https://ria.ru/20230620/kitay-1879459230.html

СМИ: визит Блинкена в КНР создал основу для встречи Байдена и Си Цзиньпина

СМИ: визит Блинкена в КНР создал основу для встречи Байдена и Си Цзиньпина - РИА Новости, 20.06.2023

СМИ: визит Блинкена в КНР создал основу для встречи Байдена и Си Цзиньпина

Визит американского госсекретаря Энтони Блинкена в Китай может создать условия для будущей встречи главы КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом,... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T23:30

2023-06-20T23:30

2023-06-20T23:30

в мире

китай

сша

сан-франциско

энтони блинкен

си цзиньпин

джо байден

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Визит американского госсекретаря Энтони Блинкена в Китай может создать условия для будущей встречи главы КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом, встреча может состояться осенью, пишет китайская газета South China Morning Post со ссылкой на экспертов. Так, по мнению эксперта по американо-китайским отношениям Китайской академии общественных наук (CASS) Лу Сяна, встреча Си Цзиньпина с Блинкеном может быть истолкована как "молчаливое соглашение" о встрече главы КНР с американским президентом на саммите АТЭС в Сан-Франциско в ноябре. "Я думаю, что обе стороны, возможно, достигли внутреннего консенсуса относительно того, чтобы встреча двух лидеров прошла гладко и конструктивно в ноябре. И может быть даже официальный визит президента Си Цзиньпина в Соединенные Штаты", - приводит издание слова эксперта. По словам профессора международных отношений Сычуаньского университета Пан Чжунина, визит Блинкена в КНР и встреча главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном в Австрии в прошлом месяце "частично связаны" с подготовкой к встрече лидеров Китая и США на саммите АТЭС в ноябре. Визит Блинкена стал первой за пять лет поездкой госсекретаря США в Китай, которая проходила на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая проблему Тайваня, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.

https://ria.ru/20230620/lavrov-1879368821.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230620/blinken-1879280042.html

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в мире, китай, сша, сан-франциско, энтони блинкен, си цзиньпин, джо байден