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Первым получившим премию за уничтожение Leopard оказался военный из Бурятии - РИА Новости, 20.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:04 20.06.2023 (обновлено: 19:08 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/premiya-1879416690.html
Первым получившим премию за уничтожение Leopard оказался военный из Бурятии
Первым получившим премию за уничтожение Leopard оказался военный из Бурятии - РИА Новости, 20.06.2023
Первым получившим премию за уничтожение Leopard оказался военный из Бурятии
Первым российским военным, получившим миллион рублей за уничтожение немецкого танка Leopard в зоне спецоперации, стал боец 37-й мотострелковой бригады из... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T18:04
2023-06-20T19:08
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
кяхта
алексей цыденов
владимир путин
совет федерации рф
нато
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УЛАН-УДЭ, 20 июн — РИА Новости. Первым российским военным, получившим миллион рублей за уничтожение немецкого танка Leopard в зоне спецоперации, стал боец 37-й мотострелковой бригады из Бурятии Андрей Кравцов, следует из Telegram-канала главы региона Алексея Цыденова.На прошлой неделе губернатор опубликовал имена военнослужащих, с которыми встретился президент Владимир Путин. В этом списке значится и Кравцов, получивший орден Мужества.&quot;Кравцов Андрей Владимирович — рядовой, помощник гранатометчика&quot;, — говорится в публикации.Во вторник Минобороны сообщило, что ему вручили денежную премию в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий имени Вишневского. Ее учредил фонд предпринимателей "Забота Сибири". Сертификат Кравцову передал член Совфеда от Новосибирской области, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин. По его словам, такие выплаты следует считать дополнением к тому, что делают власти.В военном ведомстве подчеркнули, что в союз "Забота Сибири" входят бизнесмены, которые решили создать из личных средств фонд для дополнительного поощрения участников спецоперации за уничтожение тяжелой военной техники из стран НАТО.По данным Минобороны, с 1 января по 31 мая 2023 года за уничтоженные 4415 единиц украинской и западной военной техники денежные выплаты получили 3193 российских военных.Тридцать седьмая мотострелковая бригада дислоцируется в городе Кяхта Республики Бурятии. За особый героизм при отражении украинского наступления ее военнослужащие были удостоены наград и орденов.
https://ria.ru/20230619/leopard-1879173218.html
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Вручение сертификата на 1 млн рублей за уничтожение танка Leopard
Олимпийский чемпион Александр Карелин вручил российскому военному Андрею Кравцову сертификат на 1 млн рублей за уничтожение танка Leopard.
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безопасность, россия, кяхта, алексей цыденов, владимир путин, совет федерации рф, нато, новосибирская область, александр карелин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Кяхта, Алексей Цыденов, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, НАТО, Новосибирская область, Александр Карелин
Первым получившим премию за уничтожение Leopard оказался военный из Бурятии

Первым получившим миллион за уничтожение танка Leopard оказался военнослужащий из Бурятии

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УЛАН-УДЭ, 20 июн — РИА Новости. Первым российским военным, получившим миллион рублей за уничтожение немецкого танка Leopard в зоне спецоперации, стал боец 37-й мотострелковой бригады из Бурятии Андрей Кравцов, следует из Telegram-канала главы региона Алексея Цыденова.
На прошлой неделе губернатор опубликовал имена военнослужащих, с которыми встретился президент Владимир Путин. В этом списке значится и Кравцов, получивший орден Мужества.
«

"Кравцов Андрей Владимирович — рядовой, помощник гранатометчика", — говорится в публикации.

Во вторник Минобороны сообщило, что ему вручили денежную премию в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий имени Вишневского. Ее учредил фонд предпринимателей "Забота Сибири". Сертификат Кравцову передал член Совфеда от Новосибирской области, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин. По его словам, такие выплаты следует считать дополнением к тому, что делают власти.
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В военном ведомстве подчеркнули, что в союз "Забота Сибири" входят бизнесмены, которые решили создать из личных средств фонд для дополнительного поощрения участников спецоперации за уничтожение тяжелой военной техники из стран НАТО.
По данным Минобороны, с 1 января по 31 мая 2023 года за уничтоженные 4415 единиц украинской и западной военной техники денежные выплаты получили 3193 российских военных.
Тридцать седьмая мотострелковая бригада дислоцируется в городе Кяхта Республики Бурятии. За особый героизм при отражении украинского наступления ее военнослужащие были удостоены наград и орденов.
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