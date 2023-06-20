https://ria.ru/20230620/obschestvo-1879327514.html

В Управлении президента рассказали о работе Общественной палаты

В Управлении президента рассказали о работе Общественной палаты - РИА Новости, 20.06.2023

В Управлении президента рассказали о работе Общественной палаты

Общественная палата РФ является в некотором смысле кузницей управленческих кадров, из предыдущего состава 11 человек перешли работать в Госдуму, сообщил... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T13:03

2023-06-20T13:03

2023-06-20T13:03

россия

александр журавский

лидия михеева

вячеслав бочаров

совет федерации рф

госдума рф

общество

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Общественная палата РФ является в некотором смысле кузницей управленческих кадров, из предыдущего состава 11 человек перешли работать в Госдуму, сообщил заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский. "Общественная палата в некоем смысле как кузница управленческих кадров, из предыдущего состава 11 человек ушли из Государственную Думу, один в Совет Федерации, пять человек стали омбудсменами", - сказал Журавский на первом заседании восьмого состава ОП РФ. По его словам, Общественная палата - хорошее место, чтобы подумать о будущем. Также он поздравил всех, кто вошел в состав ОП, и отметил, что новый состав изменился примерно на 42%. В понедельник в здании Общественной палаты РФ проходит заседание нового состава, в ходе которого единогласно членами ОП РФ была вновь избрана Лидия Михеева на пост секретаря ОП. Первым заместителем секретаря ОП в новом составе стал Вячеслав Бочаров. Заместителями стали в новом составе: Александр Галушка и Владислав Гриб, Александр Школьник. Ранее на сайте ОП РФ сообщалось, что в восьмой состав Общественной палаты уделит особое внимание освещению специальной военной операции и жизни новых регионов России. Так, впервые в ОП РФ вошли генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, блогер Дмитрий Гоблин Пучков и секретарь Союза журналистов России, а также медиаменеджер Екатерина Агранович, дочь командира роты батальона "Спарта" Александра Аграновича, ведущая популярного телеграм-канала "Катруся", ставшая самым молодым членом палаты. Также планируется усилить работу с волонтерскими, благотворительными и молодежными сообществами. Впервые в качестве членов палаты ею займутся заместитель председателя совета Ассоциации волонтерских центров Матвей Масальцев, председатель Общероссийской общественной организации уличной культуры и спорта "Улицы России" Валентин Работенко, председатель Общероссийской молодежной общественной организации "Российский союз сельской молодежи" Дмитрий Пекуровский и руководитель движения Extreme Team Иван Шмонин. В фокусе внимания палаты останутся и другие важнейшие направления общественной деятельности — экспертиза проектов нормативно-правовых актов, наблюдение за голосованием, экология, демография, сохранение межнационального мира и согласия, образование и просветительская деятельность, здравоохранение, культура, экономика, общественный контроль за развитием инфраструктуры.

https://ria.ru/20230620/obschestvo-1879299294.html

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Дарья Буймова

россия, александр журавский, лидия михеева, вячеслав бочаров, совет федерации рф, госдума рф, общество