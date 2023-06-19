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В Госдуму 21 июня внесут законопроект о возврате переходов на летнее время
В Госдуму 21 июня внесут законопроект о возврате переходов на летнее время - РИА Новости, 19.06.2023
В Госдуму 21 июня внесут законопроект о возврате переходов на летнее время
В среду в Госдуму внесут законопроект о возврате переходов на летнее время, сообщил депутат ГД Михаил Матвеев (КПРФ) в своем телеграм-канале. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T10:12
2023-06-19T10:12
2023-06-19T15:14
общество
михаил матвеев
госдума рф
кпрф
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В среду в Госдуму внесут законопроект о возврате переходов на летнее время, сообщил депутат ГД Михаил Матвеев (КПРФ) в своем телеграм-канале. "Законопроект о возврате переходов на "летнее время" будет внесен в Госдуму в день летнего солнцестояния, 21 июня", — написал он.Правительство России не поддержало инициативу депутата. В кабмине отметили, что в материалах к его законопроекту не указаны основные мероприятия, необходимые для перехода на летнее время. Также там отсутствует информация об объемах и источниках финансирования возникающих при этом расходов.Россия осенью 2014 года перешла на постоянное зимнее время. До 2011 года страна два раза в год, весной и осенью, переводила стрелки часов, затем был период, когда она жила по летнему времени.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил матвеев, госдума рф, кпрф
Общество, Михаил Матвеев, Госдума РФ, КПРФ
В Госдуму 21 июня внесут законопроект о возврате переходов на летнее время
Депутат от КПРФ Михаил Матвеев: проект о возврате летнего времени внесут в Госдуму в среду
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости.
В среду в Госдуму внесут законопроект о возврате переходов на летнее время, сообщил депутат ГД Михаил Матвеев (КПРФ) в своем телеграм-канале
.
"Законопроект о возврате переходов на "летнее время" будет внесен в Госдуму в день летнего солнцестояния, 21 июня", — написал он.
Правительство России не поддержало инициативу депутата. В кабмине отметили, что в материалах к его законопроекту не указаны основные мероприятия, необходимые для перехода на летнее время. Также там отсутствует информация об объемах и источниках финансирования возникающих при этом расходов.
Россия осенью 2014 года перешла на постоянное зимнее время. До 2011 года страна два раза в год, весной и осенью, переводила стрелки часов, затем был период, когда она жила по летнему времени.