https://ria.ru/20230619/vstrecha-1879096040.html
В Пекине началась встреча Си Цзиньпина и Блинкена
В Пекине началась встреча Си Цзиньпина и Блинкена - РИА Новости, 19.06.2023
В Пекине началась встреча Си Цзиньпина и Блинкена
Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и госсекретаря США Энтони Блинкена началась в Доме народных собраний Пекине, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T11:44
2023-06-19T11:44
2023-06-19T14:05
в мире
сша
китай
пекин
си цзиньпин
энтони блинкен
цинь ган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879097631_307:0:2678:1334_1920x0_80_0_0_6119c7ebced6f570b9f4ef224aa4767a.jpg
ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и госсекретаря США Энтони Блинкена началась в Доме народных собраний Пекине, сообщает Центральное телевидение Китая.Подробностей встречи пока не приводится.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на заявление госдепа сообщило, что Блинкен встретится с Си Цзиньпином в Пекине в понедельник, хотя в ранее опубликованном графике госсекретаря на понедельник встреча с председателем КНР отсутствовала.Блинкен в рамках визита в Китай 18-19 июня уже провел встречи с главой МИД КНР Цинь Ганом и главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.Нынешний визит Блинкена - первая за пять лет поездка госсекретаря США в Китай, которая проходит на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.
https://ria.ru/20230612/strakh-1877603570.html
сша
китай
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879097631_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_44c280d24bde698b0766c52f4cb212a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, пекин, си цзиньпин, энтони блинкен, цинь ган
В мире, США, Китай, Пекин, Си Цзиньпин, Энтони Блинкен, Цинь Ган
В Пекине началась встреча Си Цзиньпина и Блинкена
Председатель КНР Си Цзиньпин и госсекретарь США Блинкен встретились в Пекине