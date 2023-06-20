https://ria.ru/20230620/dtp-1879387423.html

На М-11 в Новгородской области столкнулись два большегруза

На М-11 в Новгородской области столкнулись два большегруза - РИА Новости, 20.06.2023

На М-11 в Новгородской области столкнулись два большегруза

Из-за столкновения большегрузов на М-11 ненадолго было перекрыто движение, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Новгородскому району. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T16:30

2023-06-20T16:30

2023-06-20T16:50

происшествия

санкт-петербург

новгородский район

новгородская область

гибдд мвд рф

трасса м-11 (нева)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 июн – РИА Новости. Из-за столкновения большегрузов на М-11 ненадолго было перекрыто движение, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Новгородскому району. Отмечается, что около 14.30 на 530 км СПАД М-11 "Нева" Новгородского района Новгородской области (в направлении к Санкт-Петербургу) произошло столкновение двух большегрузных транспортных средств. Обошлось без пострадавших. В результате ДТП движение по трассе в сторону Санкт-Петербурга было перекрыто полностью, спустя минут 40 восстановлено. "На 530 км СПАД М-11 "Нева" произошло столкновение двух большегрузных транспортных средств. Движение в сторону г. Санкт-Петербург открыто по одной полосе", - сообщают в ГИБДД. Для нормализации движения на месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП устанавливаются.

https://ria.ru/20230417/dtp-1865951667.html

санкт-петербург

новгородский район

новгородская область

трасса м-11 (нева)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, новгородский район, новгородская область, гибдд мвд рф, трасса м-11 (нева)