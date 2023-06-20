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На М-11 в Новгородской области столкнулись два большегруза - РИА Новости, 20.06.2023
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16:30 20.06.2023 (обновлено: 16:50 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/dtp-1879387423.html
На М-11 в Новгородской области столкнулись два большегруза
На М-11 в Новгородской области столкнулись два большегруза - РИА Новости, 20.06.2023
На М-11 в Новгородской области столкнулись два большегруза
Из-за столкновения большегрузов на М-11 ненадолго было перекрыто движение, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Новгородскому району. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T16:30
2023-06-20T16:50
происшествия
санкт-петербург
новгородский район
новгородская область
гибдд мвд рф
трасса м-11 (нева)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 июн – РИА Новости. Из-за столкновения большегрузов на М-11 ненадолго было перекрыто движение, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Новгородскому району. Отмечается, что около 14.30 на 530 км СПАД М-11 "Нева" Новгородского района Новгородской области (в направлении к Санкт-Петербургу) произошло столкновение двух большегрузных транспортных средств. Обошлось без пострадавших. В результате ДТП движение по трассе в сторону Санкт-Петербурга было перекрыто полностью, спустя минут 40 восстановлено. "На 530 км СПАД М-11 "Нева" произошло столкновение двух большегрузных транспортных средств. Движение в сторону г. Санкт-Петербург открыто по одной полосе", - сообщают в ГИБДД. Для нормализации движения на месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП устанавливаются.
https://ria.ru/20230417/dtp-1865951667.html
санкт-петербург
новгородский район
новгородская область
трасса м-11 (нева)
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происшествия, санкт-петербург, новгородский район, новгородская область, гибдд мвд рф, трасса м-11 (нева)
Происшествия, Санкт-Петербург, Новгородский район, Новгородская область, ГИБДД МВД РФ, Трасса М-11 (Нева)
На М-11 в Новгородской области столкнулись два большегруза

На М-11 на 40 минут перекрывали движение из-за столкновения большегрузов на 530 километре

© Фото : ОГИБДД МО МВД России "Новгородский"На 530 км СПАД М-11 "Нева" произошло столкновение двух большегрузных транспортных средств
На 530 км СПАД М-11 Нева произошло столкновение двух большегрузных транспортных средств - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© Фото : ОГИБДД МО МВД России "Новгородский"
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 июн – РИА Новости. Из-за столкновения большегрузов на М-11 ненадолго было перекрыто движение, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Новгородскому району.
Отмечается, что около 14.30 на 530 км СПАД М-11 "Нева" Новгородского района Новгородской области (в направлении к Санкт-Петербургу) произошло столкновение двух большегрузных транспортных средств. Обошлось без пострадавших. В результате ДТП движение по трассе в сторону Санкт-Петербурга было перекрыто полностью, спустя минут 40 восстановлено.
© Фото : ОГИБДД МО МВД России "Новгородский"На 530 км СПАД М-11 "Нева" произошло столкновение двух большегрузных транспортных средств
На 530 км СПАД М-11 Нева произошло столкновение двух большегрузных транспортных средств - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© Фото : ОГИБДД МО МВД России "Новгородский"
На 530 км СПАД М-11 "Нева" произошло столкновение двух большегрузных транспортных средств
«
"На 530 км СПАД М-11 "Нева" произошло столкновение двух большегрузных транспортных средств. Движение в сторону г. Санкт-Петербург открыто по одной полосе", - сообщают в ГИБДД.
Для нормализации движения на месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП устанавливаются.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургНовгородский районНовгородская областьГИБДД МВД РФТрасса М-11 (Нева)
 
 
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