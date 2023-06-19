https://ria.ru/20230619/znamenitosti-1879097742.html

Дженнифер Лопес осудили за поздравление Бена Аффлека с днем отца

Дженнифер Лопес осудили за поздравление Бена Аффлека с днем отца - РИА Новости, 19.06.2023

Дженнифер Лопес осудили за поздравление Бена Аффлека с днем отца

Пользователи осудили Дженнифер Лопес за пост с поздравлением Бена Аффлека с днем отца. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T18:05

2023-06-19T18:05

2023-06-19T18:05

новости культуры

дженнифер лопес

культура

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Пользователи осудили Дженнифер Лопес за пост с поздравлением Бена Аффлека с днем отца. Им не понравилось откровенное фото, которое актриса разместила в публикации. На снимке Аффлек предстал с обнаженным торсом."А где его фото с детьми? Мне нравится Дженнифер, но этот пост странный", "Ему бы позаботиться о собственных детях", "Какое странное противное фото", "Не знаю почему, но пост меня немного пугает", "Никто не просил об этом фото", "Эта "любовь" такая постановочная", "Почему вы опубликовали фото мужа из душа? Неужели это знак уважения к нему как к отцу? Странно", – написали пользователи в комментариях.Также подписчиков возмутило, что Джей Ло не упомянула ни своего родителя, ни отца своих детей Марка Энтони. В Сети жаловались, что вместо снимков с двойняшками Максом и Эмми артистка опубликовала кадры с любимым мужчиной. "Джей Ло проигнорировала собственного отца в этот праздник", "Ты родила от Марка Энтони, и это он отец твоих детей. Так почему бы не упомянуть его?", "С днем отца, Марк Энтони!".Но были и те, кто заступился за Лопес. "Нужно прекратить это обсуждение. Она написала о своем муже и о том, какой он замечательный отец. Ей не надо показывать детей. Да и вы слишком часто делаете посты со своими отпрысками", "Это не обязанность – писать о Марке Энтони. И он не упомянл Дженнифер в постах ко дню матери. Успокойтесь", "Отец бил маму. И что теперь ей восхвалять его за то, что она родила меня от него? Вы не знаете подробностей отношений Джей Ло с Марком, так что хватит", "Здорово, что вы снова вместе. Вы прекрасная пара. С днем отца, Бен".Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились прошлым летом, через 20 лет после их первой помолвки. Общих детей у них нет. Актриса воспитывает двойняшек от певца Марка Энтони. А у Аффлека есть две дочери и сын от актрисы Дженнифер Гарнер.Ранее актер рассказал, как относится к песням Дженнифер Лопес о нем.

https://ria.ru/20230616/znamenitosti-1878495700.html

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2023

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, дженнифер лопес