https://ria.ru/20230406/znamenitosti-1863275355.html

Бен Аффлек рассказал, как относится к песням Дженнифер Лопес о нем

Бен Аффлек рассказал, как относится к песням Дженнифер Лопес о нем - РИА Новости, 06.04.2023

Бен Аффлек рассказал, как относится к песням Дженнифер Лопес о нем

Бен Аффлек высказался о песнях Дженнифер Лопес о нем, пишет Evening Standard со ссылкой на подкаст SmartLess. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T02:27

2023-04-06T02:27

2023-04-06T02:27

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бен аффлек

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Бен Аффлек высказался о песнях Дженнифер Лопес о нем, пишет Evening Standard со ссылкой на подкаст SmartLess. Актер уточнил, что точно не знает, действительно ли композиции о нем. Возможно, они всего лишь были вдохновлены его личностью, ведь в них есть несколько негативных моментов. Звезды Голливуда были помолвлены в 2002 году. Свадьба тогда не состоялась. Пара разошлась в 2004-м. В 2021-м Дженнифер и Бен роман возобновили, а в 2022-м они узаконили свои отношения. Evening Standard напоминает, что у Лопес есть несколько песен, которые, вероятно, посвящаются Аффлеку. Например, в 2002 году она выпустила трек "Dear Ben", а недавно представила композицию "Dear Ben Part 2".

https://ria.ru/20230405/znamenitosti-1863095631.html

голливуд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, бен аффлек, дженнифер лопес, знаменитости, шоу-бизнес, голливуд