https://ria.ru/20230620/shkoly-1879400574.html

Детей погибших участников спецоперации будут принимать в школы вне очереди

Детей погибших участников спецоперации будут принимать в школы вне очереди - РИА Новости, 20.06.2023

Детей погибших участников спецоперации будут принимать в школы вне очереди

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о праве на внеочередное зачисление в общеобразовательные и дошкольные организации для детей погибших... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T17:11

2023-06-20T17:11

2023-06-20T17:16

андрей картаполов

госдума рф

александр хинштейн

общество

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о праве на внеочередное зачисление в общеобразовательные и дошкольные организации для детей погибших участников спецоперации, в том числе добровольцев, сотрудников Росгвардии. "Детям военнослужащих и детям граждан, пребывавших в добровольческих формированиях, погибших (умерших) при выполнении задач в период проведения специальной военной операции либо позднее указанного периода, но вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции, в том числе усыновленным (удочеренным) или находящимся под опекой или попечительством в семье, включая приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, патронатную семью, предоставляются во внеочередном порядке места в государственных и муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях по месту жительства их семей, а также места в летних оздоровительных лагерях", - сообщается в тексте документа. Детям граждан, состоящих в добровольческих формированиях, также предлагается предоставить право на первоочередное зачисление в дошкольные и общеобразовательные организации. При рассмотрении законопроекта во втором чтении глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов отметил, что поступили дополнительные поправки от главы комитета ГД по информполитике Александра Хинштейна, которыми предлагается распространить указанные социальные льготы на детей погибших в ходе спецоперации сотрудников Росгвардии. Поправки были поддержаны Госдумой.

https://ria.ru/20230613/sotsgarantii-1877884494.html

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андрей картаполов, госдума рф, александр хинштейн, общество, социальный навигатор, сн_образование