Рейтинг@Mail.ru
Шойгу поручил уделить особое внимание безопасности на форуме "Армия-2023" - РИА Новости, 20.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:45 20.06.2023 (обновлено: 15:36 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/shoygu-1879323111.html
Шойгу поручил уделить особое внимание безопасности на форуме "Армия-2023"
Шойгу поручил уделить особое внимание безопасности на форуме "Армия-2023" - РИА Новости, 20.06.2023
Шойгу поручил уделить особое внимание безопасности на форуме "Армия-2023"
Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу поручил взять на особый контроль вопросы безопасности на международном военно-техническом форуме "Армия-2023". РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T12:45
2023-06-20T15:36
безопасность
россия
кубинка
сергей шойгу
патриот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855926649_0:81:1437:889_1920x0_80_0_0_66a735f6bdedcb5f923f77d10ec7e241.jpg
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу поручил взять на особый контроль вопросы безопасности на международном военно-техническом форуме "Армия-2023". &quot;Для успешной работы форума потребуются скоординированные действия органов военного управления и всех заинтересованных структур&quot;, — добавил он, выступая на коллегии Минобороны.На сегодня 41 страна выразила желание отправить освою делегацию на "Армию-2023", рассказал Шойгу. Для них планируется организовать динамический показ возможностей экспортных образцов продукции военного и двойного назначения, также пройдет день военно-технического сотрудничества.Форум пройдет с 14 по 20 августа в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке.
https://ria.ru/20230516/broneavtomobil-1872035507.html
россия
кубинка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855926649_0:0:1429:1072_1920x0_80_0_0_6f32f9fa8d7223f16c2867711f575529.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, кубинка, сергей шойгу, патриот
Безопасность, Россия, Кубинка, Сергей Шойгу, Патриот
Шойгу поручил уделить особое внимание безопасности на форуме "Армия-2023"

Министр обороны Шойгу поручил уделить особое внимание безопасности на форуме "Армия-2023"

© Минобороны России Министр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу
© Минобороны России
Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу поручил взять на особый контроль вопросы безопасности на международном военно-техническом форуме "Армия-2023".
«

"Для успешной работы форума потребуются скоординированные действия органов военного управления и всех заинтересованных структур", — добавил он, выступая на коллегии Минобороны.

На сегодня 41 страна выразила желание отправить освою делегацию на "Армию-2023", рассказал Шойгу. Для них планируется организовать динамический показ возможностей экспортных образцов продукции военного и двойного назначения, также пройдет день военно-технического сотрудничества.
Форум пройдет с 14 по 20 августа в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке.
Бронеавтомобиль К 53949 Тайфун - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
На форуме "Армия-2023" впервые покажут новый бронеавтомобиль "Феникс"
16 мая, 03:19
 
БезопасностьРоссияКубинкаСергей ШойгуПатриот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала