https://ria.ru/20230620/obschestvo-1879327514.html
В Управлении президента рассказали о работе Общественной палаты
В Управлении президента рассказали о работе Общественной палаты - РИА Новости, 20.06.2023
В Управлении президента рассказали о работе Общественной палаты
Общественная палата РФ является в некотором смысле кузницей управленческих кадров, из предыдущего состава 11 человек перешли работать в Госдуму, сообщил... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T13:03
2023-06-20T13:03
2023-06-20T13:03
россия
александр журавский
лидия михеева
вячеслав бочаров
совет федерации рф
госдума рф
общество
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Общественная палата РФ является в некотором смысле кузницей управленческих кадров, из предыдущего состава 11 человек перешли работать в Госдуму, сообщил заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский. "Общественная палата в некоем смысле как кузница управленческих кадров, из предыдущего состава 11 человек ушли из Государственную Думу, один в Совет Федерации, пять человек стали омбудсменами", - сказал Журавский на первом заседании восьмого состава ОП РФ. По его словам, Общественная палата - хорошее место, чтобы подумать о будущем. Также он поздравил всех, кто вошел в состав ОП, и отметил, что новый состав изменился примерно на 42%. В понедельник в здании Общественной палаты РФ проходит заседание нового состава, в ходе которого единогласно членами ОП РФ была вновь избрана Лидия Михеева на пост секретаря ОП. Первым заместителем секретаря ОП в новом составе стал Вячеслав Бочаров. Заместителями стали в новом составе: Александр Галушка и Владислав Гриб, Александр Школьник. Ранее на сайте ОП РФ сообщалось, что в восьмой состав Общественной палаты уделит особое внимание освещению специальной военной операции и жизни новых регионов России. Так, впервые в ОП РФ вошли генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, блогер Дмитрий Гоблин Пучков и секретарь Союза журналистов России, а также медиаменеджер Екатерина Агранович, дочь командира роты батальона "Спарта" Александра Аграновича, ведущая популярного телеграм-канала "Катруся", ставшая самым молодым членом палаты. Также планируется усилить работу с волонтерскими, благотворительными и молодежными сообществами. Впервые в качестве членов палаты ею займутся заместитель председателя совета Ассоциации волонтерских центров Матвей Масальцев, председатель Общероссийской общественной организации уличной культуры и спорта "Улицы России" Валентин Работенко, председатель Общероссийской молодежной общественной организации "Российский союз сельской молодежи" Дмитрий Пекуровский и руководитель движения Extreme Team Иван Шмонин. В фокусе внимания палаты останутся и другие важнейшие направления общественной деятельности — экспертиза проектов нормативно-правовых актов, наблюдение за голосованием, экология, демография, сохранение межнационального мира и согласия, образование и просветительская деятельность, здравоохранение, культура, экономика, общественный контроль за развитием инфраструктуры.
https://ria.ru/20230620/obschestvo-1879299294.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр журавский, лидия михеева, вячеслав бочаров, совет федерации рф, госдума рф, общество
Россия, Александр Журавский, Лидия Михеева, Вячеслав Бочаров, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Общество
В Управлении президента рассказали о работе Общественной палаты
В Управлении президента назвали Общественную палату кузницей управленческих кадров
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Общественная палата РФ является в некотором смысле кузницей управленческих кадров, из предыдущего состава 11 человек перешли работать в Госдуму, сообщил заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский.
"Общественная палата в некоем смысле как кузница управленческих кадров, из предыдущего состава 11 человек ушли из Государственную Думу, один в Совет Федерации
, пять человек стали омбудсменами", - сказал Журавский на первом заседании восьмого состава ОП РФ.
Лидия Михеева стала главой Общественной палаты в восьмом составе
По его словам, Общественная палата - хорошее место, чтобы подумать о будущем. Также он поздравил всех, кто вошел в состав ОП, и отметил, что новый состав изменился примерно на 42%.
В понедельник в здании Общественной палаты РФ проходит заседание нового состава, в ходе которого единогласно членами ОП РФ была вновь избрана Лидия Михеева
на пост секретаря ОП. Первым заместителем секретаря ОП в новом составе стал Вячеслав Бочаров
. Заместителями стали в новом составе: Александр Галушка
и Владислав Гриб
, Александр Школьник.
Ранее на сайте ОП РФ сообщалось, что в восьмой состав Общественной палаты уделит особое внимание освещению специальной военной операции и жизни новых регионов России. Так, впервые в ОП РФ вошли генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
, блогер Дмитрий Гоблин Пучков и секретарь Союза журналистов России, а также медиаменеджер Екатерина Агранович, дочь командира роты батальона "Спарта" Александра Аграновича, ведущая популярного телеграм-канала "Катруся", ставшая самым молодым членом палаты.
Также планируется усилить работу с волонтерскими, благотворительными и молодежными сообществами. Впервые в качестве членов палаты ею займутся заместитель председателя совета Ассоциации волонтерских центров Матвей Масальцев, председатель Общероссийской общественной организации уличной культуры и спорта "Улицы России" Валентин Работенко, председатель Общероссийской молодежной общественной организации "Российский союз сельской молодежи" Дмитрий Пекуровский и руководитель движения Extreme Team Иван Шмонин.
В фокусе внимания палаты останутся и другие важнейшие направления общественной деятельности — экспертиза проектов нормативно-правовых актов, наблюдение за голосованием, экология, демография, сохранение межнационального мира и согласия, образование и просветительская деятельность, здравоохранение, культура, экономика, общественный контроль за развитием инфраструктуры.
Дмитрий Киселев вошел в состав Общественной палаты