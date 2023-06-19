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В ЮАР надеются, что предложения миссии по конфликту на Украине учтут - РИА Новости, 19.06.2023
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09:08 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/yuar-1879058189.html
В ЮАР надеются, что предложения миссии по конфликту на Украине учтут
В ЮАР надеются, что предложения миссии по конфликту на Украине учтут - РИА Новости, 19.06.2023
В ЮАР надеются, что предложения миссии по конфликту на Украине учтут
Президент ЮАР Сирил Рамафоса отметил важность теплого приема делегации африканских лидеров в России и на Украине, это дает повод полагать, что их предложения по РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T09:08
2023-06-19T09:08
в мире
юар
россия
украина
сирил рамафоса
владимир зеленский
маки салл
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса отметил важность теплого приема делегации африканских лидеров в России и на Украине, это дает повод полагать, что их предложения по мирному урегулированию конфликта на Украине будут рассмотрены. Президент РФ провел в субботу встречу с представительной делегацией африканских лидеров. В делегацию вошли президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салл, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Была представлена африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из 10 пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров. До этого африканские лидеры встретились в Киеве с Владимиром Зеленским. "Одним из ключевых достижений мирной миссии стал теплый прием, который мы получили с обеих сторон, и который мы сочли обнадеживающим и дающим основания для оптимизма в отношении того, что предложения (миссии - ред.) будут рассмотрены", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента ЮАР. В заявлении отмечается, что африканские лидеры также указали Путину и Зеленскому, что выступая за мирное урегулирование, имеют и свой интерес в завершении конфликта, который "оказывает вполне реальное влияние на африканские страны и экономику". По словам президента ЮАР, африканские лидеры в первую очередь заботятся о жизнях людей, затронутых конфликтом, и считают, что необходимо работать вместе для того, чтобы положить конец боевым действиям и предотвратить человеческие жертвы и разрушения.
https://ria.ru/20230617/peregovory-1878931106.html
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в мире, юар, россия, украина, сирил рамафоса, владимир зеленский, маки салл
В мире, ЮАР, Россия, Украина, Сирил Рамафоса, Владимир Зеленский, Маки Салл
В ЮАР надеются, что предложения миссии по конфликту на Украине учтут

Глава ЮАР Рамафоса: теплый прием дает повод думать, что идеи миссии по Украине учтут

© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYГлавы Египта, Сенегала, Коморских островов, Украины, ЮАР и Замбии после переговоров в Киеве
Главы Египта, Сенегала, Коморских островов, Украины, ЮАР и Замбии после переговоров в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
Главы Египта, Сенегала, Коморских островов, Украины, ЮАР и Замбии после переговоров в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса отметил важность теплого приема делегации африканских лидеров в России и на Украине, это дает повод полагать, что их предложения по мирному урегулированию конфликта на Украине будут рассмотрены.
Президент РФ провел в субботу встречу с представительной делегацией африканских лидеров. В делегацию вошли президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салл, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Была представлена африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из 10 пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров. До этого африканские лидеры встретились в Киеве с Владимиром Зеленским.
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"Одним из ключевых достижений мирной миссии стал теплый прием, который мы получили с обеих сторон, и который мы сочли обнадеживающим и дающим основания для оптимизма в отношении того, что предложения (миссии - ред.) будут рассмотрены", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента ЮАР.
В заявлении отмечается, что африканские лидеры также указали Путину и Зеленскому, что выступая за мирное урегулирование, имеют и свой интерес в завершении конфликта, который "оказывает вполне реальное влияние на африканские страны и экономику".
По словам президента ЮАР, африканские лидеры в первую очередь заботятся о жизнях людей, затронутых конфликтом, и считают, что необходимо работать вместе для того, чтобы положить конец боевым действиям и предотвратить человеческие жертвы и разрушения.
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