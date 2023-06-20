Песков рассказал о диалоге Путина с лидерами африканских стран
Песков: в беседе Путина с делегатами из Африки подчеркнута важность поставок зерна
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел разговор с африканской делегацией, подчеркнута важность поставок российского зерна в беднейшие страны Африки, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Подчеркивалась важность поставок зерна, но с точки зрения России, прежде всего российского зерна на африканский континент, наиболее бедным странам, важность продолжения этих поставок действительно акцентировалась", - сказал Песков журналистам.
Ранее в воскресенье на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Петербург из Киева, где в пятницу состоялась встреча с Владимиром Зеленским, прибыла представительная делегация африканских лидеров - президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Была представлена африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из десяти пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров.