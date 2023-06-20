https://ria.ru/20230620/ges-1879288003.html

Число погибших при разрушении Каховской ГЭС выросло до 38

Число погибших при разрушении Каховской ГЭС выросло до 38 - РИА Новости, 20.06.2023

Число погибших при разрушении Каховской ГЭС выросло до 38

Тела 38 погибших обнаружены в зонах затопления после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T10:26

2023-06-20T10:26

2023-06-20T10:26

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

херсонская область

разрушение каховской гэс

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Тела 38 погибших обнаружены в зонах затопления после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По состоянию на 06.00 мск вторника обнаружены тела 38 погибших", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в больницы из-за переохлаждения и травм всего обратились 115 человек. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

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Кирилл Волков

происшествия, россия, херсонская область , разрушение каховской гэс, ситуация в днр и лнр