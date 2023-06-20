https://ria.ru/20230620/shoygu-1879323111.html

Шойгу поручил уделить особое внимание безопасности на форуме "Армия-2023"

Шойгу поручил уделить особое внимание безопасности на форуме "Армия-2023" - РИА Новости, 20.06.2023

Шойгу поручил уделить особое внимание безопасности на форуме "Армия-2023"

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу поручил взять на особый контроль вопросы безопасности на международном военно-техническом форуме "Армия-2023". РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T12:45

2023-06-20T12:45

2023-06-20T15:36

безопасность

россия

кубинка

сергей шойгу

патриот

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу поручил взять на особый контроль вопросы безопасности на международном военно-техническом форуме "Армия-2023". "Для успешной работы форума потребуются скоординированные действия органов военного управления и всех заинтересованных структур", — добавил он, выступая на коллегии Минобороны.На сегодня 41 страна выразила желание отправить освою делегацию на "Армию-2023", рассказал Шойгу. Для них планируется организовать динамический показ возможностей экспортных образцов продукции военного и двойного назначения, также пройдет день военно-технического сотрудничества.Форум пройдет с 14 по 20 августа в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке.

https://ria.ru/20230516/broneavtomobil-1872035507.html

россия

кубинка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, кубинка, сергей шойгу, патриот