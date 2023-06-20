https://ria.ru/20230620/serial-1879211552.html

Сара Джессика Паркер высказалась о Ким Кэттролл в "И просто так"

Сара Джессика Паркер высказалась о Ким Кэттролл в "И просто так" - РИА Новости, 20.06.2023

Сара Джессика Паркер высказалась о Ким Кэттролл в "И просто так"

Сара Джессика Паркер впервые высказалась о камео Ким Кэтролл в "И просто так", передает Daily Mail. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T17:29

2023-06-20T17:29

2023-06-20T17:35

культура

новости культуры

сара джессика паркер

кино и сериалы

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770148279_0:0:2837:1597_1920x0_80_0_0_2800fe66bb75438e95ff10ef77dea750.jpg

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Сара Джессика Паркер впервые высказалась о камео Ким Кэтролл в "И просто так", передает Daily Mail."Мы долго думали о персонажах, которых, как вы знаете, не было, о приглашении актеров. Это было очень интересно, волнительно и, конечно, ностальгически. И даже больше – это было очень радостно", – сказала Паркер.Daily Mail считает, что слова актрисы относятся к Кэттролл. "Мы подумали, как было бы здорово, если у фанатов была бы возможность увидеть Саманту, они ведь так ее любят", – поделилась подробностями Кристин Дэвис, сыгравшая в шоу Шарлотту. Вражда Паркер и Кэттролл, считают в британской газете, по уровню известности сравнима с популярностью "Секса в большом городе". Актрисы никогда не дружили. Кэтролл якобы чувствовала себя изолированной на съемках. Среди прочих проблем – назначение продюсером друга Паркер – Майкла Патрика Кинга, а также то, что Сара Джессика заняла должность исполнительного продюсера и стала получать больше.Напряжение возросло во время работы над фильмами по "Сексу в больщом городе". Кэттролл не была заинтересована в съемках третьей ленты.В 2018-м году вновь поднялись разговоры о враже знаменитостей. У Ким умер брат, и Сара Джессика выразила в соцсети соболезнования. "Это болезненное напоминания, какой жестокой ты была и остаешься. Позволь мне прояснить (если я не сделала этого раньше): ты мне не семья и не подруга", – ответила ей КэттроллО том, что в новом сезоне "И просто так" покажут Саманту, сообщалось в начале июня. По данным СМИ, Кэттролл появилась в одном эпизоде, на съемках которого она не пересекалась с другими актерами.

https://ria.ru/20230619/znamenitosti-1879097742.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, сара джессика паркер, кино и сериалы, знаменитости