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В Пекине началась встреча Си Цзиньпина и Блинкена - РИА Новости, 19.06.2023
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11:44 19.06.2023 (обновлено: 14:05 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/vstrecha-1879096040.html
В Пекине началась встреча Си Цзиньпина и Блинкена
В Пекине началась встреча Си Цзиньпина и Блинкена - РИА Новости, 19.06.2023
В Пекине началась встреча Си Цзиньпина и Блинкена
Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и госсекретаря США Энтони Блинкена началась в Доме народных собраний Пекине, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T11:44
2023-06-19T14:05
в мире
сша
китай
пекин
си цзиньпин
энтони блинкен
цинь ган
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ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и госсекретаря США Энтони Блинкена началась в Доме народных собраний Пекине, сообщает Центральное телевидение Китая.Подробностей встречи пока не приводится.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на заявление госдепа сообщило, что Блинкен встретится с Си Цзиньпином в Пекине в понедельник, хотя в ранее опубликованном графике госсекретаря на понедельник встреча с председателем КНР отсутствовала.Блинкен в рамках визита в Китай 18-19 июня уже провел встречи с главой МИД КНР Цинь Ганом и главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.Нынешний визит Блинкена - первая за пять лет поездка госсекретаря США в Китай, которая проходит на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.
https://ria.ru/20230612/strakh-1877603570.html
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В мире, США, Китай, Пекин, Си Цзиньпин, Энтони Блинкен, Цинь Ган
В Пекине началась встреча Си Цзиньпина и Блинкена

Председатель КНР Си Цзиньпин и госсекретарь США Блинкен встретились в Пекине

© AFP 2023 / LEAH MILLISПредседатель КНР Си Цзиньпин и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Пекине. 19 июня 2023
Председатель КНР Си Цзиньпин и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Пекине. 19 июня 2023 - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© AFP 2023 / LEAH MILLIS
Председатель КНР Си Цзиньпин и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Пекине. 19 июня 2023
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и госсекретаря США Энтони Блинкена началась в Доме народных собраний Пекине, сообщает Центральное телевидение Китая.
Подробностей встречи пока не приводится.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на заявление госдепа сообщило, что Блинкен встретится с Си Цзиньпином в Пекине в понедельник, хотя в ранее опубликованном графике госсекретаря на понедельник встреча с председателем КНР отсутствовала.
Блинкен в рамках визита в Китай 18-19 июня уже провел встречи с главой МИД КНР Цинь Ганом и главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.
Нынешний визит Блинкена - первая за пять лет поездка госсекретаря США в Китай, которая проходит на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
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В миреСШАКитайПекинСи ЦзиньпинЭнтони БлинкенЦинь Ган
 
 
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