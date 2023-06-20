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Пашинян назвал причину подписания заявления по Карабаху в 2020 году - РИА Новости, 20.06.2023
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10:28 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/karabakh-1879288150.html
Пашинян назвал причину подписания заявления по Карабаху в 2020 году
Пашинян назвал причину подписания заявления по Карабаху в 2020 году - РИА Новости, 20.06.2023
Пашинян назвал причину подписания заявления по Карабаху в 2020 году
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал переход Шуши под контроль Баку переломным моментом, после которого он подписал 9 ноября 2020 года трехстороннее... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T10:28
2023-06-20T10:28
в мире
азербайджан
армения
никол пашинян
ильхам алиев
нагорный карабах
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ЕРЕВАН, 20 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал переход Шуши под контроль Баку переломным моментом, после которого он подписал 9 ноября 2020 года трехстороннее заявление с лидерами РФ и Азербайджана о прекращении боевых действий в Карабахе. "Переломную роль (в подписании трехстороннего заявления - ред.) сыграло падение Шуши... После потери Шуши под ударом оказывался Степанакерт, неизбежно усиливалось давление на Мартуни, а главное, 25 тысяч наших солдат оказывались под угрозой окружения", - сказал Пашинян на заседании парламентской комиссии по расследованию обстоятельств эскалации конфликта в Карабахе. Шуша - крупный город близ Степанакерта. Имеет стратегическое значение для контроля над всем регионом. С мая 1992 года город входил в состав непризнанной Нагорно-Карабахской республики и перешел под контроль Азербайджана в ходе эскалации конфликта осенью 2020 года. Азербайджан считает его своей культурной столицей. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут в ближайшем будущем подписать мирный договор, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230525/dogovor-1874045541.html
https://ria.ru/20230606/konflikt-1876599353.html
азербайджан
армения
нагорный карабах
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в мире, азербайджан, армения, никол пашинян, ильхам алиев, нагорный карабах
В мире, Азербайджан, Армения, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Нагорный Карабах
Пашинян назвал причину подписания заявления по Карабаху в 2020 году

Пашинян назвал потерю Шуши причиной для подписания заявления по Карабаху в 2020 году

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРазрушенное строение в городе Шуша
Разрушенное строение в городе Шуша - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Разрушенное строение в городе Шуша. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 20 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал переход Шуши под контроль Баку переломным моментом, после которого он подписал 9 ноября 2020 года трехстороннее заявление с лидерами РФ и Азербайджана о прекращении боевых действий в Карабахе.
"Переломную роль (в подписании трехстороннего заявления - ред.) сыграло падение Шуши... После потери Шуши под ударом оказывался Степанакерт, неизбежно усиливалось давление на Мартуни, а главное, 25 тысяч наших солдат оказывались под угрозой окружения", - сказал Пашинян на заседании парламентской комиссии по расследованию обстоятельств эскалации конфликта в Карабахе.
Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
МИД России: договор Баку и Еревана должен опираться на долгосрочные решения
25 мая, 11:44
Шуша - крупный город близ Степанакерта. Имеет стратегическое значение для контроля над всем регионом. С мая 1992 года город входил в состав непризнанной Нагорно-Карабахской республики и перешел под контроль Азербайджана в ходе эскалации конфликта осенью 2020 года. Азербайджан считает его своей культурной столицей.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут в ближайшем будущем подписать мирный договор, если Ереван не изменит свою позицию.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Баку и Ереван находятся на пороге мира, заявил глава МИД Азербайджана
6 июня, 22:31
 
В миреАзербайджанАрменияНикол ПашинянИльхам АлиевНагорный Карабах
 
 
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