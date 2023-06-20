https://ria.ru/20230620/norvegiya-1879257882.html

Норвегия увеличит финансовую поддержку ядерной безопасности Украины

Норвегия увеличит финансовую поддержку ядерной безопасности Украины - РИА Новости, 20.06.2023

Норвегия увеличит финансовую поддержку ядерной безопасности Украины

Норвегия выделит 250 миллионов норвежских крон (почти 24 миллиона долларов) на поддержку МАГАТЭ и обеспечение ядерной безопасности Украины, говорится в... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T00:47

2023-06-20T00:47

2023-06-20T00:48

украина

норвегия

энергодар

сергей шойгу

магатэ

запорожская аэс

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/94278/66/942786675_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_6213a505cca065a3950d207d06f7c9a0.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Норвегия выделит 250 миллионов норвежских крон (почти 24 миллиона долларов) на поддержку МАГАТЭ и обеспечение ядерной безопасности Украины, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства страны. "Норвегия выделит 100 миллионов норвежских крон на поддержку Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Это поможет обеспечить присутствие экспертов МАГАТЭ в Украине... Кроме того, Норвегия увеличивает на 150 миллионов норвежских крон финансирование сотрудничества с Украиной в области ядерной безопасности", - говорится в публикации. Согласно пресс-релизу, сумма в размере 150 миллионов норвежских крон (около 14 миллионов долларов) будет находиться в ведении Норвежского управления по радиационной и ядерной безопасности и использоваться для снижения риска аварий и инцидентов, связанных с выбросом радиоактивных веществ, а также для снижения риска попадания радиоактивных материалов в чужие руки. Министр иностранных дел страны Анникен Хюитфельдт отметила, что одним из ключевых приоритетов станет восстановление ядерной инфраструктуры и, в частности, "нормативный контроль за Чернобыльской электростанцией". "Мы будем поддерживать усилия, направленные на то, чтобы украинские власти смогли возобновить безопасную и надежную эксплуатацию объектов и площадок, которые непосредственно пострадали от военных действий", - заявила министр. При этом украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230518/f-16-1872739018.html

украина

норвегия

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, норвегия, энергодар, сергей шойгу, магатэ, запорожская аэс, в мире