https://ria.ru/20230620/kitay-1879258032.html

Байден заявил о прогрессе в отношениях США и Китая

Байден заявил о прогрессе в отношениях США и Китая - РИА Новости, 20.06.2023

Байден заявил о прогрессе в отношениях США и Китая

Президент США Джо Байден заявил, что отношения Вашингтона и Пекина "на правильном пути", и встреча госсекретаря Энтони Блинкена и председателя КНР Си Цзиньпина... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T00:51

2023-06-20T00:51

2023-06-20T01:43

сша

китай

в мире

пекин

джо байден

энтони блинкен

си цзиньпин

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что отношения Вашингтона и Пекина "на правильном пути", и встреча госсекретаря Энтони Блинкена и председателя КНР Си Цзиньпина привела к прогрессу."Не просто я думаю, а вы знаете сами, что был достигнут прогресс", - цитирует Байдена пресс-пул Белого дома.Байден отметил, что через своего советника по нацбезопасности контактирует с Блинкеном. По его словам, госсекретарь в Пекине проделал огромную работу."Мы находимся на правильном пути", - заявил Байден.

https://ria.ru/20230620/blinken-1879256616.html

сша

китай

пекин

вашингтон (штат)

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сша, китай, в мире, пекин, джо байден, энтони блинкен, си цзиньпин, вашингтон (штат)