В повестке также обсуждение вопросов борьбы с терроризмом, гуманитарная ситуация и проблема возвращения беженцев.
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В миреСирияДмитрий ПесковАстанаКазахстанГейр ПедерсенООНРоссия
 
 
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