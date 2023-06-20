https://ria.ru/20230620/dzhonson-1879259833.html

Британский парламент поддержал выводы комитета, обвинившего Джонсона во лжи

Британский парламент поддержал выводы комитета, обвинившего Джонсона во лжи - РИА Новости, 20.06.2023

Британский парламент поддержал выводы комитета, обвинившего Джонсона во лжи

Британские парламентарии проголосовали за одобрение доклада комитета по привилегиям, согласно которому бывший премьер-министр Борис Джонсон вводил в заблуждение РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T01:44

2023-06-20T01:44

2023-06-20T01:44

борис джонсон

в мире

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Британские парламентарии проголосовали за одобрение доклада комитета по привилегиям, согласно которому бывший премьер-министр Борис Джонсон вводил в заблуждение парламент по поводу ковид-вечеринок. В прошлый четверг были опубликованы результаты расследования комитета по привилегиям, которые свидетельствуют, что бывший Джонсон намеренно ввел британский парламент в заблуждение по поводу ковид-вечеринок на Даунинг-стрит. "Голосов "за" - 354, голосов "против" - семь. Большинство - "за", - заявил спикер палаты общин Линдси Хойл. Видеозапись заседания разместил телеканал Sky News. Ранее стало известно, что Джонсон покидает пост члена парламента от Консервативной партии. После этого о своей отставке сообщил и его соратник Найджел Адамс, депутат от избирательного округа Селби и Эйнсти. В прошлую среду координатор фракции консерваторов Саймон Харт запустил в парламенте процедуру дополнительных выборов на место ушедшего в отставку Джонсона. В марте 2023 года Джонсон дал показания в парламентском комитете по привилегиям в рамках продолжения расследования дела о ковид-вечеринках. Экс-премьер извинился за то, что ввел парламент в заблуждение, однако заявил, что сделал это непреднамеренно. Скандал разразился вокруг мероприятий в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна, объявленного из-за коронавируса. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда ограничения в Соединенном Королевстве еще действовали, а также был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.

https://ria.ru/20230613/britaniya-1877701973.html

https://ria.ru/20230518/dzhonson-1872613180.html

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борис джонсон, в мире