https://ria.ru/20230620/shoygu-1879323111.html
Шойгу поручил уделить особое внимание безопасности на форуме "Армия-2023"
Шойгу поручил уделить особое внимание безопасности на форуме "Армия-2023" - РИА Новости, 20.06.2023
Шойгу поручил уделить особое внимание безопасности на форуме "Армия-2023"
Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу поручил взять на особый контроль вопросы безопасности на международном военно-техническом форуме "Армия-2023". РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T12:45
2023-06-20T12:45
2023-06-20T15:36
безопасность
россия
кубинка
сергей шойгу
патриот
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу поручил взять на особый контроль вопросы безопасности на международном военно-техническом форуме "Армия-2023". "Для успешной работы форума потребуются скоординированные действия органов военного управления и всех заинтересованных структур", — добавил он, выступая на коллегии Минобороны.На сегодня 41 страна выразила желание отправить освою делегацию на "Армию-2023", рассказал Шойгу. Для них планируется организовать динамический показ возможностей экспортных образцов продукции военного и двойного назначения, также пройдет день военно-технического сотрудничества.Форум пройдет с 14 по 20 августа в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке.
https://ria.ru/20230516/broneavtomobil-1872035507.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, кубинка, сергей шойгу, патриот
Безопасность, Россия, Кубинка, Сергей Шойгу, Патриот
Шойгу поручил уделить особое внимание безопасности на форуме "Армия-2023"
Министр обороны Шойгу поручил уделить особое внимание безопасности на форуме "Армия-2023"