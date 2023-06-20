https://ria.ru/20230620/poteri-1879271396.html

Эксперт назвал потери ВСУ за неделю

Эксперт назвал потери ВСУ за неделю - РИА Новости, 20.06.2023

Эксперт назвал потери ВСУ за неделю

Киев понес значительные потери в людях и технике на различных тактических направлениях, суммарно войска РФ уничтожили свыше 2,3 тысячи украинских военных и... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T07:35

2023-06-20T07:35

2023-06-20T10:42

специальная военная операция на украине

в мире

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андрей марочко

нато

киев

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 20 июн — РИА Новости. Киев понес значительные потери в людях и технике на различных тактических направлениях, суммарно войска РФ уничтожили свыше 2,3 тысячи украинских военных и наемников, десятки автомашин и броневиков, около 40 артиллерийских систем, самые большие потери у украинских войск — на Донецком направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За отчетный период (истекшую неделю. — Прим. ред.) ВС РФ было уничтожено порядка 2,3 тысячи украинских боевиков и иностранных наемников. Самые большие потери у вооруженных формирований Украины на Донецком направлении — более 1,5 тысячи военнослужащих", — заявил Марочко.По его словам, российские войска нанесли большой урон Киеву в технике и артиллерии за прошедшие семь дней. "Также нашими войсками уничтожено порядка 60 единиц автомобильной техники, более 30 различных боевых бронированных машин, около 40 различных артиллерийских систем, из которых четыре — стоящие на вооружении стран НАТО", — добавил Марочко, проанализировавший данные МО РФ.

https://ria.ru/20230620/kontrnastuplenie-1879264169.html

россия

киев

луганская народная республика

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в мире, россия, андрей марочко, нато, киев, луганская народная республика