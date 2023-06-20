Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла закон о штрафах для госслужащих за иностранные мессенджеры - РИА Новости, 20.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 20.06.2023 (обновлено: 23:01 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/messendzhery-1879352345.html
Госдума приняла закон о штрафах для госслужащих за иностранные мессенджеры
Госдума приняла закон о штрафах для госслужащих за иностранные мессенджеры - РИА Новости, 20.06.2023
Госдума приняла закон о штрафах для госслужащих за иностранные мессенджеры
Госдума приняла закон об административной ответственности для госслужащих и финансовых организаций, которые используют зарубежные мессенджеры для пересылки... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T14:15
2023-06-20T23:01
технологии
общество
антон горелкин
госдума рф
whatsapp inc.
telegram
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Госдума приняла закон об административной ответственности для госслужащих и финансовых организаций, которые используют зарубежные мессенджеры для пересылки данных российских граждан. Законопроект об административной ответственности для госслужащих и финансовых организаций, которые используют зарубежные мессенджеры для пересылки чувствительных данных российских граждан, предполагает введение штрафов только тех, кто начнет глубоко интегрировать зарубежные мессенджеры в свои рабочие процессы, связанные с оборотом персональных данных и финансовой информации, сообщил ранее один из соавторов проекта, замглавы комитета по информационным технологиям Антон Горелкин в своем телеграм-канале.Госслужащим нельзя будет делать это в рамках выполнения госзаказа или муниципального задания, финорганизациям запрещается подключать иностранные мессенджеры к своим информационным системам, при этом любая другая коммуникация госслужащих или сотрудников банков в зарубежных мессенджерах (в том числе в рабочих целях) не запрещается, соответственно, наказывать за это тоже не будут, отметил он."Но лично я уже давно прекратил пересылать любые документы в WhatsApp и Telegram — вместо него я использую VK Мессенджер", — также рассказал Горелкин. В случае принятия инициативы штраф для должностных лиц составит 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц от 100 до 700 тысяч рублей, говорится в сопроводительных документах к законопроекту.
https://ria.ru/20230620/messendzhery-1879286255.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c5db2fdc4fb0a14c001ea5d8ab8e47a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, общество, антон горелкин, госдума рф, whatsapp inc., telegram
Технологии, Общество, Антон Горелкин, Госдума РФ, WhatsApp Inc., Telegram
Госдума приняла закон о штрафах для госслужащих за иностранные мессенджеры

Госдума приняла закон о штрафах за пересылку данных россиян через зарубежные мессенджеры

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Госдума приняла закон об административной ответственности для госслужащих и финансовых организаций, которые используют зарубежные мессенджеры для пересылки данных российских граждан.
Законопроект об административной ответственности для госслужащих и финансовых организаций, которые используют зарубежные мессенджеры для пересылки чувствительных данных российских граждан, предполагает введение штрафов только тех, кто начнет глубоко интегрировать зарубежные мессенджеры в свои рабочие процессы, связанные с оборотом персональных данных и финансовой информации, сообщил ранее один из соавторов проекта, замглавы комитета по информационным технологиям Антон Горелкин в своем телеграм-канале.
Госслужащим нельзя будет делать это в рамках выполнения госзаказа или муниципального задания, финорганизациям запрещается подключать иностранные мессенджеры к своим информационным системам, при этом любая другая коммуникация госслужащих или сотрудников банков в зарубежных мессенджерах (в том числе в рабочих целях) не запрещается, соответственно, наказывать за это тоже не будут, отметил он.
"Но лично я уже давно прекратил пересылать любые документы в WhatsApp и Telegram — вместо него я использую VK Мессенджер", — также рассказал Горелкин.
В случае принятия инициативы штраф для должностных лиц составит 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц от 100 до 700 тысяч рублей, говорится в сопроводительных документах к законопроекту.
Девушка набирает текстовое сообщение в WhatsApp - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Минцифры не планирует ограничивать мессенджеры для личного общения
Вчера, 10:14
 
ТехнологииОбществоАнтон ГорелкинГосдума РФWhatsApp Inc.Telegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала