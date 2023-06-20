https://ria.ru/20230620/rossiya-1879239596.html
Архиепископ Пецци: в России около миллиона крещеных католиков
Архиепископ Пецци: в России около миллиона крещеных католиков - РИА Новости, 20.06.2023
Архиепископ Пецци: в России около миллиона крещеных католиков
Посланник папы Римского Франциска по мирному урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи, по мнению экспертов, может приехать в ближайшее время на... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T08:00
2023-06-20T08:00
2023-06-20T23:38
россия
украина
москва
франциск (хорхе марио бергольо)
павел пецци
маттео дзуппи
русская православная церковь
интервью
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Посланник папы Римского Франциска по мирному урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи, по мнению экспертов, может приехать в ближайшее время на переговоры в Москву. Председатель Конференции католических епископов России (ККЕР) архиепископ Павел Пецци в интервью РИА Новости рассказал об участии российских католиков в мирных инициативах Ватикана, о том, как на жизнь общины повлияли СВО и частичная мобилизация, а также предположил, сколько крещеных католиков живет в России. Беседовал Артем Буденный.– Ваше преосвященство, расскажите, пожалуйста, как российские католики относятся к миротворческим инициативам папы Франциска по Украине? Участвуют ли они в реализации этих инициатив и как именно?– Такого рода инициативы, направленные на защиту общего блага, блага всей Церкви и всего мира, – часть служения Святого престола. Миротворческая миссия для Украины относится к их числу. Российские католики очень хорошо относятся к этой инициативе Папы Римского. Однако, что касается участия, то эти миссии Святого престола как правило не вовлекают местную католическую церковь. Но если такое бывает, нас информируют и просят о содействии.– Как духовенство и миряне отнеслись к СВО, менялось ли это отношение со временем?– Люди относятся по-разному. Конференция католических епископов России сделала два официальных заявления: в феврале и сентябре 2022 года (ККЕР 24 февраля призвала политиков сделать все для прекращения конфликта. В сентябре 2022 года после начала частичной мобилизации в РФ она заявила, что государство имеет право применять оружие и требовать от граждан исполнения воинского долга, если это служит прекращению конфликта и уменьшению жертв. Также в организации неоднократно призывали верующих молиться о мире – ред.). Суть нашей позиции осталась неизменной, духовенство и верующие ее разделяют.Если говорить об отношении верующих, то мне кажется, что идет процесс распознавания, понимания истины об этой ситуации, и это ведет к укреплению веры. Ведь для верующего человека главное это не поиск решений, а вера, которая позволяет нам жить в самых трудных обстоятельствах, потому что мы не знаем, когда они поменяются. Обстоятельства – это еще не воля Божия, но это то, через что она нам открывается. Христианин призван выносить суждение веры обо всех событиях, которые с ним происходят. Таким образом растет наше доверие к Богу и наша способность свидетельствовать о нем в самых трудных обстоятельствах.– Повлияли ли события СВО на количество верующих в храмах?– Вероятно, в некоторых общинах были изменения, но их трудно оценить количественно. Предполагаю, что кто-то уехал из России, кто-то был призван в армию, кто-то был вынужден переехать в другой город. Вообще мы заметили, что существует некоторая внутренняя миграция между городами и нашими приходами, кто-то уезжает по работе или семейным обстоятельствам – это не связано именно с событиями последних лет.– Сколько, по вашим данным, католиков в России?– Статистика говорит, что крещеных католиков около миллиона, но я думаю, что их несколько меньше. Для нас главный вопрос не в том, сколько их, а насколько эти люди участвуют в жизни церкви. Например, в Калининградской области проживает больше ста тысяч литовцев. Если их спросить, они ответят, что они крещеные католики. Но сколько из них мы видим в храмах по воскресеньям – три-четыре тысячи. – Сколько людей посещают богослужения в других регионах?– В Петербурге регулярно посещают католические храмы три-четыре тысячи человек, в Калининграде, предполагаю, около полутора тысяч, в Москве около пяти-шести тысяч. Это, конечно, только малая часть крещеных католиков. В столице сейчас три католических храма: Кафедральный собор Непорочного Зачатия на Малой Грузинской, храм святого Людовика на Лубянке и храм святой Ольги в районе Люблино.