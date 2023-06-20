Рейтинг@Mail.ru
Первый российский военный получил премию за уничтожение танка Leopard - РИА Новости, 20.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:51 20.06.2023 (обновлено: 16:27 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/leopard-1879360759.html
Первый российский военный получил премию за уничтожение танка Leopard
Первый российский военный получил премию за уничтожение танка Leopard - РИА Новости, 20.06.2023
Первый российский военный получил премию за уничтожение танка Leopard
Российский военнослужащий Андрей Кравцов первым получил миллион рублей за уничтожение немецкого танка Leopard в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T14:51
2023-06-20T16:27
специальная военная операция на украине
leopard 2
россия
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879377136_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_553a2c6efda21a7e2e88c168c91270d4.jpg
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Российский военнослужащий Андрей Кравцов первым получил миллион рублей за уничтожение немецкого танка Leopard в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны."В Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий имени Вишневского российскому военнослужащему Андрею Кравцову, уничтожившему в ходе боя танк Leopard, вручена денежная премия в размере одного миллиона рублей", — говорится в релизе.Уточняется, что премию учредил фонд предпринимателей "Забота Сибири". Сертификат Кравцову передал член Совета Федерации от Новосибирской области, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин. Он отметил, что такие выплаты за нанесение весомого урона противнику следует считать дополнением к тому, что делают власти."У нас договоренности. Мы в координации с Министерством обороны делаем это по согласованным представлениям", — сказал Карелин.В военном ведомстве подчеркнули, что союз "Забота Сибири" включает в себя бизнесменов, которые решили создать из личных средств фонд для дополнительного поощрения участников спецоперации за уничтожение тяжелой военной техники из стран НАТО. Уточняется, что этот фонд не облагается налогами.О факте выплаты премии российскому военнослужащему за уничтоженный Leopard сообщается впервые.Украинское наступление на различных направлениях в зоне спецоперации началось 4 июня. Основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе немецкими танками Leopard.На встрече с военкорами 13 июня Владимир Путин сообщил, что украинские войска при наступлении несут большие потери и не добились успехов ни на одном из направлений. По его словам, Киев уже потерял 160 танков и 360 бронемашин. Кадры с дымящимися Leopard тогда вызвали большой резонанс на Западе.Как сообщали в Минобороны, с 1 января по 31 мая 2023 года за лично уничтоженные 4415 единиц украинской и западной военной техники получили выплаты 3193 российских военных.
https://ria.ru/20230619/leopard-1879173218.html
https://ria.ru/20230620/leopard-1879300748.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Вручение сертификата на 1 млн рублей за уничтожение танка Leopard
Олимпийский чемпион Александр Карелин вручил российскому военному Андрею Кравцову сертификат на 1 млн рублей за уничтожение танка Leopard.
2023-06-20T14:51
true
PT1M40S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879377136_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_b273a612e26d565689bfb3dce63a7a33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
leopard 2, россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Leopard 2, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Первый российский военный получил премию за уничтожение танка Leopard

Уничтожившему танк Leopard российскому военному Кравцову вручили 1 миллион рублей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Российский военнослужащий Андрей Кравцов первым получил миллион рублей за уничтожение немецкого танка Leopard в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны.
«
"В Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий имени Вишневского российскому военнослужащему Андрею Кравцову, уничтожившему в ходе боя танк Leopard, вручена денежная премия в размере одного миллиона рублей", — говорится в релизе.
Уточняется, что премию учредил фонд предпринимателей "Забота Сибири". Сертификат Кравцову передал член Совета Федерации от Новосибирской области, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин. Он отметил, что такие выплаты за нанесение весомого урона противнику следует считать дополнением к тому, что делают власти.
"У нас договоренности. Мы в координации с Министерством обороны делаем это по согласованным представлениям", — сказал Карелин.
В военном ведомстве подчеркнули, что союз "Забота Сибири" включает в себя бизнесменов, которые решили создать из личных средств фонд для дополнительного поощрения участников спецоперации за уничтожение тяжелой военной техники из стран НАТО. Уточняется, что этот фонд не облагается налогами.
Кадры поражения немецкого танка Leopard 2A6 дроном-камикадзе - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Минобороны показало поражение немецкого танка Leopard дроном-камикадзе
19 июня, 15:15
О факте выплаты премии российскому военнослужащему за уничтоженный Leopard сообщается впервые.
Украинское наступление на различных направлениях в зоне спецоперации началось 4 июня. Основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе немецкими танками Leopard.
На встрече с военкорами 13 июня Владимир Путин сообщил, что украинские войска при наступлении несут большие потери и не добились успехов ни на одном из направлений. По его словам, Киев уже потерял 160 танков и 360 бронемашин. Кадры с дымящимися Leopard тогда вызвали большой резонанс на Западе.
Как сообщали в Минобороны, с 1 января по 31 мая 2023 года за лично уничтоженные 4415 единиц украинской и западной военной техники получили выплаты 3193 российских военных.
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков
Дипломат заявил, что танки Leopard скоро попадут в Красную книгу
Вчера, 11:27
 
Специальная военная операция на УкраинеLeopard 2РоссияБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала