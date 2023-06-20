https://ria.ru/20230620/leopard-1879360759.html

Первый российский военный получил премию за уничтожение танка Leopard

Первый российский военный получил премию за уничтожение танка Leopard - РИА Новости, 20.06.2023

Первый российский военный получил премию за уничтожение танка Leopard

Российский военнослужащий Андрей Кравцов первым получил миллион рублей за уничтожение немецкого танка Leopard в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T14:51

2023-06-20T14:51

2023-06-20T16:27

специальная военная операция на украине

leopard 2

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безопасность

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Российский военнослужащий Андрей Кравцов первым получил миллион рублей за уничтожение немецкого танка Leopard в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны."В Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий имени Вишневского российскому военнослужащему Андрею Кравцову, уничтожившему в ходе боя танк Leopard, вручена денежная премия в размере одного миллиона рублей", — говорится в релизе.Уточняется, что премию учредил фонд предпринимателей "Забота Сибири". Сертификат Кравцову передал член Совета Федерации от Новосибирской области, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин. Он отметил, что такие выплаты за нанесение весомого урона противнику следует считать дополнением к тому, что делают власти."У нас договоренности. Мы в координации с Министерством обороны делаем это по согласованным представлениям", — сказал Карелин.В военном ведомстве подчеркнули, что союз "Забота Сибири" включает в себя бизнесменов, которые решили создать из личных средств фонд для дополнительного поощрения участников спецоперации за уничтожение тяжелой военной техники из стран НАТО. Уточняется, что этот фонд не облагается налогами.О факте выплаты премии российскому военнослужащему за уничтоженный Leopard сообщается впервые.Украинское наступление на различных направлениях в зоне спецоперации началось 4 июня. Основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе немецкими танками Leopard.На встрече с военкорами 13 июня Владимир Путин сообщил, что украинские войска при наступлении несут большие потери и не добились успехов ни на одном из направлений. По его словам, Киев уже потерял 160 танков и 360 бронемашин. Кадры с дымящимися Leopard тогда вызвали большой резонанс на Западе.Как сообщали в Минобороны, с 1 января по 31 мая 2023 года за лично уничтоженные 4415 единиц украинской и западной военной техники получили выплаты 3193 российских военных.

https://ria.ru/20230619/leopard-1879173218.html

https://ria.ru/20230620/leopard-1879300748.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Вручение сертификата на 1 млн рублей за уничтожение танка Leopard Олимпийский чемпион Александр Карелин вручил российскому военному Андрею Кравцову сертификат на 1 млн рублей за уничтожение танка Leopard. 2023-06-20T14:51 true PT1M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

leopard 2, россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр