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СМИ: визит Блинкена в КНР создал основу для встречи Байдена и Си Цзиньпина - РИА Новости, 20.06.2023
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23:30 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/kitay-1879459230.html
СМИ: визит Блинкена в КНР создал основу для встречи Байдена и Си Цзиньпина
СМИ: визит Блинкена в КНР создал основу для встречи Байдена и Си Цзиньпина - РИА Новости, 20.06.2023
СМИ: визит Блинкена в КНР создал основу для встречи Байдена и Си Цзиньпина
Визит американского госсекретаря Энтони Блинкена в Китай может создать условия для будущей встречи главы КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом,... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T23:30
2023-06-20T23:30
в мире
китай
сша
сан-франциско
энтони блинкен
си цзиньпин
джо байден
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Визит американского госсекретаря Энтони Блинкена в Китай может создать условия для будущей встречи главы КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом, встреча может состояться осенью, пишет китайская газета South China Morning Post со ссылкой на экспертов. Так, по мнению эксперта по американо-китайским отношениям Китайской академии общественных наук (CASS) Лу Сяна, встреча Си Цзиньпина с Блинкеном может быть истолкована как "молчаливое соглашение" о встрече главы КНР с американским президентом на саммите АТЭС в Сан-Франциско в ноябре. "Я думаю, что обе стороны, возможно, достигли внутреннего консенсуса относительно того, чтобы встреча двух лидеров прошла гладко и конструктивно в ноябре. И может быть даже официальный визит президента Си Цзиньпина в Соединенные Штаты", - приводит издание слова эксперта. По словам профессора международных отношений Сычуаньского университета Пан Чжунина, визит Блинкена в КНР и встреча главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном в Австрии в прошлом месяце "частично связаны" с подготовкой к встрече лидеров Китая и США на саммите АТЭС в ноябре. Визит Блинкена стал первой за пять лет поездкой госсекретаря США в Китай, которая проходила на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая проблему Тайваня, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.
https://ria.ru/20230620/lavrov-1879368821.html
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в мире, китай, сша, сан-франциско, энтони блинкен, си цзиньпин, джо байден
В мире, Китай, США, Сан-Франциско, Энтони Блинкен, Си Цзиньпин, Джо Байден
СМИ: визит Блинкена в КНР создал основу для встречи Байдена и Си Цзиньпина

Китайские СМИ: визит Блинкена создал основу для встречи Байдена и Си Цзиньпина осенью

© AP Photo / Leah MillisПредседатель КНР Си Цзиньпин и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© AP Photo / Leah Millis
Председатель КНР Си Цзиньпин и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Визит американского госсекретаря Энтони Блинкена в Китай может создать условия для будущей встречи главы КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом, встреча может состояться осенью, пишет китайская газета South China Morning Post со ссылкой на экспертов.
Так, по мнению эксперта по американо-китайским отношениям Китайской академии общественных наук (CASS) Лу Сяна, встреча Си Цзиньпина с Блинкеном может быть истолкована как "молчаливое соглашение" о встрече главы КНР с американским президентом на саммите АТЭС в Сан-Франциско в ноябре.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Лавров прокомментировал визит Блинкена в Китай
Вчера, 15:20
«
"Я думаю, что обе стороны, возможно, достигли внутреннего консенсуса относительно того, чтобы встреча двух лидеров прошла гладко и конструктивно в ноябре. И может быть даже официальный визит президента Си Цзиньпина в Соединенные Штаты", - приводит издание слова эксперта.
По словам профессора международных отношений Сычуаньского университета Пан Чжунина, визит Блинкена в КНР и встреча главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном в Австрии в прошлом месяце "частично связаны" с подготовкой к встрече лидеров Китая и США на саммите АТЭС в ноябре.
Визит Блинкена стал первой за пять лет поездкой госсекретаря США в Китай, которая проходила на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая проблему Тайваня, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
"В правильное время." Блинкен оценил роль Китая в урегулировании на Украине
Вчера, 09:31
 
В миреКитайСШАСан-ФранцискоЭнтони БлинкенСи ЦзиньпинДжо Байден
 
 
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