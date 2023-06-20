На М-11 в Новгородской области столкнулись два большегруза
На М-11 на 40 минут перекрывали движение из-за столкновения большегрузов на 530 километре
© Фото : ОГИБДД МО МВД России "Новгородский"На 530 км СПАД М-11 "Нева" произошло столкновение двух большегрузных транспортных средств
© Фото : ОГИБДД МО МВД России "Новгородский"
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 июн – РИА Новости. Из-за столкновения большегрузов на М-11 ненадолго было перекрыто движение, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Новгородскому району.
Отмечается, что около 14.30 на 530 км СПАД М-11 "Нева" Новгородского района Новгородской области (в направлении к Санкт-Петербургу) произошло столкновение двух большегрузных транспортных средств. Обошлось без пострадавших. В результате ДТП движение по трассе в сторону Санкт-Петербурга было перекрыто полностью, спустя минут 40 восстановлено.
© Фото : ОГИБДД МО МВД России "Новгородский"На 530 км СПАД М-11 "Нева" произошло столкновение двух большегрузных транспортных средств
© Фото : ОГИБДД МО МВД России "Новгородский"
На 530 км СПАД М-11 "Нева" произошло столкновение двух большегрузных транспортных средств
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"На 530 км СПАД М-11 "Нева" произошло столкновение двух большегрузных транспортных средств. Движение в сторону г. Санкт-Петербург открыто по одной полосе", - сообщают в ГИБДД.
Для нормализации движения на месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП устанавливаются.