https://ria.ru/20230620/messendzhery-1879352345.html

Госдума приняла закон о штрафах для госслужащих за иностранные мессенджеры

Госдума приняла закон о штрафах для госслужащих за иностранные мессенджеры - РИА Новости, 20.06.2023

Госдума приняла закон о штрафах для госслужащих за иностранные мессенджеры

Госдума приняла закон об административной ответственности для госслужащих и финансовых организаций, которые используют зарубежные мессенджеры для пересылки... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T14:15

2023-06-20T14:15

2023-06-20T23:01

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Госдума приняла закон об административной ответственности для госслужащих и финансовых организаций, которые используют зарубежные мессенджеры для пересылки данных российских граждан. Законопроект об административной ответственности для госслужащих и финансовых организаций, которые используют зарубежные мессенджеры для пересылки чувствительных данных российских граждан, предполагает введение штрафов только тех, кто начнет глубоко интегрировать зарубежные мессенджеры в свои рабочие процессы, связанные с оборотом персональных данных и финансовой информации, сообщил ранее один из соавторов проекта, замглавы комитета по информационным технологиям Антон Горелкин в своем телеграм-канале.Госслужащим нельзя будет делать это в рамках выполнения госзаказа или муниципального задания, финорганизациям запрещается подключать иностранные мессенджеры к своим информационным системам, при этом любая другая коммуникация госслужащих или сотрудников банков в зарубежных мессенджерах (в том числе в рабочих целях) не запрещается, соответственно, наказывать за это тоже не будут, отметил он."Но лично я уже давно прекратил пересылать любые документы в WhatsApp и Telegram — вместо него я использую VK Мессенджер", — также рассказал Горелкин. В случае принятия инициативы штраф для должностных лиц составит 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц от 100 до 700 тысяч рублей, говорится в сопроводительных документах к законопроекту.

https://ria.ru/20230620/messendzhery-1879286255.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

технологии, общество, антон горелкин, госдума рф, whatsapp inc., telegram