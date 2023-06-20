https://ria.ru/20230620/serial-1879331386.html

Сериал "Чикатило" с Нагиевым в роли маньяка получил продолжение

Сериал "Чикатило" с Нагиевым в роли маньяка получил продолжение - РИА Новости, 20.06.2023

Сериал "Чикатило" с Нагиевым в роли маньяка получил продолжение

Начались съемки продолжения сериала "Чикатило", сообщает пресс-служба проекта. Детектив получил название "Тень Чикатило". РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T17:05

2023-06-20T17:05

2023-06-20T17:05

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Начались съемки продолжения сериала "Чикатило", сообщает пресс-служба проекта. Детектив получил название "Тень Чикатило".В сериале расскажут о милиционере Дмитрии Попцове, сотруднике Ангарского отдела внутренних дел. В описании сериала отметили, что тот решил, будто бы "общество нуждается в чистке от "человеческого мусора". В течение многих лет ему удавалось скрываться от правосудия. Сериал основан на реальных событиях, уточнили в пресс-релизе.К ролям сотрудников оперативных служб вернулись Николай Козак, Дмитрий Власкин, Юлия Афанасьева, Евгений Шириков, Олег Каменщиков и другие. Снимется в сиквеле и Дмитрий Нагиев, сыгравший Андрея Чикатило в оригинальном сериале. Роль Попцова исполнит Федор Лавров ("Карамора", "Вертинский"). Режиссеры – Сарик Андреасян и Давид Дадунашвили. Оператор – Кирилл Пунтус, сценарист – Сергей Волков.Андреасян подчеркнул, что что новый сериал – "в первую очередь художественное произведение, поэтому в нем возможны допущения"."Нам важно постараться сохранить баланс между расследованиями, детективной составляющей и определенной инфернальностью (как это было и в "Чикатило")", – заявил режиссер.Он также отметил, что еще во время съемок "Чикатило", задумался о создании "антологии громких советских расследований и предлагал сделать проект, похожий по своей структуре на "Американскую историю преступлений".Съемки проекта "Тень Чикатило" проведут в столице и Подмосковье. Они будут идти до конца лета. Премьера сериала запланирована на 2024 год в онлайн-кинотеатре Okko. Ранее сообщалось о том, что появился тизер реалити-шоу по южнокорейскому сериалу о выживании "Игра в кальмара".

https://ria.ru/20230530/znamenitosti-1875038002.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

кино и сериалы, новости культуры