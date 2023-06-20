https://ria.ru/20230620/gospital-1879328998.html

Госпиталь Вишневского наградили орденом Александра Невского

Госпиталь Вишневского наградили орденом Александра Невского - РИА Новости, 20.06.2023

Госпиталь Вишневского наградили орденом Александра Невского

Национальный медицинский исследовательский центр высоких медицинских технологий имени А.А. Вишневского награжден орденом Александра Невского в честь 55-летия со РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T13:09

2023-06-20T13:09

2023-06-20T13:09

здоровье - общество

сергей шойгу

россия

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Национальный медицинский исследовательский центр высоких медицинских технологий имени А.А. Вишневского награжден орденом Александра Невского в честь 55-летия со дня образования учреждения, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Министр отметил, что 20 июня исполняется 55 лет со дня образования Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий – Центрального военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского. "Указом президента Российской Федерации за большой вклад в развитие отечественной медицины, высокие достижения по охране здоровья личного состава Вооруженных сил центр награжден государственной наградой – орденом Александра Невского. Приказом министра обороны центру вручено почетное знамя", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны. Министр также заявил, что медицинские работники "с честью выполняют свой долг". Орденом Александра Невского награждаются граждане РФ, находящиеся либо находившиеся на государственной службе — за плодотворную работу в области государственного строительства, военной и гражданской промышленности, науки, культуры, здравоохранения, за повышение экономической мощи, международного престижа и обороноспособности страны.

https://ria.ru/20230618/nagrazhdenie-1878959717.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, сергей шойгу, россия