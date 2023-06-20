Пашинян назвал причину подписания заявления по Карабаху в 2020 году
Пашинян назвал потерю Шуши причиной для подписания заявления по Карабаху в 2020 году
Разрушенное строение в городе Шуша. Архивное фото
ЕРЕВАН, 20 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал переход Шуши под контроль Баку переломным моментом, после которого он подписал 9 ноября 2020 года трехстороннее заявление с лидерами РФ и Азербайджана о прекращении боевых действий в Карабахе.
"Переломную роль (в подписании трехстороннего заявления - ред.) сыграло падение Шуши... После потери Шуши под ударом оказывался Степанакерт, неизбежно усиливалось давление на Мартуни, а главное, 25 тысяч наших солдат оказывались под угрозой окружения", - сказал Пашинян на заседании парламентской комиссии по расследованию обстоятельств эскалации конфликта в Карабахе.
Шуша - крупный город близ Степанакерта. Имеет стратегическое значение для контроля над всем регионом. С мая 1992 года город входил в состав непризнанной Нагорно-Карабахской республики и перешел под контроль Азербайджана в ходе эскалации конфликта осенью 2020 года. Азербайджан считает его своей культурной столицей.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут в ближайшем будущем подписать мирный договор, если Ереван не изменит свою позицию.