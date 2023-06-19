"Дойти до Польши?" Зеленскому сообщили о последствиях отказа от переговоров
Ветеран ЦРУ Макговерн: через две-три недели Россия может принудить Запад к переговорам
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ на Запорожском направлении производят боевую стрельбу из самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" по украинской САУ
Военнослужащие ВС РФ на Запорожском направлении производят боевую стрельбу из самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" по украинской САУ. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Успехи российских сил на поле боя могут подтолкнуть Запад к переговорам, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
По словам ветерана американской спецслужбы, администрация президента США Джо Байдена зря упорствует, не разрешая режиму Зеленского вести переговоры с Москвой.
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"Сейчас они не хотят переговоров, но посмотрим, что будет недели через две-три, когда русские будут на том берегу Днепра, когда Путин спросит: как вам эффект? А сейчас момент для переговоров лучше? Или нам до Польши дойти?" — съязвил Макговерн.
Днем ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался против заморозки украинского конфликта, а также его окончания на условиях России. По его словам, альянс продолжит поддержку киевского режима.