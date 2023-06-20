https://ria.ru/20230620/nato-1879393666.html

Генсек НАТО посетовал, что ВСУ не могут справиться с российской обороной

Генсек НАТО посетовал, что ВСУ не могут справиться с российской обороной - РИА Новости, 20.06.2023

Генсек НАТО посетовал, что ВСУ не могут справиться с российской обороной

Украинским солдатам тяжело бороться с грамотно выстроенной российской обороной, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время посещения одного из... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T16:53

2023-06-20T16:53

2023-06-20T17:47

специальная военная операция на украине

россия

украина

германия

сергей лавров

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866643702_0:14:3071:1741_1920x0_80_0_0_0bbe39bd549907527235eef2de91ef2d.jpg

БРЮССЕЛЬ, 20 июн — РИА Новости. Украинским солдатам тяжело бороться с грамотно выстроенной российской обороной, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время посещения одного из военно-промышленных предприятий в Германии."Контрнаступление находится еще на раннем этапе. Мы знаем, что украинцам предстоит трудный путь. Они сталкиваются с ожесточенным российским сопротивлением", — подчеркнул он.По словам Столтенберга, российские военные возвели линии обороны с минными полями, противотанковыми траншеями и "зубами дракона". Он отметил, что ВСУ для их преодоления необходимо современное оборудование.Генсек НАТО добавил, что, если альянс хочет быть готов к длительному конфликту на Украине, ему стоит в первую очередь уделить внимание надежной оборонной промышленности. По его мнению, это противостояние ведется "на истощение" и постепенно превращается в "битву логистики"."Важность иметь надежную оборонную индустрию, которая на долгосрочной основе может обеспечивать оборудование, поддержку, ремонт разных типов систем, <…> приобретает еще большее значение", — сказал он в совместном заявлении с главой Минобороны Германии Борисом Писториусом.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях началось 4 июня. При этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня Владимир Путин сообщил, что украинские войска при наступлении несут большие потери и не достигли успеха ни на одном из направлений. Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за передачи вооружений Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230620/zapad-1879286752.html

https://ria.ru/20230620/osvobozhdenie-1879286628.html

россия

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, германия, сергей лавров, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, йенс столтенберг, в мире