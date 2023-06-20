https://ria.ru/20230620/kitay-1879302983.html

МИД Китая прокомментировал заявку Бангладеш на вступление в БРИКС

МИД Китая прокомментировал заявку Бангладеш на вступление в БРИКС - РИА Новости, 20.06.2023

МИД Китая прокомментировал заявку Бангладеш на вступление в БРИКС

Китай приветствует присоединение к БРИКС новых членов, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя заявку Бангладеш на РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T11:42

2023-06-20T11:42

2023-06-20T11:42

в мире

бразилия

россия

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сирил рамафоса

шейх хасина

брикс

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ПЕКИН, 20 июн - РИА Новости. Китай приветствует присоединение к БРИКС новых членов, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя заявку Бангладеш на вступление в БРИКС. "Китай привержен продвижению процесса расширения. Мы приветствуем скорейшее присоединение к семье БРИКС как можно большего числа партнеров-единомышленников", - подчеркнула Мао Нин. По ее словам, расширение блока является политическим консенсусом пяти стран БРИКС. "Страны БРИКС - это важная площадка для сотрудничества стран с формирующимся рынком и развивающихся стран. Они всегда были привержены защите многополярности, активному продвижению реформы системы глобального управления, а также усилению представительства и голоса стран с формирующимся рынком и развивающихся стран", - отметила Мао Нин. В понедельник в канцелярии премьер-министра Бангладеша сообщили РИА Новости, что страна официально подала заявку на вступление в блок БРИКС, состоящий из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Ранее издание Dhaka Tribune писало, что запрос на вступление в организацию был послан после встречи премьера Бангладеш Шейх Хасины и президента ЮАР Сирила Рамафосы в Женеве в прошлую среду. Ожидается, что расширение БРИКС будет обсуждаться на предстоящем саммите организации, который должен состояться в Южной Африке в августе этого года.

https://ria.ru/20230619/bangladesh-1879179700.html

https://ria.ru/20230619/bangladesh-1879179545.html

бразилия

россия

индия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бразилия, россия, индия, сирил рамафоса, шейх хасина, брикс