– Изменилась ли жизнь католиков в России после эпидемии коронавируса? Как менялось количество прихожан? Удалось ли выйти на посещаемость храмов до пандемии?– Во время эпидемии число людей на богослужениях очевидно сократилось. В некоторых общинах число верующих не восстановилось, а где-то мы, наоборот, замечаем некоторое прибавление по сравнению с тем, что было до эпидемии. Последнее связано главным образом с тем, что в этих городах было много католиков, которые по разным причинам перестали ходить в храм, но во время пандемии, когда мы начали активно делать трансляции богослужений в интернете, откликнулись на это и захотели вернуться в храм. Мне было очень интересно встретить некоторых из этих людей спустя много лет.– В каких городах количество верующих в общинах восстановилось?– Я бы сказал, что в Москве на службах стало даже больше людей, чем было до пандемии, в том числе, я полагаю, благодаря трансляциям богослужений. Также стало больше людей в общинах в Калининграде, однако в Калининградской области есть храмы, где общины не восстановились. А в Нижнем Новгороде, например, католическая община удвоилась после пандемии.– Повлияла ли на жизнь католиков в России встреча патриарха Кирилла и папы Франциска в 2016 году – первая и пока единственная в истории встреча глав церквей?– Эта встреча очень сильно повлияла на жизнь католической общины в России. Во-первых, мы заметили, что во многих местах, особенно в провинции, стали лучше принимать Католическую церковь. К сожалению, кое-где местные власти еще не очень ясно представляют, что такое Католическая церковь, и относятся к ней не слишком приветливо. Во-вторых, конечно же, улучшились взаимоотношения между Римско-католической и Русской православной церковью на всех уровнях. Я бы сказал, что стало меньше страха встречаться и больше желания знакомиться друг с другом, делать что-то вместе.– Что могло бы способствовать дальнейшему улучшению отношений между Римско-католической и Русской православной церквями?– Самое важное – это дружеские отношения между конкретными католиками и православными: на уровне иерархов, духовенства, мирян и особенно молодежи. Такие контакты могли бы способствовать развитию отношений Римско-католической и Русской православной церкви. Но это также важно и для наших отношений с Армянской церковью, с протестантскими общинами в России, и со всеми людьми.
https://ria.ru/20230616/pontifik-1878853369.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230609/papa-rimskiy-1877319107.html
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россия, украина, москва, франциск (хорхе марио бергольо), павел пецци, маттео дзуппи, русская православная церковь, интервью, религия
Россия, Украина, Москва, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Павел Пецци, Маттео Дзуппи, Русская православная церковь, Интервью, Религия, Религия
Посланник папы Римского Франциска по мирному урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи, по мнению экспертов, может приехать в ближайшее время на переговоры в Москву. Председатель Конференции католических епископов России (ККЕР) архиепископ Павел Пецци в интервью РИА Новости рассказал об участии российских католиков в мирных инициативах Ватикана, о том, как на жизнь общины повлияли СВО и частичная мобилизация, а также предположил, сколько крещеных католиков живет в России. Беседовал Артем Буденный.
– Ваше преосвященство, расскажите, пожалуйста, как российские католики относятся к миротворческим инициативам папы Франциска по Украине? Участвуют ли они в реализации этих инициатив и как именно?
– Такого рода инициативы, направленные на защиту общего блага, блага всей Церкви и всего мира, – часть служения Святого престола. Миротворческая миссия для Украины относится к их числу. Российские католики очень хорошо относятся к этой инициативе Папы Римского
. Однако, что касается участия, то эти миссии Святого престола как правило не вовлекают местную католическую церковь. Но если такое бывает, нас информируют и просят о содействии.
– Как духовенство и миряне отнеслись к СВО, менялось ли это отношение со временем?
– Люди относятся по-разному. Конференция католических епископов России сделала два официальных заявления: в феврале и сентябре 2022 года (ККЕР 24 февраля призвала политиков сделать все для прекращения конфликта. В сентябре 2022 года после начала частичной мобилизации в РФ она заявила, что государство имеет право применять оружие и требовать от граждан исполнения воинского долга, если это служит прекращению конфликта и уменьшению жертв. Также в организации неоднократно призывали верующих молиться о мире – ред.). Суть нашей позиции осталась неизменной, духовенство и верующие ее разделяют.
