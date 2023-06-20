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Байден заявил о прогрессе в отношениях США и Китая - РИА Новости, 20.06.2023
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00:51 20.06.2023 (обновлено: 01:43 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/kitay-1879258032.html
Байден заявил о прогрессе в отношениях США и Китая
Байден заявил о прогрессе в отношениях США и Китая - РИА Новости, 20.06.2023
Байден заявил о прогрессе в отношениях США и Китая
Президент США Джо Байден заявил, что отношения Вашингтона и Пекина "на правильном пути", и встреча госсекретаря Энтони Блинкена и председателя КНР Си Цзиньпина... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T00:51
2023-06-20T01:43
сша
китай
в мире
пекин
джо байден
энтони блинкен
си цзиньпин
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что отношения Вашингтона и Пекина "на правильном пути", и встреча госсекретаря Энтони Блинкена и председателя КНР Си Цзиньпина привела к прогрессу."Не просто я думаю, а вы знаете сами, что был достигнут прогресс", - цитирует Байдена пресс-пул Белого дома.Байден отметил, что через своего советника по нацбезопасности контактирует с Блинкеном. По его словам, госсекретарь в Пекине проделал огромную работу."Мы находимся на правильном пути", - заявил Байден.
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китай
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сша, китай, в мире, пекин, джо байден, энтони блинкен, си цзиньпин, вашингтон (штат)
США, Китай, В мире, Пекин, Джо Байден, Энтони Блинкен, Си Цзиньпин, Вашингтон (штат)
Байден заявил о прогрессе в отношениях США и Китая

Байден: встреча Блинкена и Си Цзиньпина привела к прогрессу в отношениях США и КНР

© AP Photo / Leah MillisПредседатель КНР Си Цзиньпин и госсекретарь США Энтони Блинкен во время переговоров в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин и госсекретарь США Энтони Блинкен во время переговоров в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© AP Photo / Leah Millis
Председатель КНР Си Цзиньпин и госсекретарь США Энтони Блинкен во время переговоров в Пекине. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что отношения Вашингтона и Пекина "на правильном пути", и встреча госсекретаря Энтони Блинкена и председателя КНР Си Цзиньпина привела к прогрессу.
«
"Не просто я думаю, а вы знаете сами, что был достигнут прогресс", - цитирует Байдена пресс-пул Белого дома.
Байден отметил, что через своего советника по нацбезопасности контактирует с Блинкеном. По его словам, госсекретарь в Пекине проделал огромную работу.
"Мы находимся на правильном пути", - заявил Байден.
Председатель КНР Си Цзиньпин и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Американский экс-дипломат оценил итоги поездки Блинкена в Китай
Вчера, 00:12
 
СШАКитайВ миреПекинДжо БайденЭнтони БлинкенСи ЦзиньпинВашингтон (штат)
 
 
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