https://ria.ru/20230620/kitay-1879302983.html
МИД Китая прокомментировал заявку Бангладеш на вступление в БРИКС
МИД Китая прокомментировал заявку Бангладеш на вступление в БРИКС - РИА Новости, 20.06.2023
МИД Китая прокомментировал заявку Бангладеш на вступление в БРИКС
Китай приветствует присоединение к БРИКС новых членов, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя заявку Бангладеш на РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T11:42
2023-06-20T11:42
2023-06-20T11:42
в мире
бразилия
россия
индия
сирил рамафоса
шейх хасина
брикс
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ПЕКИН, 20 июн - РИА Новости. Китай приветствует присоединение к БРИКС новых членов, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя заявку Бангладеш на вступление в БРИКС. "Китай привержен продвижению процесса расширения. Мы приветствуем скорейшее присоединение к семье БРИКС как можно большего числа партнеров-единомышленников", - подчеркнула Мао Нин. По ее словам, расширение блока является политическим консенсусом пяти стран БРИКС. "Страны БРИКС - это важная площадка для сотрудничества стран с формирующимся рынком и развивающихся стран. Они всегда были привержены защите многополярности, активному продвижению реформы системы глобального управления, а также усилению представительства и голоса стран с формирующимся рынком и развивающихся стран", - отметила Мао Нин. В понедельник в канцелярии премьер-министра Бангладеша сообщили РИА Новости, что страна официально подала заявку на вступление в блок БРИКС, состоящий из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Ранее издание Dhaka Tribune писало, что запрос на вступление в организацию был послан после встречи премьера Бангладеш Шейх Хасины и президента ЮАР Сирила Рамафосы в Женеве в прошлую среду. Ожидается, что расширение БРИКС будет обсуждаться на предстоящем саммите организации, который должен состояться в Южной Африке в августе этого года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бразилия, россия, индия, сирил рамафоса, шейх хасина, брикс
В мире, Бразилия, Россия, Индия, Сирил Рамафоса, Шейх Хасина, БРИКС
МИД Китая прокомментировал заявку Бангладеш на вступление в БРИКС
В МИД Китая заявили, что Пекин приветствует присоединение к БРИКС новых членов
ПЕКИН, 20 июн - РИА Новости. Китай приветствует присоединение к БРИКС новых членов, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя заявку Бангладеш на вступление в БРИКС.
"Китай привержен продвижению процесса расширения. Мы приветствуем скорейшее присоединение к семье БРИКС как можно большего числа партнеров-единомышленников", - подчеркнула Мао Нин.
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По ее словам, расширение блока является политическим консенсусом пяти стран БРИКС.
"Страны БРИКС - это важная площадка для сотрудничества стран с формирующимся рынком и развивающихся стран. Они всегда были привержены защите многополярности, активному продвижению реформы системы глобального управления, а также усилению представительства и голоса стран с формирующимся рынком и развивающихся стран", - отметила Мао Нин.
В понедельник в канцелярии премьер-министра Бангладеша сообщили РИА Новости, что страна официально подала заявку на вступление в блок БРИКС
, состоящий из Бразилии
, России
, Индии
, Китая
и Южной Африки. Ранее издание Dhaka Tribune писало, что запрос на вступление в организацию был послан после встречи премьера Бангладеш Шейх Хасины
и президента ЮАР Сирила Рамафосы
в Женеве
в прошлую среду. Ожидается, что расширение БРИКС будет обсуждаться на предстоящем саммите организации, который должен состояться в Южной Африке в августе этого года.
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