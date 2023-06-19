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В Госдуму 21 июня внесут законопроект о возврате переходов на летнее время - РИА Новости, 19.06.2023
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10:12 19.06.2023 (обновлено: 15:14 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/vremya-1879067893.html
В Госдуму 21 июня внесут законопроект о возврате переходов на летнее время
В Госдуму 21 июня внесут законопроект о возврате переходов на летнее время - РИА Новости, 19.06.2023
В Госдуму 21 июня внесут законопроект о возврате переходов на летнее время
В среду в Госдуму внесут законопроект о возврате переходов на летнее время, сообщил депутат ГД Михаил Матвеев (КПРФ) в своем телеграм-канале. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T10:12
2023-06-19T15:14
общество
михаил матвеев
госдума рф
кпрф
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В среду в Госдуму внесут законопроект о возврате переходов на летнее время, сообщил депутат ГД Михаил Матвеев (КПРФ) в своем телеграм-канале. "Законопроект о возврате переходов на "летнее время" будет внесен в Госдуму в день летнего солнцестояния, 21 июня", — написал он.Правительство России не поддержало инициативу депутата. В кабмине отметили, что в материалах к его законопроекту не указаны основные мероприятия, необходимые для перехода на летнее время. Также там отсутствует информация об объемах и источниках финансирования возникающих при этом расходов.Россия осенью 2014 года перешла на постоянное зимнее время. До 2011 года страна два раза в год, весной и осенью, переводила стрелки часов, затем был период, когда она жила по летнему времени.
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общество, михаил матвеев, госдума рф, кпрф
Общество, Михаил Матвеев, Госдума РФ, КПРФ
В Госдуму 21 июня внесут законопроект о возврате переходов на летнее время

Депутат от КПРФ Михаил Матвеев: проект о возврате летнего времени внесут в Госдуму в среду

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Продавщица демонстрирует настенные часы - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В среду в Госдуму внесут законопроект о возврате переходов на летнее время, сообщил депутат ГД Михаил Матвеев (КПРФ) в своем телеграм-канале.
"Законопроект о возврате переходов на "летнее время" будет внесен в Госдуму в день летнего солнцестояния, 21 июня", — написал он.
Правительство России не поддержало инициативу депутата. В кабмине отметили, что в материалах к его законопроекту не указаны основные мероприятия, необходимые для перехода на летнее время. Также там отсутствует информация об объемах и источниках финансирования возникающих при этом расходов.
Россия осенью 2014 года перешла на постоянное зимнее время. До 2011 года страна два раза в год, весной и осенью, переводила стрелки часов, затем был период, когда она жила по летнему времени.
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13 февраля, 15:29
 
ОбществоМихаил МатвеевГосдума РФКПРФ
 
 
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