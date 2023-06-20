https://ria.ru/20230620/karabakh-1879288150.html

Пашинян назвал причину подписания заявления по Карабаху в 2020 году

Пашинян назвал причину подписания заявления по Карабаху в 2020 году - РИА Новости, 20.06.2023

Пашинян назвал причину подписания заявления по Карабаху в 2020 году

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал переход Шуши под контроль Баку переломным моментом, после которого он подписал 9 ноября 2020 года трехстороннее... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T10:28

2023-06-20T10:28

2023-06-20T10:28

в мире

азербайджан

армения

никол пашинян

ильхам алиев

нагорный карабах

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741856358_0:12:2472:1403_1920x0_80_0_0_ec386f0c7c3a0f983e7c6d9edcdcb986.jpg

ЕРЕВАН, 20 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал переход Шуши под контроль Баку переломным моментом, после которого он подписал 9 ноября 2020 года трехстороннее заявление с лидерами РФ и Азербайджана о прекращении боевых действий в Карабахе. "Переломную роль (в подписании трехстороннего заявления - ред.) сыграло падение Шуши... После потери Шуши под ударом оказывался Степанакерт, неизбежно усиливалось давление на Мартуни, а главное, 25 тысяч наших солдат оказывались под угрозой окружения", - сказал Пашинян на заседании парламентской комиссии по расследованию обстоятельств эскалации конфликта в Карабахе. Шуша - крупный город близ Степанакерта. Имеет стратегическое значение для контроля над всем регионом. С мая 1992 года город входил в состав непризнанной Нагорно-Карабахской республики и перешел под контроль Азербайджана в ходе эскалации конфликта осенью 2020 года. Азербайджан считает его своей культурной столицей. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут в ближайшем будущем подписать мирный договор, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230525/dogovor-1874045541.html

https://ria.ru/20230606/konflikt-1876599353.html

азербайджан

армения

нагорный карабах

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, азербайджан, армения, никол пашинян, ильхам алиев, нагорный карабах