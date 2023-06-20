СМИ: визит Блинкена в КНР создал основу для встречи Байдена и Си Цзиньпина
Китайские СМИ: визит Блинкена создал основу для встречи Байдена и Си Цзиньпина осенью
© AP Photo / Leah MillisПредседатель КНР Си Цзиньпин и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Пекине
© AP Photo / Leah Millis
Председатель КНР Си Цзиньпин и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Пекине. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Визит американского госсекретаря Энтони Блинкена в Китай может создать условия для будущей встречи главы КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом, встреча может состояться осенью, пишет китайская газета South China Morning Post со ссылкой на экспертов.
Так, по мнению эксперта по американо-китайским отношениям Китайской академии общественных наук (CASS) Лу Сяна, встреча Си Цзиньпина с Блинкеном может быть истолкована как "молчаливое соглашение" о встрече главы КНР с американским президентом на саммите АТЭС в Сан-Франциско в ноябре.
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"Я думаю, что обе стороны, возможно, достигли внутреннего консенсуса относительно того, чтобы встреча двух лидеров прошла гладко и конструктивно в ноябре. И может быть даже официальный визит президента Си Цзиньпина в Соединенные Штаты", - приводит издание слова эксперта.
По словам профессора международных отношений Сычуаньского университета Пан Чжунина, визит Блинкена в КНР и встреча главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном в Австрии в прошлом месяце "частично связаны" с подготовкой к встрече лидеров Китая и США на саммите АТЭС в ноябре.
Визит Блинкена стал первой за пять лет поездкой госсекретаря США в Китай, которая проходила на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая проблему Тайваня, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.