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Британский парламент поддержал выводы комитета, обвинившего Джонсона во лжи - РИА Новости, 20.06.2023
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01:44 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/dzhonson-1879259833.html
Британский парламент поддержал выводы комитета, обвинившего Джонсона во лжи
Британский парламент поддержал выводы комитета, обвинившего Джонсона во лжи - РИА Новости, 20.06.2023
Британский парламент поддержал выводы комитета, обвинившего Джонсона во лжи
Британские парламентарии проголосовали за одобрение доклада комитета по привилегиям, согласно которому бывший премьер-министр Борис Джонсон вводил в заблуждение РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T01:44
2023-06-20T01:44
борис джонсон
в мире
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Британские парламентарии проголосовали за одобрение доклада комитета по привилегиям, согласно которому бывший премьер-министр Борис Джонсон вводил в заблуждение парламент по поводу ковид-вечеринок. В прошлый четверг были опубликованы результаты расследования комитета по привилегиям, которые свидетельствуют, что бывший Джонсон намеренно ввел британский парламент в заблуждение по поводу ковид-вечеринок на Даунинг-стрит. "Голосов "за" - 354, голосов "против" - семь. Большинство - "за", - заявил спикер палаты общин Линдси Хойл. Видеозапись заседания разместил телеканал Sky News. Ранее стало известно, что Джонсон покидает пост члена парламента от Консервативной партии. После этого о своей отставке сообщил и его соратник Найджел Адамс, депутат от избирательного округа Селби и Эйнсти. В прошлую среду координатор фракции консерваторов Саймон Харт запустил в парламенте процедуру дополнительных выборов на место ушедшего в отставку Джонсона. В марте 2023 года Джонсон дал показания в парламентском комитете по привилегиям в рамках продолжения расследования дела о ковид-вечеринках. Экс-премьер извинился за то, что ввел парламент в заблуждение, однако заявил, что сделал это непреднамеренно. Скандал разразился вокруг мероприятий в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна, объявленного из-за коронавируса. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда ограничения в Соединенном Королевстве еще действовали, а также был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.
https://ria.ru/20230613/britaniya-1877701973.html
https://ria.ru/20230518/dzhonson-1872613180.html
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борис джонсон, в мире
Борис Джонсон, В мире
Британский парламент поддержал выводы комитета, обвинившего Джонсона во лжи

Британский парламент одобрил доклад, осуждающий Джонсона за ложь по поводу ковид-вечеринок

© Фото : Офис президента УкраиныБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© Фото : Офис президента Украины
Борис Джонсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Британские парламентарии проголосовали за одобрение доклада комитета по привилегиям, согласно которому бывший премьер-министр Борис Джонсон вводил в заблуждение парламент по поводу ковид-вечеринок.
В прошлый четверг были опубликованы результаты расследования комитета по привилегиям, которые свидетельствуют, что бывший Джонсон намеренно ввел британский парламент в заблуждение по поводу ковид-вечеринок на Даунинг-стрит.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
СМИ: Сунак может помешать Джонсону вернуться в британский парламент
13 июня, 01:13
"Голосов "за" - 354, голосов "против" - семь. Большинство - "за", - заявил спикер палаты общин Линдси Хойл. Видеозапись заседания разместил телеканал Sky News.
Ранее стало известно, что Джонсон покидает пост члена парламента от Консервативной партии. После этого о своей отставке сообщил и его соратник Найджел Адамс, депутат от избирательного округа Селби и Эйнсти. В прошлую среду координатор фракции консерваторов Саймон Харт запустил в парламенте процедуру дополнительных выборов на место ушедшего в отставку Джонсона.
В марте 2023 года Джонсон дал показания в парламентском комитете по привилегиям в рамках продолжения расследования дела о ковид-вечеринках. Экс-премьер извинился за то, что ввел парламент в заблуждение, однако заявил, что сделал это непреднамеренно.
Скандал разразился вокруг мероприятий в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна, объявленного из-за коронавируса. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда ограничения в Соединенном Королевстве еще действовали, а также был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.
Борис Джонсон и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Пресс-секретарь Джонсона рассказал, как тот угрожал "набить морду" Макрону
18 мая, 13:06
 
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