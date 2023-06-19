https://ria.ru/20230619/vystavka-1879048038.html

В китайском Харбине открылась выставка картин русских художников

В китайском Харбине открылась выставка картин русских художников - РИА Новости, 19.06.2023

В китайском Харбине открылась выставка картин русских художников

Выставка картин русских художников в минувшие выходные открылась в городе Харбин китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян, сообщает в понедельник... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T06:42

2023-06-19T06:42

2023-06-19T06:42

культура

харбин

хэйлунцзян

россия

василий орлов (губернатор)

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ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. Выставка картин русских художников в минувшие выходные открылась в городе Харбин китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян, сообщает в понедельник генеральное консульство РФ в Харбине. "В минувшие выходные в Харбине открылась выставка картин русских художников. Организатором мероприятия уже второй год подряд является Харбинская художественная галерея Jialand, - говорится в сообщении в официальном телеграм-канале дипмиссии. Отмечается, что на выставке представлены работы таких современных российских и советских живописцев и портретистов, как Кирилл Шебеко, Евгений Макеев, Борис Иогансон, Анатолий Левитин, Марина Пихтовникова и другие. "В церемонии открытия приняли участие делегации Амурской области во главе с губернатором Василием Орловым и города Южно-Сахалинска, возглавляемая мэром города Сергеем Надсадиным", - указали в генконсульстве. Выставка проходит в Харбинской художественной галерее и продлится до 16 июля.

https://ria.ru/20230616/vystavka-1878560479.html

харбин

хэйлунцзян

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харбин, хэйлунцзян, россия, василий орлов (губернатор)