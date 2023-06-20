https://ria.ru/20230620/dostavka-1879428068.html
Техника Apple стала недоступна для заказа через "Самокат"
Техника Apple стала недоступна для заказа через "Самокат" - РИА Новости, 20.06.2023
Техника Apple стала недоступна для заказа через "Самокат"
iPhone и другая техника Apple стали недоступны москвичам для заказа через сервис экспресс-доставки "Самокат", в который эти товары добавили еще весной, убедился РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T18:53
2023-06-20T18:53
2023-06-20T19:49
технологии
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москва
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apple
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. iPhone и другая техника Apple стали недоступны москвичам для заказа через сервис экспресс-доставки "Самокат", в который эти товары добавили еще весной, убедился корреспондент РИА Новости. В компании заявили агентству, что эти товары в столице "почти закончились". В начале марта компания начала продавать устройства от бренда Apple с доставкой до покупателя в среднем за полчаса. Так, для заказа были доступны iPhone 11, iPhone 14 и iPhone 14 Pro, а также AirPods Pro, AirPods Pro 2 и Apple Watch SE. В сервисе тогда отметили, что товары доступны в некоторых дарксторах городов присутствия. На данный момент гаджеты американской компании пропали из ассортимента и перестали выдаваться при поисковом запросе по разным адресам. "На данный момент продукция Apple доступна для заказа в Санкт-Петербурге, в Москве товары почти закончились. Мы предлагаем пользователям разные сценарии, сейчас гаджеты также можно заказать на витрине "Самоката" на маркетплейсе "СберМегаМаркет" с быстрой доставкой от 15 минут", - сообщили агентству в "Самокате".
https://ria.ru/20230620/apple-1879327829.html
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технологии, санкт-петербург, москва, сбермегамаркет, apple
Технологии, Санкт-Петербург, Москва, СберМегаМаркет, Apple
Техника Apple стала недоступна для заказа через "Самокат"
Техника Apple, включая iPhone, стала недоступна для заказа в Москве через "Самокат"
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. iPhone и другая техника Apple стали недоступны москвичам для заказа через сервис экспресс-доставки "Самокат", в который эти товары добавили еще весной, убедился корреспондент РИА Новости. В компании заявили агентству, что эти товары в столице "почти закончились".
В начале марта компания начала продавать устройства от бренда Apple с доставкой до покупателя в среднем за полчаса. Так, для заказа были доступны iPhone 11, iPhone 14 и iPhone 14 Pro, а также AirPods Pro, AirPods Pro 2 и Apple Watch SE. В сервисе тогда отметили, что товары доступны в некоторых дарксторах городов присутствия.
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На данный момент гаджеты американской компании пропали из ассортимента и перестали выдаваться при поисковом запросе по разным адресам.
"На данный момент продукция Apple доступна для заказа в Санкт-Петербурге
, в Москве
товары почти закончились. Мы предлагаем пользователям разные сценарии, сейчас гаджеты также можно заказать на витрине "Самоката" на маркетплейсе "СберМегаМаркет
" с быстрой доставкой от 15 минут", - сообщили агентству в "Самокате".