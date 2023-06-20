https://ria.ru/20230620/katoliki-1879269515.html
Часть католиков уехала из России после начала СВО, предположил архиепископ
Часть католиков уехала из России после начала СВО, предположил архиепископ - РИА Новости, 20.06.2023
Часть католиков уехала из России после начала СВО, предположил архиепископ
В некоторых российских общинах Римско-католической церкви изменилось количество верующих после начала СВО и проведения в РФ частичной мобилизации, кто-то уехал... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T06:58
2023-06-20T06:58
2023-06-20T06:58
религия
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санкт-петербург
калининград
павел пецци
римско-католическая церковь
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. В некоторых российских общинах Римско-католической церкви изменилось количество верующих после начала СВО и проведения в РФ частичной мобилизации, кто-то уехал из России, был мобилизован или переехал в другой город, предположил в интервью РИА Новости председатель Конференции католических епископов России (ККЕР) архиепископ Павел Пецци. "Вероятно, в некоторых общинах были изменения (после начала СВО – ред.), но их трудно оценить количественно. Предполагаю, что кто-то уехал из России, кто-то был призван (мобилизован – ред.) в армию, кто-то был вынужден переехать в другой город. Люди относятся (к СВО – ред.) по-разному", - сказал Пецци. Он напомнил, что Конференция католических епископов сделала два официальных заявления: в феврале и сентябре 2022 года. "Суть нашей позиции осталась неизменной", - заключил собеседник агентства. ККЕР 24 февраля призвала политиков сделать все для прекращения конфликта. В сентябре 2022 года после начала частичной мобилизации в РФ заявила, что государство имеет право применять оружие и требовать от граждан исполнения воинского долга, если это служит прекращению конфликта и уменьшению жертв. Также в организации неоднократно призывали верующих молиться о мире. Ранее Павел Пецци рассказал, что в России около миллиона крещеных католиков, однако ходят в храмы значительно меньше людей. Так, по его данным, в Санкт-Петербурге регулярно посещают католические храмы 3–4 тысячи человек, в Калининграде - около полутора тысяч, в Москве - около 5–6 тысяч человек.
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россия, санкт-петербург, калининград, павел пецци, римско-католическая церковь
Религия, Россия, Санкт-Петербург, Калининград, Павел Пецци, Римско-католическая церковь
Часть католиков уехала из России после начала СВО, предположил архиепископ
Архиепископ Пецци: некоторые католики уехали из России после начала СВО и мобилизации