Удар в спину. США нашли новый подход к Китаю
© AP Photo / Leah MillisПредседатель КНР Си Цзиньпин и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Пекине
© AP Photo / Leah Millis
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Американский госсекретарь Энтони Блинкен завершил двухдневную поездку в КНР переговорами с председателем Си Цзиньпином. После встречи, продлившейся немногим более получаса, сообщили о некотором "прогрессе". Но о каких-либо изменениях в политических позициях сторон речи не идет.
Долгий путь в Пекин
Блинкен стал первым госсекретарем США, посетившим Китай за пять лет, и самым высокопоставленным американским гостем за три года правления Байдена.
© AP Photo / Leah MillisГоссекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Китай
© AP Photo / Leah Millis
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Китай
Визит планировали на февраль, но отменили из-за инцидента с китайским аэростатом. В Пекине это назвали "чрезмерной реакцией".
Китайская дипломатия сейчас очень активна. КНР недавно посетил президент Франции Эммануэль Макрон. При посредничестве Пекина Иран и Саудовская Аравия нормализовали отношения. Китай предложил мирный план по урегулированию на Украине — с ним спецпредставитель внешнеполитического ведомства совершил международное турне. Все это нервировало американцев. И вот приехал Блинкен.
Компромиссов не ждите
Изначально в его графике встреча с председателем Си не значилась. Но, конечно, ее готовили.
В первый день визита Блинкен провел многочасовые беседы с руководителем МИД Китая Цинь Ганом и главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И.
© AP Photo / Pool Photo/Leah MillisГлава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Китае
© AP Photo / Pool Photo/Leah Millis
Глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Китае
Разговоры были жесткие. Так, Ван И ожидаемо затронул вопрос Тайваня, посоветовав Вашингтону прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР. "Сохранение национального единства всегда было ядром коренных интересов Китая. Тут нет пространства для компромиссов и уступок", — подчеркнул он.
Министр Цинь сообщил, что американо-китайские взаимоотношения находятся на самом низком уровне за более чем 40 лет. И виноват в этом Белый дом, его политика сдерживания КНР.
Без холодной войны
Председатель Си все же принял Блинкена. Отметив, что у высокого гостя были "откровенные и подробные обсуждения" с китайскими официальными лицами, он сказал, что стороны "добились прогресса и согласия по некоторым конкретным вопросам".
© AP Photo / Leah MillisПредседатель КНР Си Цзиньпин и госсекретарь США Энтони Блинкен во время переговоров в Пекине
© AP Photo / Leah Millis
Председатель КНР Си Цзиньпин и госсекретарь США Энтони Блинкен во время переговоров в Пекине
"Надеюсь, госсекретарь благодаря этому визиту внесет позитивный вклад в стабилизацию китайско-американских отношений", — подчеркнул Си.
Блинкен, в свою очередь, пояснил: Байден попросил его отправиться в КНР, "поскольку считает, что Соединенные Штаты и Китай обязаны ответственно управлять нашими отношениями", это в интересах обеих стран и всего мира.
По его словам, Вашингтон не отказывается от приверженности принципу "одного Китая", то есть не признает независимость Тайваня. США также не стремятся к холодной войне с КНР. В Пекине его заверили, что не предоставляют России оружия для применения на Украине. "Мы это ценим и не видели доказательств, противоречащих этому", — уточнил Блинкен.
Никаких соглашений подписано не было — этого не ждали и американские аналитики, которых больше беспокоило, состоится ли встреча вообще.
Переговоры заложили основу для личного общения Байдена с Си. Последний раз они виделись в прошлом году на саммите G20 на Бали. Общий позитивный тон той беседы дал надежду на потепление, но инцидент с аэростатом все перечеркнул. Ожидается, что президент и председатель встретятся в Сан-Франциско в ноябре на саммите АТЭС.
Хрупкое равновесие
С учетом былого негативного опыта реакция на переговоры Блинкена с Си и в США, и в КНР сдержанная. Да, наметилось сближение, но процесс может прерваться в любой момент.
Осенью 2022-го на промежуточных выборах в конгресс республиканцы получили большинство в палате представителей. Спикером стал Кевин Маккарти, известный резкими антикитайскими заявлениями. Говоря о возможности поездки на Тайвань (а визит туда бывшего спикера Нэнси Пелоси обернулся резким усилением напряженности), он утверждал, что готов к этому в любой момент. Спикер палаты представителей — официально третье лицо в государстве. И его неосторожные шаги способны обнулить усилия Госдепартамента.
© AP Photo / Andrew HarnikКевин Маккарти после приведения к присяге на пост спикера палаты представителей США
© AP Photo / Andrew Harnik
Кевин Маккарти после приведения к присяге на пост спикера палаты представителей США
Усугубляет ситуацию и то, что по отношению к Китаю у демократов и республиканцев в конгрессе консенсус. Многие считают КНР "экзистенциальной угрозой" и упрекают Белый дом в недостаточной твердости.
Нерешаемые проблемы
На Тайване, несмотря на заявления госсекретаря, США по-прежнему проводят враждебную КНР политику. Речь в первую очередь о поставках оружия. Продолжаются и контакты на уровне представительств, де-факто исполняющих роль дипмиссий.
Цель двух возглавляемых американцами региональных блоков — AUKUS (США, Великобритания, Австралия) и QUAD (США, Австралия, Индия, Япония) — сдерживание КНР, чего никто не отрицает. Это неприемлемо для Пекина.
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе на саммите стран четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) в Токио
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе на саммите стран четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) в Токио
"Китай отбросил иллюзии, — полагает Чжу Фэн, профессор международных отношений Нанкинского университета. — Все больше сомнений в том, что отношения с американцами могут улучшиться благодаря усилиям только КНР".
В газете Global Times, одном из главных китайских СМИ, указывают, что стремление США к сближению — не более чем риторика. "Мы должны сохранять бдительность и учитывать реальные намерения, стоящие за этим", — говорится в статье.
Позиция Пекина ужесточается, считает Дрю Томпсон, научный сотрудник Школы госполитики в Сингапуре. По его мнению, Си нужны крупные уступки, на которые американцы не пойдут. Например, сокращение военного присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе. "Понятно, что визит Блинкена — это не переговорная сессия", — констатирует эксперт.
Эван Медейрос, экс-директор по Азии в Совете нацбезопасности при Обаме, напоминает, что во времена холодной войны между двумя полюсами существовали определенные правила игры, которые и позволяли сохранять баланс. Теперь этого нет, поэтому Блинкену в ходе его разрекламированного визита фактически пришлось начинать все с чистого листа.