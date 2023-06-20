https://ria.ru/20230620/batiskaf-1879371219.html

Пилот-подводник объяснил, почему экспедицию у "Титаника" сложно спасти

Пилот-подводник объяснил, почему экспедицию у "Титаника" сложно спасти - РИА Новости, 20.06.2023

Пилот-подводник объяснил, почему экспедицию у "Титаника" сложно спасти

Шансы спасти экипаж пропавшего в Атлантике у обломков "Титаника" батискафа есть, но небольшие, остается надеяться на чудо, рассказал РИА Новости исполнительный... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T15:33

2023-06-20T15:33

2023-06-20T22:35

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поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Шансы спасти экипаж пропавшего в Атлантике у обломков "Титаника" батискафа есть, но небольшие, остается надеяться на чудо, рассказал РИА Новости исполнительный директор Центра подводных исследований Русского географического общества, пилот обитаемого подводного аппарата Сергей Фокин.По словам эксперта, самое сложное на таких глубинах — именно обнаружить аппарат, а поднять его, если он не потерял целостность корпуса, — одна из наименьших проблем. "Батискаф находится в области достаточно большого объекта, "Титаника". Если бы в чистом поле лежал, то его относительно просто было бы обнаружить. А так, в районе обломков огромного теплохода, с поверхности очень сложно различить, что — "Титаник", а что — искомый аппарат", — объяснил Фокин.Кроме того, считает эксперт, если резко пропала связь, значит, имело место затопление корпуса. "Цилиндр и полусфера, из которых состоит этот батискаф, имеют разную степень сжатия от давления. И при обжатии водным столбом будут немного люфтить друг относительно друга. Возможно, этот соединение частей могло оказаться недостаточно прочным, и целостность тогда нарушилась именно там", — говорит Фокин.Он подчеркивает, что выход в интернет из-под воды — это отдельная история. "Насколько мне известно, аппарат не оснащен соответствующими технологиями. Но если кто-то из членов экипажа действительно вышел на связь, как сообщали утром СМИ, — это очень здорово!"Даже если аппарат сохранил герметичность, то, считает Фокин, шансы на спасение экипажа все равно невысокие, учитывая заявленное время — 72-96 часов автономности. "Но всегда остается пять-десять процентов, то самое чудо, удача, которая зачастую пересиливает любые вероятностные расклады", — резюмирует эксперт. "Мало того что это человеческие жизни, это еще и наши коллеги, подводные исследователи. Мы за них переживаем, надеемся на благоприятный исход, несмотря на все предпосылки", — говорит Фокин.

https://ria.ru/20230620/batiskaf-1879348426.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, русское географическое общество, туризм, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа