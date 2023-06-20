https://ria.ru/20230620/messendzhery-1879352345.html
Госдума приняла закон о штрафах для госслужащих за иностранные мессенджеры
Госдума приняла закон о штрафах для госслужащих за иностранные мессенджеры - РИА Новости, 20.06.2023
Госдума приняла закон о штрафах для госслужащих за иностранные мессенджеры
Госдума приняла закон об административной ответственности для госслужащих и финансовых организаций, которые используют зарубежные мессенджеры для пересылки... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T14:15
2023-06-20T14:15
2023-06-20T23:01
технологии
общество
антон горелкин
госдума рф
whatsapp inc.
telegram
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Госдума приняла закон об административной ответственности для госслужащих и финансовых организаций, которые используют зарубежные мессенджеры для пересылки данных российских граждан. Законопроект об административной ответственности для госслужащих и финансовых организаций, которые используют зарубежные мессенджеры для пересылки чувствительных данных российских граждан, предполагает введение штрафов только тех, кто начнет глубоко интегрировать зарубежные мессенджеры в свои рабочие процессы, связанные с оборотом персональных данных и финансовой информации, сообщил ранее один из соавторов проекта, замглавы комитета по информационным технологиям Антон Горелкин в своем телеграм-канале.Госслужащим нельзя будет делать это в рамках выполнения госзаказа или муниципального задания, финорганизациям запрещается подключать иностранные мессенджеры к своим информационным системам, при этом любая другая коммуникация госслужащих или сотрудников банков в зарубежных мессенджерах (в том числе в рабочих целях) не запрещается, соответственно, наказывать за это тоже не будут, отметил он."Но лично я уже давно прекратил пересылать любые документы в WhatsApp и Telegram — вместо него я использую VK Мессенджер", — также рассказал Горелкин. В случае принятия инициативы штраф для должностных лиц составит 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц от 100 до 700 тысяч рублей, говорится в сопроводительных документах к законопроекту.
https://ria.ru/20230620/messendzhery-1879286255.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c5db2fdc4fb0a14c001ea5d8ab8e47a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество, антон горелкин, госдума рф, whatsapp inc., telegram
Технологии, Общество, Антон Горелкин, Госдума РФ, WhatsApp Inc., Telegram
Госдума приняла закон о штрафах для госслужащих за иностранные мессенджеры
Госдума приняла закон о штрафах за пересылку данных россиян через зарубежные мессенджеры