Если говорить об отношении верующих, то мне кажется, что идет процесс распознавания, понимания истины об этой ситуации, и это ведет к укреплению веры. Ведь для верующего человека главное это не поиск решений, а вера, которая позволяет нам жить в самых трудных обстоятельствах, потому что мы не знаем, когда они поменяются. Обстоятельства – это еще не воля Божия, но это то, через что она нам открывается. Христианин призван выносить суждение веры обо всех событиях, которые с ним происходят. Таким образом растет наше доверие к Богу и наша способность свидетельствовать о нем в самых трудных обстоятельствах.
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– Повлияли ли события СВО на количество верующих в храмах?
– Вероятно, в некоторых общинах были изменения, но их трудно оценить количественно. Предполагаю, что кто-то уехал из России, кто-то был призван в армию, кто-то был вынужден переехать в другой город. Вообще мы заметили, что существует некоторая внутренняя миграция между городами и нашими приходами, кто-то уезжает по работе или семейным обстоятельствам – это не связано именно с событиями последних лет.
– Сколько, по вашим данным, католиков в России?
– Статистика говорит, что крещеных католиков около миллиона, но я думаю, что их несколько меньше. Для нас главный вопрос не в том, сколько их, а насколько эти люди участвуют в жизни церкви. Например, в Калининградской области проживает больше ста тысяч литовцев. Если их спросить, они ответят, что они крещеные католики. Но сколько из них мы видим в храмах по воскресеньям – три-четыре тысячи.
– Сколько людей посещают богослужения в других регионах?
– В Петербурге
регулярно посещают католические храмы три-четыре тысячи человек, в Калининграде, предполагаю, около полутора тысяч, в Москве около пяти-шести тысяч. Это, конечно, только малая часть крещеных католиков. В столице сейчас три католических храма: Кафедральный собор Непорочного Зачатия на Малой Грузинской, храм святого Людовика на Лубянке и храм святой Ольги в районе Люблино.
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– Изменилась ли жизнь католиков в России после эпидемии коронавируса? Как менялось количество прихожан? Удалось ли выйти на посещаемость храмов до пандемии?
– Во время эпидемии число людей на богослужениях очевидно сократилось. В некоторых общинах число верующих не восстановилось, а где-то мы, наоборот, замечаем некоторое прибавление по сравнению с тем, что было до эпидемии. Последнее связано главным образом с тем, что в этих городах было много католиков, которые по разным причинам перестали ходить в храм, но во время пандемии, когда мы начали активно делать трансляции богослужений в интернете, откликнулись на это и захотели вернуться в храм. Мне было очень интересно встретить некоторых из этих людей спустя много лет.
– В каких городах количество верующих в общинах восстановилось?
– Я бы сказал, что в Москве на службах стало даже больше людей, чем было до пандемии, в том числе, я полагаю, благодаря трансляциям богослужений. Также стало больше людей в общинах в Калининграде, однако в Калининградской области есть храмы, где общины не восстановились. А в Нижнем Новгороде, например, католическая община удвоилась после пандемии.
– Повлияла ли на жизнь католиков в России встреча патриарха Кирилла и папы Франциска в 2016 году – первая и пока единственная в истории встреча глав церквей?
– Эта встреча очень сильно повлияла на жизнь католической общины в России. Во-первых, мы заметили, что во многих местах, особенно в провинции, стали лучше принимать Католическую церковь. К сожалению, кое-где местные власти еще не очень ясно представляют, что такое Католическая церковь, и относятся к ней не слишком приветливо. Во-вторых, конечно же, улучшились взаимоотношения между Римско-католической и Русской православной церковью
на всех уровнях. Я бы сказал, что стало меньше страха встречаться и больше желания знакомиться друг с другом, делать что-то вместе.
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– Что могло бы способствовать дальнейшему улучшению отношений между Римско-католической и Русской православной церквями?
– Самое важное – это дружеские отношения между конкретными католиками и православными: на уровне иерархов, духовенства, мирян и особенно молодежи. Такие контакты могли бы способствовать развитию отношений Римско-католической и Русской православной церкви. Но это также важно и для наших отношений с Армянской церковью, с протестантскими общинами в России, и со всеми людьми.