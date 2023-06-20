https://ria.ru/20230620/briks-1879383698.html

В БРИКС выстроилась очередь из стран. Кого берем?

В БРИКС выстроилась очередь из стран. Кого берем? - РИА Новости, 20.06.2023

В БРИКС выстроилась очередь из стран. Кого берем?

Народная Республика Бангладеш встала в очередь на вступление в БРИКС пятой, подав официальную заявку после Аргентины, Ирана, Алжира и Египта, но вряд ли... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T16:41

2023-06-20T16:41

2023-06-20T16:47

аналитика

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Народная Республика Бангладеш встала в очередь на вступление в БРИКС пятой, подав официальную заявку после Аргентины, Ирана, Алжира и Египта, но вряд ли последней. Свою заинтересованность в присоединении к клубу России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в той или иной форме выразили более двух десятков государств — от Турции до Уругвая. Постепенно такой ажиотаж может стать проблемой, решать которую предстоит во многом России как следующему председателю БРИКС. Судя по всему, именно в этот период будут рассматриваться заявки соискателей.Сам формат был создан "на четверых" в 2009-м, два года спустя в клуб приняли Южную Африку, но с тех пор расширений не было. Однако в прошлом началось оживление. В августе на саммите в ЮАР старожилы должны обсудить стратегию по расширению, но начинать лучше прямо сейчас. Принимая новеньких, мы сами должны понимать, что хотим получить на выходе и для чего нам эти "кирпичи".БРИКС — это не военно-политический союз и стать таковым не может: Китай в подобные альянсы не вступает, это один из его принципов. Как следствие, БРИКС — это в большей степени клуб и платформа для сотрудничества, где у участников нет юридических обязательств друг перед другом. Как G7, но для развивающихся государств и с собственной инфраструктурой, не зависящей от Запада.Но чей это клуб? Изначально казалось, что это клуб особо влиятельных держав или как минимум региональных лидеров, где у каждого есть своя сильная сторона. КНР — всемирная кузница, Бразилия с ее сельским хозяйством — житница, ударно развивающая фармацевтику Индия — здравница, а Россия — энергетический гигант (но также и кузница, и здравница, и житница).Под определение влиятельных региональных игроков с заведомо сильной стороной в экономике так или иначе подпадают Иран, Египет и Аргентина, но про Алжир и Бангладеш подобного сказать нельзя, это государства довольно бедные и во многом погруженные в себя. Правда, у Алжира хотя бы есть нефть и газ, а Бангладеш не может похвастаться и этим.Если смотреть на БРИКС максимально амбициозно, как это делает Бразилия, где предлагают перейти в расчетах на единую валюту, но не доллар или евро, нужно понимать, что перспектив у такого развития событий тем меньше, чем больше в клубе малоимущих стран с плохо развитой финансовой системой.Однако бедность, как известно, не порок, а БРИКС был создан в том числе для борьбы с бедностью. Потому предполагалось, что вскоре он станет неким БРИКС+, где все новые и новые страны будут присоединяться к проектам полноправных членов — Клубу друзей БРИКС, где уже яблоку негде упасть, или Новому банку развития (НБР), который создан как аналог подконтрольных Западу МВФ и Всемирного банка.Бангладеш уже является участником этого банка наряду с Саудовской Аравией, Уругваем и рядом других стран. В данном случае они нашли друг друга: Бангладеш очень нужны инвестиции в развитие, а для инвестиций НБР она — перспективное пространство в силу роста местной промышленности, которая будет расти еще долго и, хочется верить, успешно как минимум в силу низкой базы. Значительная часть бангладешцев живут натуральным хозяйством, то есть продуктами со своего огорода, и в экономику, по сути, не вовлечены. Долго так продолжаться не может: Бангладеш слишком большая страна, чтобы жить как деревня.Но Бангладеш мало быть частью НБР, она хочет быть частью центра принятия решений, благо страна амбициозная — только формально молодая, но с древней историей и культурой. Венесуэла в такой ситуации действовала скромнее: пожелала присоединиться к БРИКС или как-то постоять рядышком, но без официальной заявки и с оговорками действующего президента Николаса Мадуро в духе "если это сочтут возможным". Другими словами, гордая (без иронии) Венесуэла осознает, что несколько недотягивает до сугубо неофициального, но устоявшегося определения БРИКС как клуба все-таки великих держав.Но можно смотреть на это величие и иначе, не через призму достатка, благо именно через эту призму смотрят на остальной мир и на нас самих наши геополитические противники — Запад (и в том числе за этот снобизм мы его не любим). Как говорил русский народный герой Данила Багров, не в деньгах сила.Сила, например, в людях. Чем большую часть человечества будет представлять БРИКС, тем лучше — перспективнее, демократичнее и т. д. В таком случае Бангладеш такой кандидат, каких с руками отрывают: это восьмая по населению страна мира, там живет более 170 миллионов человек. Это такое количество свободных рабочих рук, которое теперь из-за демографического кризиса не может предложить даже Китай.Согласно еще одной, тоже популярной концепции — сила в многообразии. Так любят утверждать на Западе, но в реальности проводят другую линию — ту, где шаг влево-вправо считается побегом из "единственно правильной" концепции развития общества. БРИКС же пример сотрудничества между очень разными системами, которые согласились в одном — не лезть во внутренние дела друг друга и не провозглашать любую из систем "единственно правильной".В этом смысле Бангладеш — тоже ценный кандидат, своим своеобразием ломающий многие стереотипы и пропагандистские установки Запада. Например, такие, что истинная демократия, веротерпимость и защита прав женщин возможны только в его системе.Бангладеш — демократия, хотя, разумеется, не западная. Религиозный мир между мусульманским большинством, индуистами и христианами в национальном государстве бенгальцев зиждется на том, что каждая из общин имеет, по сути, свою правовую систему в духе собственных традиций. При этом речь идет о стране победившего феминизма, где у женщин есть квота в парламенте, а постоянная борьба за власть между двумя партиями и кланами вот уже двадцать лет — это во многом личный конфликт двух конкретных женщин, их возглавляющих: экс-премьера Халеды Зии Бегум и действующего премьера Шейхи Хасины.Все это очередной пример того, что западная модель не является чем-то уникальным или тем более незаменимым, на чем изначально и порешили основатели БРИКС. Этот клуб в любом случае — альтернатива мировому развитию под контролем западных институтов, но с остальными приоритетами еще предстоит определиться и уже из этого выстраивать программу расширения клуба.Времени осталось мало — полтора месяца до саммита в ЮАР и полгода до начала председательства России в БРИКС. Председательства, быть может, исторического.

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https://ria.ru/20230616/alzhir-1878738428.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230614/egipet-1878120232.html

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аналитика, россия, брикс, бангладеш, китай, николас мадуро, шейх хасина, мвф, g7, юар