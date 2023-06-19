https://ria.ru/20230619/zaes-1879208200.html

Ульянов считает, что Гросси не обвинит Украину в обстрелах ЗАЭС

Ульянов считает, что Гросси не обвинит Украину в обстрелах ЗАЭС - РИА Новости, 19.06.2023

Ульянов считает, что Гросси не обвинит Украину в обстрелах ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси не станет обвинять Киев в обстрелах Запорожской АЭС, несмотря на факты, предоставленные российской стороной, заявил в понедельник в... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T17:28

2023-06-19T17:28

2023-06-19T17:28

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

рафаэль гросси

магатэ

запорожская аэс

михаил ульянов (дипломат)

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси не станет обвинять Киев в обстрелах Запорожской АЭС, несмотря на факты, предоставленные российской стороной, заявил в понедельник в эфире телеканала "Россия 24" постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Я ему (Гросси - ред.) указал на то, что в своей последней сводке он почему-то не упомянул о том, что были вот эти атаки с помощью дронов-камикадзе... Он постарается учесть и в одной из очередных сводок каким-то образом это зафиксирует, но называть Украину по имени он не станет. Он может максимум, что сделать, это изложить реальные обстоятельства, которые бы указывали со всей очевидностью на то, что снаряд или дрон прилетели с украинской стороны Днепра", - заявил дипломат, отметив, что сегодня обсудил с Гросси этот вопрос. По словам дипломата, даже в случае указания гендиректора МАГАТЭ на факты атак ЗАЭС с украинской стороны, представители западных СМИ "не смогут сложить два плюс два" в вопросе поиска виновных. "Они (западные СМИ - ред.) выписали индульгенцию и, что бы не делали украинцы, украинские вооруженные силы, критике их никто никогда не подвергает", - заключил дипломат. Ранее генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что Запорожская теплоэлектростанция (ТЭС), инфраструктурно связанная с ЗАЭС, подвергалась ударам украинских дронов-камикадзе.

https://ria.ru/20230617/zaes-1878854991.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, россия, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, михаил ульянов (дипломат), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ситуация в днр и лнр