https://ria.ru/20230620/politika-1879183196.html

Удар в спину. США нашли новый подход к Китаю

Удар в спину. США нашли новый подход к Китаю - РИА Новости, 20.06.2023

Удар в спину. США нашли новый подход к Китаю

Американский госсекретарь Энтони Блинкен завершил двухдневную поездку в КНР переговорами с председателем Си Цзиньпином. После встречи, продлившейся немногим... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T08:00

2023-06-20T08:00

2023-06-20T08:01

в мире

китай

сша

энтони блинкен

джо байден

ван и (политик)

си цзиньпин

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Американский госсекретарь Энтони Блинкен завершил двухдневную поездку в КНР переговорами с председателем Си Цзиньпином. После встречи, продлившейся немногим более получаса, сообщили о некотором "прогрессе". Но о каких-либо изменениях в политических позициях сторон речи не идет.Долгий путь в ПекинБлинкен стал первым госсекретарем США, посетившим Китай за пять лет, и самым высокопоставленным американским гостем за три года правления Байдена.Визит планировали на февраль, но отменили из-за инцидента с китайским аэростатом. В Пекине это назвали "чрезмерной реакцией".Китайская дипломатия сейчас очень активна. КНР недавно посетил президент Франции Эммануэль Макрон. При посредничестве Пекина Иран и Саудовская Аравия нормализовали отношения. Китай предложил мирный план по урегулированию на Украине — с ним спецпредставитель внешнеполитического ведомства совершил международное турне. Все это нервировало американцев. И вот приехал Блинкен.Компромиссов не ждитеИзначально в его графике встреча с председателем Си не значилась. Но, конечно, ее готовили.В первый день визита Блинкен провел многочасовые беседы с руководителем МИД Китая Цинь Ганом и главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И.Разговоры были жесткие. Так, Ван И ожидаемо затронул вопрос Тайваня, посоветовав Вашингтону прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР. "Сохранение национального единства всегда было ядром коренных интересов Китая. Тут нет пространства для компромиссов и уступок", — подчеркнул он.Министр Цинь сообщил, что американо-китайские взаимоотношения находятся на самом низком уровне за более чем 40 лет. И виноват в этом Белый дом, его политика сдерживания КНР.Без холодной войныПредседатель Си все же принял Блинкена. Отметив, что у высокого гостя были "откровенные и подробные обсуждения" с китайскими официальными лицами, он сказал, что стороны "добились прогресса и согласия по некоторым конкретным вопросам"."Надеюсь, госсекретарь благодаря этому визиту внесет позитивный вклад в стабилизацию китайско-американских отношений", — подчеркнул Си.Блинкен, в свою очередь, пояснил: Байден попросил его отправиться в КНР, "поскольку считает, что Соединенные Штаты и Китай обязаны ответственно управлять нашими отношениями", это в интересах обеих стран и всего мира.По его словам, Вашингтон не отказывается от приверженности принципу "одного Китая", то есть не признает независимость Тайваня. США также не стремятся к холодной войне с КНР. В Пекине его заверили, что не предоставляют России оружия для применения на Украине. "Мы это ценим и не видели доказательств, противоречащих этому", — уточнил Блинкен.Никаких соглашений подписано не было — этого не ждали и американские аналитики, которых больше беспокоило, состоится ли встреча вообще.Переговоры заложили основу для личного общения Байдена с Си. Последний раз они виделись в прошлом году на саммите G20 на Бали. Общий позитивный тон той беседы дал надежду на потепление, но инцидент с аэростатом все перечеркнул. Ожидается, что президент и председатель встретятся в Сан-Франциско в ноябре на саммите АТЭС.Хрупкое равновесиеС учетом былого негативного опыта реакция на переговоры Блинкена с Си и в США, и в КНР сдержанная. Да, наметилось сближение, но процесс может прерваться в любой момент.Осенью 2022-го на промежуточных выборах в конгресс республиканцы получили большинство в палате представителей. Спикером стал Кевин Маккарти, известный резкими антикитайскими заявлениями. Говоря о возможности поездки на Тайвань (а визит туда бывшего спикера Нэнси Пелоси обернулся резким усилением напряженности), он утверждал, что готов к этому в любой момент. Спикер палаты представителей — официально третье лицо в государстве. И его неосторожные шаги способны обнулить усилия Госдепартамента.Усугубляет ситуацию и то, что по отношению к Китаю у демократов и республиканцев в конгрессе консенсус. Многие считают КНР "экзистенциальной угрозой" и упрекают Белый дом в недостаточной твердости.Нерешаемые проблемыНа Тайване, несмотря на заявления госсекретаря, США по-прежнему проводят враждебную КНР политику. Речь в первую очередь о поставках оружия. Продолжаются и контакты на уровне представительств, де-факто исполняющих роль дипмиссий.Цель двух возглавляемых американцами региональных блоков — AUKUS (США, Великобритания, Австралия) и QUAD (США, Австралия, Индия, Япония) — сдерживание КНР, чего никто не отрицает. Это неприемлемо для Пекина."Китай отбросил иллюзии, — полагает Чжу Фэн, профессор международных отношений Нанкинского университета. — Все больше сомнений в том, что отношения с американцами могут улучшиться благодаря усилиям только КНР".В газете Global Times, одном из главных китайских СМИ, указывают, что стремление США к сближению — не более чем риторика. "Мы должны сохранять бдительность и учитывать реальные намерения, стоящие за этим", — говорится в статье.Позиция Пекина ужесточается, считает Дрю Томпсон, научный сотрудник Школы госполитики в Сингапуре. По его мнению, Си нужны крупные уступки, на которые американцы не пойдут. Например, сокращение военного присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе. "Понятно, что визит Блинкена — это не переговорная сессия", — констатирует эксперт.Эван Медейрос, экс-директор по Азии в Совете нацбезопасности при Обаме, напоминает, что во времена холодной войны между двумя полюсами существовали определенные правила игры, которые и позволяли сохранять баланс. Теперь этого нет, поэтому Блинкену в ходе его разрекламированного визита фактически пришлось начинать все с чистого листа.

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в мире, китай, сша, энтони блинкен, джо байден, ван и (политик), си цзиньпин