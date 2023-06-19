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В Госдуму 21 июня внесут законопроект о возврате переходов на летнее время

В Госдуму 21 июня внесут законопроект о возврате переходов на летнее время - РИА Новости, 19.06.2023

В Госдуму 21 июня внесут законопроект о возврате переходов на летнее время

В среду в Госдуму внесут законопроект о возврате переходов на летнее время, сообщил депутат ГД Михаил Матвеев (КПРФ) в своем телеграм-канале. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T10:12

2023-06-19T10:12

2023-06-19T15:14

общество

михаил матвеев

госдума рф

кпрф

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В среду в Госдуму внесут законопроект о возврате переходов на летнее время, сообщил депутат ГД Михаил Матвеев (КПРФ) в своем телеграм-канале. "Законопроект о возврате переходов на "летнее время" будет внесен в Госдуму в день летнего солнцестояния, 21 июня", — написал он.Правительство России не поддержало инициативу депутата. В кабмине отметили, что в материалах к его законопроекту не указаны основные мероприятия, необходимые для перехода на летнее время. Также там отсутствует информация об объемах и источниках финансирования возникающих при этом расходов.Россия осенью 2014 года перешла на постоянное зимнее время. До 2011 года страна два раза в год, весной и осенью, переводила стрелки часов, затем был период, когда она жила по летнему времени.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, михаил матвеев, госдума рф, кпрф