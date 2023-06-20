https://ria.ru/20230620/blinken-1879256616.html

Американский экс-дипломат оценил итоги поездки Блинкена в Китай

Американский экс-дипломат оценил итоги поездки Блинкена в Китай - РИА Новости, 20.06.2023

Американский экс-дипломат оценил итоги поездки Блинкена в Китай

Поездка государственного секретаря США Энтони Блинкена в Китай не смогла снизить угрозу начала войны за Тайвань, поскольку американскому дипломату не удалось... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T00:12

2023-06-20T00:12

2023-06-20T00:12

в мире

китай

сша

тайвань

энтони блинкен

ричард никсон

си цзиньпин

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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Поездка государственного секретаря США Энтони Блинкена в Китай не смогла снизить угрозу начала войны за Тайвань, поскольку американскому дипломату не удалось добиться значимых результатов во время визита, заявил РИА Новости бывший американский дипломат Час Фриман. "Прорывов в отношениях между двумя правительствами не случилось, и угроза войны не была снижена", - сказал он в ответ на вопрос о возможном снижении риска начала войны за Тайвань. В 1972 году именно Фриман выступал в роли главного переводчика президента Ричарда Никсона во время его исторического визита в Китай, а позднее он служил послом США в Саудовской Аравии. По мнению Фримана, задачей Блинкена в ходе его поездки было не укрепление китайско-американских отношений, а их стабилизация после того, как Вашингтон и Пекин достигли "чрезвычайно плохого уровня" взаимодействия с момента начала Штатами экономической войны с Китаем пять лет назад. Эксперт полагает, что госдепу удалось достичь минимального прогресса по некоторым направлениям. "В некоторой степени вежливый диалог необходим, чтобы смягчать беспокойство тех наций глобального сообщества, которые справедливо боятся возможных трагических последствий недопониманий между Соединенными Штатами и Китаем", - отметил Фриман. Он также подчеркнул, что переговоры Блинкена соответствовали этому "очень низкому стандарту". В понедельник Блинкен завершил двухдневный визит в Китай, где провел переговоры с властями страны, включая председателя КНР Си Цзиньпина, министра иностранных дел Цинь Гана и главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. По итогам встреч американский госсекретарь признал, что Китай и США не достигли консенсуса по созданию оперативной связи между военными на случай кризисных ситуаций и работа по данному направлению продолжается. Визит Блинкена стал первой за пять лет поездкой госсекретаря США в Китай, которая проходила на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230619/blinken-1879169324.html

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в мире, китай, сша, тайвань, энтони блинкен, ричард никсон, си цзиньпин