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Туроператоры назвали направления для бюджетного отдыха в июле

Туроператоры назвали направления для бюджетного отдыха в июле - РИА Новости, 20.06.2023

Туроператоры назвали направления для бюджетного отдыха в июле

Эксперты рассказали, где в июле можно отдохнуть максимально выгодно, сообщает АТОР. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T18:02

2023-06-20T18:02

2023-06-20T18:02

туризм

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россия

турция

абхазия

ассоциация туроператоров россии (атор)

отдых в россии

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Эксперты рассказали, где в июле можно отдохнуть максимально выгодно, сообщает АТОР.Минимальный чек за путешествия в первой половине июля 2023 года на 16 процентов выше сравнении с ценами на туры с вылетом на текущую неделю. Но в среднем минимальная стоимость поездки пока ниже, чем в середине прошлого лета.По данным статистики федеральной сети турагентств "1001 Тур", бюджетнее всего (и это предсказуемо) можно отдохнуть в России и Абхазии.Доступных курортов стало больше почти вдвое: если год назад в рейтинге фигурировали 12, то теперь насчитывается 23 направления, где могут отдохнуть россияне.Минимальная стоимость тура в Турцию (129,2 тысячи рублей) заметно выросла. В нынешнем июле тарифы находятся на уровне прошлого августа. А вот стартовые цены на пакетные туры по экзотическим направлениям (Мальдивы, Сейшелы), а также в Катар и Таиланд стали в 1,5-2 раза ниже за счет расширения международных полетных программ из России.Цены на Абхазию тоже "кусаются", хотя остаются низкими по сравнению с другими направлениями. В сравнении с прошлым июлем страна подорожала на 25 процентов (73 тысяч рублей сейчас против 58 тысяч рублей год назад).Зато на 15 процентов подешевели в сравнении с прошлым июлем туры в Сочи: минимальный был 108 тысячи рублей, а стал 91 тысяча рублей. Среди непляжных направлений дешевле всего обойдется отдых в Санкт-Петербурге (57,5 тысячи рублей), если учитывать стоимость дороги.

https://ria.ru/20230620/puteshestviya-1878473812.html

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новости - туризм, россия, турция, абхазия, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии