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Политолог проанализировал визит Блинкена в Китай - РИА Новости, 20.06.2023
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07:15 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/blinken-1879270282.html
Политолог проанализировал визит Блинкена в Китай
Политолог проанализировал визит Блинкена в Китай - РИА Новости, 20.06.2023
Политолог проанализировал визит Блинкена в Китай
США проявляют безответственность в словах и поступках, для госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена были важны "картинки" и сам факт встречи с... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T07:15
2023-06-20T07:15
в мире
китай
сша
пекин
энтони блинкен
си цзиньпин
алексей мартынов (политолог)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. США проявляют безответственность в словах и поступках, для госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена были важны "картинки" и сам факт встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, нежели чем слова, которые он произнес во время переговоров, заявил во вторник РИА Новости директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. "Для Блинкена гораздо важнее был сам факт встречи, нежели чем то, что он на ней сказал. США ведут себя совершенно безответственно по отношению к словам и действиям, им больше важны картинки", - сказал Мартынов, комментируя заявления Блинкена в ходе переговоров в Пекине о том, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня, не стремится к холодной войне и не хотят менять систему КНР. Он добавил, что Блинкен "не лучшая фигура для переговоров с Китаем и с председателем Си". "У них уже давно испорчены отношения после его достаточно хамского и некомпетентного ведения переговоров с Китаем. Блинкен несколько раз допускал серьезные оплошности, которые приводили к личной неприязни и к невосприятию его в качестве переговорщика", - добавил эксперт. Мартынов обратил внимание на заявление Блинкена о том, что Китай якобы заверил США в невозможности поставки вооружения России для использования на Украине. По словам эксперта, таким образом Блинкен "попытался спасти смазанную картину визита в Пекин". "От Пекина ничего подобного никто и нигде не слышал. Соответственно, веры на слово товарищу Блинкену никакой нет", - заключил он.
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в мире, китай, сша, пекин, энтони блинкен, си цзиньпин, алексей мартынов (политолог)
В мире, Китай, США, Пекин, Энтони Блинкен, Си Цзиньпин, Алексей Мартынов (политолог)
Политолог проанализировал визит Блинкена в Китай

Эксперт Мартынов: для Блинкена важнее был факт встречи с Си Цзиньпином, чем слова на ней

© AP Photo / Leah MillisГоссекретарь США Энтони Блинкен перед встречей с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И
Госсекретарь США Энтони Блинкен перед встречей с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© AP Photo / Leah Millis
Госсекретарь США Энтони Блинкен перед встречей с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. США проявляют безответственность в словах и поступках, для госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена были важны "картинки" и сам факт встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, нежели чем слова, которые он произнес во время переговоров, заявил во вторник РИА Новости директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
«
"Для Блинкена гораздо важнее был сам факт встречи, нежели чем то, что он на ней сказал. США ведут себя совершенно безответственно по отношению к словам и действиям, им больше важны картинки", - сказал Мартынов, комментируя заявления Блинкена в ходе переговоров в Пекине о том, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня, не стремится к холодной войне и не хотят менять систему КНР.
Он добавил, что Блинкен "не лучшая фигура для переговоров с Китаем и с председателем Си".
"У них уже давно испорчены отношения после его достаточно хамского и некомпетентного ведения переговоров с Китаем. Блинкен несколько раз допускал серьезные оплошности, которые приводили к личной неприязни и к невосприятию его в качестве переговорщика", - добавил эксперт.
Мартынов обратил внимание на заявление Блинкена о том, что Китай якобы заверил США в невозможности поставки вооружения России для использования на Украине. По словам эксперта, таким образом Блинкен "попытался спасти смазанную картину визита в Пекин".
"От Пекина ничего подобного никто и нигде не слышал. Соответственно, веры на слово товарищу Блинкену никакой нет", - заключил он.
Председатель КНР Си Цзиньпин и госсекретарь США Энтони Блинкен во время переговоров в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
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В миреКитайСШАПекинЭнтони БлинкенСи ЦзиньпинАлексей Мартынов (политолог)
 
 
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