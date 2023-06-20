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Первым получившим премию за уничтожение Leopard оказался военный из Бурятии
Первым получившим премию за уничтожение Leopard оказался военный из Бурятии - РИА Новости, 20.06.2023
Первым получившим премию за уничтожение Leopard оказался военный из Бурятии
Первым российским военным, получившим миллион рублей за уничтожение немецкого танка Leopard в зоне спецоперации, стал боец 37-й мотострелковой бригады из... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T18:04
2023-06-20T18:04
2023-06-20T19:08
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УЛАН-УДЭ, 20 июн — РИА Новости. Первым российским военным, получившим миллион рублей за уничтожение немецкого танка Leopard в зоне спецоперации, стал боец 37-й мотострелковой бригады из Бурятии Андрей Кравцов, следует из Telegram-канала главы региона Алексея Цыденова.На прошлой неделе губернатор опубликовал имена военнослужащих, с которыми встретился президент Владимир Путин. В этом списке значится и Кравцов, получивший орден Мужества."Кравцов Андрей Владимирович — рядовой, помощник гранатометчика", — говорится в публикации.Во вторник Минобороны сообщило, что ему вручили денежную премию в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий имени Вишневского. Ее учредил фонд предпринимателей "Забота Сибири". Сертификат Кравцову передал член Совфеда от Новосибирской области, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин. По его словам, такие выплаты следует считать дополнением к тому, что делают власти.В военном ведомстве подчеркнули, что в союз "Забота Сибири" входят бизнесмены, которые решили создать из личных средств фонд для дополнительного поощрения участников спецоперации за уничтожение тяжелой военной техники из стран НАТО.По данным Минобороны, с 1 января по 31 мая 2023 года за уничтоженные 4415 единиц украинской и западной военной техники денежные выплаты получили 3193 российских военных.Тридцать седьмая мотострелковая бригада дислоцируется в городе Кяхта Республики Бурятии. За особый героизм при отражении украинского наступления ее военнослужащие были удостоены наград и орденов.
https://ria.ru/20230619/leopard-1879173218.html
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Вручение сертификата на 1 млн рублей за уничтожение танка Leopard
Олимпийский чемпион Александр Карелин вручил российскому военному Андрею Кравцову сертификат на 1 млн рублей за уничтожение танка Leopard.
2023-06-20T18:04
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Первым получившим премию за уничтожение Leopard оказался военный из Бурятии
Первым получившим миллион за уничтожение танка Leopard оказался военнослужащий из Бурятии