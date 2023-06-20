https://ria.ru/20230620/finansirovanie-1879455600.html

В Венгрии раскритиковали идею ЕС выделить Киеву еще 50 миллиардов евро

В Венгрии раскритиковали идею ЕС выделить Киеву еще 50 миллиардов евро - РИА Новости, 20.06.2023

В Венгрии раскритиковали идею ЕС выделить Киеву еще 50 миллиардов евро

Касса ЕС опустела из-за финансирования Украины, при этом в новом проекте бюджета до 2027 года предлагается выделить еще 50 миллиардов евро Киеву, в то время как РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T22:38

2023-06-20T22:38

2023-06-20T22:56

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евросоюз

еврокомиссия

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БУДАПЕШТ, 20 июн - РИА Новости. Касса ЕС опустела из-за финансирования Украины, при этом в новом проекте бюджета до 2027 года предлагается выделить еще 50 миллиардов евро Киеву, в то время как Будапешт не получил "ни копейки" причитающихся ему средств из фондов ЕС, заявил госсекретарь кабинета премьер-министр Венгрии Чаба Деметер. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть на ближайшие четыре года для финансовой помощи Киеву. "Евросоюз просит денег у стран-членов. То есть из-за финансирования войны и Украины касса ЕС опустела, поэтому в бюджет надо дополнительно добавить несколько десятков миллиардов... Самая большая часть пойдет на дальнейшее финансирование Украины. Это будет 50 миллиардов евро", - сказал Деметер в видеообращении, опубликованном в соцсети. Он напомнил, что для изменения бюджета ЕС нужно единогласное решение всех стран-членов. "Поэтому дискуссия будет интересной и странной. Потому что пока от нас ждут допвыплат, мы вообще еще не получили ни копейки из полагающихся нам средств ЕС. Но они тоже фигурируют в бюджете и прописаны в договорах. И при этом мы ничего не получили", - подчеркнул Деметер. По его словам, когда предложение к странам-членам выплатить дополнительные деньги в общий бюджет изложат на бумаге, "хорошо было бы, чтобы и на этот противоречивый вопрос ответили". Еврокомиссия в середине сентября предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиардов евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования. Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы. В декабре 2022 года страны ЕС согласовали заморозку средств для Венгрии, но на более низком уровне, чем предлагалось ранее. Изначально в Евросоюзе предлагали заморозить финансирование для Венгрии на 7,5 миллиардов евро. В декабре европейские страны согласовали уменьшение размера замораживаемых средств до 6,3 миллиарда евро в обмен на отказ Будапешта от своего вето по ряду вопросов, в частности, по пакету помощи Киеву. Премьер Венгрии заявил, что Еврокомиссия продолжила блокировать средства из фондов ЕС для Венгрии, потому что хочет повлиять на позицию Венгрии в вопросах миграции, сексуального образования и санкций, однако Будапешт не намерен менять точку зрения по этим вопросам, которые считает фундаментальными. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что стране надо быть готовой к серьезным нападениям со стороны ЕС, поскольку "Брюссель и либеральная машина пропаганды" не избирательны в средствах и используют против Будапешта все виды шантажа.

https://ria.ru/20230616/pomosch-1878722598.html

https://ria.ru/20230620/boepripasy-1879370911.html

https://ria.ru/20230620/evrosoyuz-1879263470.html

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в мире, венгрия, будапешт, киев, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, петер сийярто