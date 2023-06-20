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Генсек НАТО посетовал, что ВСУ не могут справиться с российской обороной - РИА Новости, 20.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:53 20.06.2023 (обновлено: 17:47 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/nato-1879393666.html
Генсек НАТО посетовал, что ВСУ не могут справиться с российской обороной
Генсек НАТО посетовал, что ВСУ не могут справиться с российской обороной - РИА Новости, 20.06.2023
Генсек НАТО посетовал, что ВСУ не могут справиться с российской обороной
Украинским солдатам тяжело бороться с грамотно выстроенной российской обороной, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время посещения одного из... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T16:53
2023-06-20T17:47
специальная военная операция на украине
россия
украина
германия
сергей лавров
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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БРЮССЕЛЬ, 20 июн — РИА Новости. Украинским солдатам тяжело бороться с грамотно выстроенной российской обороной, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время посещения одного из военно-промышленных предприятий в Германии."Контрнаступление находится еще на раннем этапе. Мы знаем, что украинцам предстоит трудный путь. Они сталкиваются с ожесточенным российским сопротивлением", — подчеркнул он.По словам Столтенберга, российские военные возвели линии обороны с минными полями, противотанковыми траншеями и "зубами дракона". Он отметил, что ВСУ для их преодоления необходимо современное оборудование.Генсек НАТО добавил, что, если альянс хочет быть готов к длительному конфликту на Украине, ему стоит в первую очередь уделить внимание надежной оборонной промышленности. По его мнению, это противостояние ведется "на истощение" и постепенно превращается в "битву логистики"."Важность иметь надежную оборонную индустрию, которая на долгосрочной основе может обеспечивать оборудование, поддержку, ремонт разных типов систем, &lt;…&gt; приобретает еще большее значение", — сказал он в совместном заявлении с главой Минобороны Германии Борисом Писториусом.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях началось 4 июня. При этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня Владимир Путин сообщил, что украинские войска при наступлении несут большие потери и не достигли успеха ни на одном из направлений. Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за передачи вооружений Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230620/zapad-1879286752.html
https://ria.ru/20230620/osvobozhdenie-1879286628.html
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россия, украина, германия, сергей лавров, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, йенс столтенберг, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Германия, Сергей Лавров, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Йенс Столтенберг, В мире
Генсек НАТО посетовал, что ВСУ не могут справиться с российской обороной

Глава НАТО Столтенберг: ВСУ наталкиваются на хорошо подготовленную российскую оборону

© AP Photo / Efrem LukatskyГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 июн — РИА Новости. Украинским солдатам тяжело бороться с грамотно выстроенной российской обороной, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время посещения одного из военно-промышленных предприятий в Германии.
«
"Контрнаступление находится еще на раннем этапе. Мы знаем, что украинцам предстоит трудный путь. Они сталкиваются с ожесточенным российским сопротивлением", — подчеркнул он.
По словам Столтенберга, российские военные возвели линии обороны с минными полями, противотанковыми траншеями и "зубами дракона". Он отметил, что ВСУ для их преодоления необходимо современное оборудование.
Генсек НАТО добавил, что, если альянс хочет быть готов к длительному конфликту на Украине, ему стоит в первую очередь уделить внимание надежной оборонной промышленности. По его мнению, это противостояние ведется "на истощение" и постепенно превращается в "битву логистики".
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"Важность иметь надежную оборонную индустрию, которая на долгосрочной основе может обеспечивать оборудование, поддержку, ремонт разных типов систем, <…> приобретает еще большее значение", — сказал он в совместном заявлении с главой Минобороны Германии Борисом Писториусом.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях началось 4 июня. При этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады.
На встрече с военкорами 13 июня Владимир Путин сообщил, что украинские войска при наступлении несут большие потери и не достигли успеха ни на одном из направлений.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за передачи вооружений Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных.
Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаГерманияСергей ЛавровВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОЙенс СтолтенбергВ мире
 
 
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