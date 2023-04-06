https://ria.ru/20230406/znamenitosti-1863275355.html
Бен Аффлек рассказал, как относится к песням Дженнифер Лопес о нем
Бен Аффлек рассказал, как относится к песням Дженнифер Лопес о нем - РИА Новости, 06.04.2023
Бен Аффлек рассказал, как относится к песням Дженнифер Лопес о нем
Бен Аффлек высказался о песнях Дженнифер Лопес о нем, пишет Evening Standard со ссылкой на подкаст SmartLess. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T02:27
2023-04-06T02:27
2023-04-06T02:27
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Бен Аффлек высказался о песнях Дженнифер Лопес о нем, пишет Evening Standard со ссылкой на подкаст SmartLess. Актер уточнил, что точно не знает, действительно ли композиции о нем. Возможно, они всего лишь были вдохновлены его личностью, ведь в них есть несколько негативных моментов. Звезды Голливуда были помолвлены в 2002 году. Свадьба тогда не состоялась. Пара разошлась в 2004-м. В 2021-м Дженнифер и Бен роман возобновили, а в 2022-м они узаконили свои отношения. Evening Standard напоминает, что у Лопес есть несколько песен, которые, вероятно, посвящаются Аффлеку. Например, в 2002 году она выпустила трек "Dear Ben", а недавно представила композицию "Dear Ben Part 2".
https://ria.ru/20230405/znamenitosti-1863095631.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, бен аффлек, дженнифер лопес, знаменитости, шоу-бизнес, голливуд
Культура, Новости культуры, Бен Аффлек, Дженнифер Лопес, Знаменитости, Шоу-бизнес, Голливуд
Бен Аффлек рассказал, как относится к песням Дженнифер Лопес о нем
Бен Аффлек рассказал, как относится к песням своей супруги Дженнифер Лопес о нем
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости.
Бен Аффлек высказался о песнях Дженнифер Лопес о нем, пишет
Evening Standard со ссылкой на подкаст SmartLess.
«
"Написанные обо мне треки были созданы величайшим исполнителем в истории музыки", — восхищается супругой Аффлек.
Актер уточнил, что точно не знает, действительно ли композиции о нем. Возможно, они всего лишь были вдохновлены его личностью, ведь в них есть несколько негативных моментов.
Звезды Голливуда были помолвлены в 2002 году. Свадьба тогда не состоялась. Пара разошлась в 2004-м. В 2021-м Дженнифер и Бен роман возобновили, а в 2022-м они узаконили свои отношения.
Evening Standard напоминает, что у Лопес есть несколько песен, которые, вероятно, посвящаются Аффлеку. Например, в 2002 году она выпустила трек "Dear Ben", а недавно представила композицию "Dear Ben Part 2".
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