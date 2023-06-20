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Песков рассказал о диалоге Путина с лидерами африканских стран - РИА Новости, 20.06.2023
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13:47 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/afrika-1879345563.html
Песков рассказал о диалоге Путина с лидерами африканских стран
Песков рассказал о диалоге Путина с лидерами африканских стран - РИА Новости, 20.06.2023
Песков рассказал о диалоге Путина с лидерами африканских стран
Президент России Владимир Путин провел разговор с африканской делегацией, подчеркнута важность поставок российского зерна в беднейшие страны Африки, заявил... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T13:47
2023-06-20T13:47
политика
россия
африка
санкт-петербург
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел разговор с африканской делегацией, подчеркнута важность поставок российского зерна в беднейшие страны Африки, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Подчеркивалась важность поставок зерна, но с точки зрения России, прежде всего российского зерна на африканский континент, наиболее бедным странам, важность продолжения этих поставок действительно акцентировалась", - сказал Песков журналистам.Ранее в воскресенье на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Петербург из Киева, где в пятницу состоялась встреча с Владимиром Зеленским, прибыла представительная делегация африканских лидеров - президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Была представлена африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из десяти пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров.
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политика, россия, африка, санкт-петербург, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Африка, Санкт-Петербург, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков рассказал о диалоге Путина с лидерами африканских стран

Песков: в беседе Путина с делегатами из Африки подчеркнута важность поставок зерна

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств
Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел разговор с африканской делегацией, подчеркнута важность поставок российского зерна в беднейшие страны Африки, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Подчеркивалась важность поставок зерна, но с точки зрения России, прежде всего российского зерна на африканский континент, наиболее бедным странам, важность продолжения этих поставок действительно акцентировалась", - сказал Песков журналистам.
Ранее в воскресенье на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Петербург из Киева, где в пятницу состоялась встреча с Владимиром Зеленским, прибыла представительная делегация африканских лидеров - президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Была представлена африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из десяти пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров.
Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств, прибывшими в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины
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