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В Пекине началась встреча Си Цзиньпина и Блинкена

В Пекине началась встреча Си Цзиньпина и Блинкена - РИА Новости, 19.06.2023

В Пекине началась встреча Си Цзиньпина и Блинкена

Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и госсекретаря США Энтони Блинкена началась в Доме народных собраний Пекине, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T11:44

2023-06-19T11:44

2023-06-19T14:05

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цинь ган

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ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и госсекретаря США Энтони Блинкена началась в Доме народных собраний Пекине, сообщает Центральное телевидение Китая.Подробностей встречи пока не приводится.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на заявление госдепа сообщило, что Блинкен встретится с Си Цзиньпином в Пекине в понедельник, хотя в ранее опубликованном графике госсекретаря на понедельник встреча с председателем КНР отсутствовала.Блинкен в рамках визита в Китай 18-19 июня уже провел встречи с главой МИД КНР Цинь Ганом и главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.Нынешний визит Блинкена - первая за пять лет поездка госсекретаря США в Китай, которая проходит на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.

https://ria.ru/20230612/strakh-1877603570.html

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