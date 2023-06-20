https://ria.ru/20230620/rossiya-1879239596.html

Архиепископ Пецци: в России около миллиона крещеных католиков

Архиепископ Пецци: в России около миллиона крещеных католиков - РИА Новости, 20.06.2023

Архиепископ Пецци: в России около миллиона крещеных католиков

Посланник папы Римского Франциска по мирному урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи, по мнению экспертов, может приехать в ближайшее время на... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T08:00

2023-06-20T08:00

2023-06-20T23:38

россия

украина

москва

франциск (хорхе марио бергольо)

павел пецци

маттео дзуппи

русская православная церковь

интервью

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Посланник папы Римского Франциска по мирному урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи, по мнению экспертов, может приехать в ближайшее время на переговоры в Москву. Председатель Конференции католических епископов России (ККЕР) архиепископ Павел Пецци в интервью РИА Новости рассказал об участии российских католиков в мирных инициативах Ватикана, о том, как на жизнь общины повлияли СВО и частичная мобилизация, а также предположил, сколько крещеных католиков живет в России. Беседовал Артем Буденный.– Ваше преосвященство, расскажите, пожалуйста, как российские католики относятся к миротворческим инициативам папы Франциска по Украине? Участвуют ли они в реализации этих инициатив и как именно?– Такого рода инициативы, направленные на защиту общего блага, блага всей Церкви и всего мира, – часть служения Святого престола. Миротворческая миссия для Украины относится к их числу. Российские католики очень хорошо относятся к этой инициативе Папы Римского. Однако, что касается участия, то эти миссии Святого престола как правило не вовлекают местную католическую церковь. Но если такое бывает, нас информируют и просят о содействии.– Как духовенство и миряне отнеслись к СВО, менялось ли это отношение со временем?– Люди относятся по-разному. Конференция католических епископов России сделала два официальных заявления: в феврале и сентябре 2022 года (ККЕР 24 февраля призвала политиков сделать все для прекращения конфликта. В сентябре 2022 года после начала частичной мобилизации в РФ она заявила, что государство имеет право применять оружие и требовать от граждан исполнения воинского долга, если это служит прекращению конфликта и уменьшению жертв. Также в организации неоднократно призывали верующих молиться о мире – ред.). Суть нашей позиции осталась неизменной, духовенство и верующие ее разделяют.Если говорить об отношении верующих, то мне кажется, что идет процесс распознавания, понимания истины об этой ситуации, и это ведет к укреплению веры. Ведь для верующего человека главное это не поиск решений, а вера, которая позволяет нам жить в самых трудных обстоятельствах, потому что мы не знаем, когда они поменяются. Обстоятельства – это еще не воля Божия, но это то, через что она нам открывается. Христианин призван выносить суждение веры обо всех событиях, которые с ним происходят. Таким образом растет наше доверие к Богу и наша способность свидетельствовать о нем в самых трудных обстоятельствах.– Повлияли ли события СВО на количество верующих в храмах?– Вероятно, в некоторых общинах были изменения, но их трудно оценить количественно. Предполагаю, что кто-то уехал из России, кто-то был призван в армию, кто-то был вынужден переехать в другой город. Вообще мы заметили, что существует некоторая внутренняя миграция между городами и нашими приходами, кто-то уезжает по работе или семейным обстоятельствам – это не связано именно с событиями последних лет.– Сколько, по вашим данным, католиков в России?– Статистика говорит, что крещеных католиков около миллиона, но я думаю, что их несколько меньше. Для нас главный вопрос не в том, сколько их, а насколько эти люди участвуют в жизни церкви. Например, в Калининградской области проживает больше ста тысяч литовцев. Если их спросить, они ответят, что они крещеные католики. Но сколько из них мы видим в храмах по воскресеньям – три-четыре тысячи. – Сколько людей посещают богослужения в других регионах?– В Петербурге регулярно посещают католические храмы три-четыре тысячи человек, в Калининграде, предполагаю, около полутора тысяч, в Москве около пяти-шести тысяч. Это, конечно, только малая часть крещеных католиков. В столице сейчас три католических храма: Кафедральный собор Непорочного Зачатия на Малой Грузинской, храм святого Людовика на Лубянке и храм святой Ольги в районе Люблино.– Изменилась ли жизнь католиков в России после эпидемии коронавируса? Как менялось количество прихожан? Удалось ли выйти на посещаемость храмов до пандемии?– Во время эпидемии число людей на богослужениях очевидно сократилось. В некоторых общинах число верующих не восстановилось, а где-то мы, наоборот, замечаем некоторое прибавление по сравнению с тем, что было до эпидемии. Последнее связано главным образом с тем, что в этих городах было много католиков, которые по разным причинам перестали ходить в храм, но во время пандемии, когда мы начали активно делать трансляции богослужений в интернете, откликнулись на это и захотели вернуться в храм. Мне было очень интересно встретить некоторых из этих людей спустя много лет.– В каких городах количество верующих в общинах восстановилось?– Я бы сказал, что в Москве на службах стало даже больше людей, чем было до пандемии, в том числе, я полагаю, благодаря трансляциям богослужений. Также стало больше людей в общинах в Калининграде, однако в Калининградской области есть храмы, где общины не восстановились. А в Нижнем Новгороде, например, католическая община удвоилась после пандемии.– Повлияла ли на жизнь католиков в России встреча патриарха Кирилла и папы Франциска в 2016 году – первая и пока единственная в истории встреча глав церквей?– Эта встреча очень сильно повлияла на жизнь католической общины в России. Во-первых, мы заметили, что во многих местах, особенно в провинции, стали лучше принимать Католическую церковь. К сожалению, кое-где местные власти еще не очень ясно представляют, что такое Католическая церковь, и относятся к ней не слишком приветливо. Во-вторых, конечно же, улучшились взаимоотношения между Римско-католической и Русской православной церковью на всех уровнях. Я бы сказал, что стало меньше страха встречаться и больше желания знакомиться друг с другом, делать что-то вместе.– Что могло бы способствовать дальнейшему улучшению отношений между Римско-католической и Русской православной церквями?– Самое важное – это дружеские отношения между конкретными католиками и православными: на уровне иерархов, духовенства, мирян и особенно молодежи. Такие контакты могли бы способствовать развитию отношений Римско-католической и Русской православной церкви. Но это также важно и для наших отношений с Армянской церковью, с протестантскими общинами в России, и со всеми людьми.

https://ria.ru/20230616/pontifik-1878853369.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230609/papa-rimskiy-1877319107.html

https://ria.ru/20230609/mir-1877293696.html

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россия, украина, москва, франциск (хорхе марио бергольо), павел пецци, маттео дзуппи, русская православная церковь, интервью, религия