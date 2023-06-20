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Госпиталь Вишневского наградили орденом Александра Невского - РИА Новости, 20.06.2023
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13:09 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/gospital-1879328998.html
Госпиталь Вишневского наградили орденом Александра Невского
Госпиталь Вишневского наградили орденом Александра Невского - РИА Новости, 20.06.2023
Госпиталь Вишневского наградили орденом Александра Невского
Национальный медицинский исследовательский центр высоких медицинских технологий имени А.А. Вишневского награжден орденом Александра Невского в честь 55-летия со РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T13:09
2023-06-20T13:09
здоровье - общество
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Национальный медицинский исследовательский центр высоких медицинских технологий имени А.А. Вишневского награжден орденом Александра Невского в честь 55-летия со дня образования учреждения, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Министр отметил, что 20 июня исполняется 55 лет со дня образования Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий – Центрального военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского. "Указом президента Российской Федерации за большой вклад в развитие отечественной медицины, высокие достижения по охране здоровья личного состава Вооруженных сил центр награжден государственной наградой – орденом Александра Невского. Приказом министра обороны центру вручено почетное знамя", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны. Министр также заявил, что медицинские работники "с честью выполняют свой долг". Орденом Александра Невского награждаются граждане РФ, находящиеся либо находившиеся на государственной службе — за плодотворную работу в области государственного строительства, военной и гражданской промышленности, науки, культуры, здравоохранения, за повышение экономической мощи, международного престижа и обороноспособности страны.
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здоровье - общество, сергей шойгу, россия
Здоровье - Общество, Сергей Шойгу, Россия
Госпиталь Вишневского наградили орденом Александра Невского

Министр обороны Шойгу: госпиталь Вишневского наградили орденом Александра Невского

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на церемонии награждения военнослужащих ВС РФ госнаградами в госпитале им. А.А. Вишневского
Президент России Владимир Путин на церемонии награждения военнослужащих ВС РФ госнаградами в госпитале им. А.А. Вишневского - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент России Владимир Путин на церемонии награждения военнослужащих ВС РФ госнаградами в госпитале им. А.А. Вишневского. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Национальный медицинский исследовательский центр высоких медицинских технологий имени А.А. Вишневского награжден орденом Александра Невского в честь 55-летия со дня образования учреждения, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
Министр отметил, что 20 июня исполняется 55 лет со дня образования Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий – Центрального военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского.
"Указом президента Российской Федерации за большой вклад в развитие отечественной медицины, высокие достижения по охране здоровья личного состава Вооруженных сил центр награжден государственной наградой – орденом Александра Невского. Приказом министра обороны центру вручено почетное знамя", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны.
Министр также заявил, что медицинские работники "с честью выполняют свой долг".
Орденом Александра Невского награждаются граждане РФ, находящиеся либо находившиеся на государственной службе — за плодотворную работу в области государственного строительства, военной и гражданской промышленности, науки, культуры, здравоохранения, за повышение экономической мощи, международного престижа и обороноспособности страны.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
Шойгу вручил госнаграды военнослужащим, лечащимся в госпитале Вишневского
18 июня, 07:37
 
Здоровье - ОбществоСергей ШойгуРоссия
 
 
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