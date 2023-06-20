Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал потери ВСУ за неделю - РИА Новости, 20.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:35 20.06.2023 (обновлено: 10:42 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/poteri-1879271396.html
Эксперт назвал потери ВСУ за неделю
Эксперт назвал потери ВСУ за неделю - РИА Новости, 20.06.2023
Эксперт назвал потери ВСУ за неделю
Киев понес значительные потери в людях и технике на различных тактических направлениях, суммарно войска РФ уничтожили свыше 2,3 тысячи украинских военных и... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T07:35
2023-06-20T10:42
специальная военная операция на украине
в мире
россия
андрей марочко
нато
киев
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873411142_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_24b923f092c51668699106ca6fc94493.jpg
ЛУГАНСК, 20 июн — РИА Новости. Киев понес значительные потери в людях и технике на различных тактических направлениях, суммарно войска РФ уничтожили свыше 2,3 тысячи украинских военных и наемников, десятки автомашин и броневиков, около 40 артиллерийских систем, самые большие потери у украинских войск — на Донецком направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. &quot;За отчетный период (истекшую неделю. — Прим. ред.) ВС РФ было уничтожено порядка 2,3 тысячи украинских боевиков и иностранных наемников. Самые большие потери у вооруженных формирований Украины на Донецком направлении — более 1,5 тысячи военнослужащих&quot;, — заявил Марочко.По его словам, российские войска нанесли большой урон Киеву в технике и артиллерии за прошедшие семь дней. "Также нашими войсками уничтожено порядка 60 единиц автомобильной техники, более 30 различных боевых бронированных машин, около 40 различных артиллерийских систем, из которых четыре — стоящие на вооружении стран НАТО", — добавил Марочко, проанализировавший данные МО РФ.
https://ria.ru/20230620/kontrnastuplenie-1879264169.html
россия
киев
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873411142_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_c0bbe2a989e7b80404859901022ba0d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, андрей марочко, нато, киев, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Андрей Марочко, НАТО, Киев, Луганская Народная Республика
Эксперт назвал потери ВСУ за неделю

Эксперт Марочко: Киев за неделю потерял свыше 2,3 тысячи украинских военных и наемников

© AP Photo / LIBKOSРаненый украинский солдат
Раненый украинский солдат - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© AP Photo / LIBKOS
Раненый украинский солдат. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 20 июн — РИА Новости. Киев понес значительные потери в людях и технике на различных тактических направлениях, суммарно войска РФ уничтожили свыше 2,3 тысячи украинских военных и наемников, десятки автомашин и броневиков, около 40 артиллерийских систем, самые большие потери у украинских войск — на Донецком направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«

"За отчетный период (истекшую неделю. — Прим. ред.) ВС РФ было уничтожено порядка 2,3 тысячи украинских боевиков и иностранных наемников. Самые большие потери у вооруженных формирований Украины на Донецком направлении — более 1,5 тысячи военнослужащих", — заявил Марочко.

По его словам, российские войска нанесли большой урон Киеву в технике и артиллерии за прошедшие семь дней.
"Также нашими войсками уничтожено порядка 60 единиц автомобильной техники, более 30 различных боевых бронированных машин, около 40 различных артиллерийских систем, из которых четыре — стоящие на вооружении стран НАТО", — добавил Марочко, проанализировавший данные МО РФ.
Уничтоженная техника ВСУ. Кадр из видео
В Минобороны Украины призвали не измерять наступление населенными пунктами
Вчера, 04:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияАндрей МарочкоНАТОКиевЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала