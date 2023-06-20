https://ria.ru/20230620/afrika-1879345563.html

Песков рассказал о диалоге Путина с лидерами африканских стран

Песков рассказал о диалоге Путина с лидерами африканских стран - РИА Новости, 20.06.2023

Песков рассказал о диалоге Путина с лидерами африканских стран

Президент России Владимир Путин провел разговор с африканской делегацией, подчеркнута важность поставок российского зерна в беднейшие страны Африки, заявил... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T13:47

2023-06-20T13:47

2023-06-20T13:47

политика

россия

африка

санкт-петербург

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел разговор с африканской делегацией, подчеркнута важность поставок российского зерна в беднейшие страны Африки, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Подчеркивалась важность поставок зерна, но с точки зрения России, прежде всего российского зерна на африканский континент, наиболее бедным странам, важность продолжения этих поставок действительно акцентировалась", - сказал Песков журналистам.Ранее в воскресенье на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Петербург из Киева, где в пятницу состоялась встреча с Владимиром Зеленским, прибыла представительная делегация африканских лидеров - президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Была представлена африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из десяти пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров.

https://ria.ru/20230617/peregovory-1878931106.html

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африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, африка, санкт-петербург, дмитрий песков, владимир путин