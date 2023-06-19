https://ria.ru/20230619/ukraina-1879239294.html

"Дойти до Польши?" Зеленскому сообщили о последствиях отказа от переговоров

"Дойти до Польши?" Зеленскому сообщили о последствиях отказа от переговоров - РИА Новости, 19.06.2023

"Дойти до Польши?" Зеленскому сообщили о последствиях отказа от переговоров

Успехи российских сил на поле боя могут подтолкнуть Запад к переговорам, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T20:08

2023-06-19T20:08

2023-06-19T20:10

в мире

польша

россия

сша

джо байден

йенс столтенберг

центральное разведывательное управление (цру)

нато

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Успехи российских сил на поле боя могут подтолкнуть Запад к переговорам, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.По словам ветерана американской спецслужбы, администрация президента США Джо Байдена зря упорствует, не разрешая режиму Зеленского вести переговоры с Москвой."Сейчас они не хотят переговоров, но посмотрим, что будет недели через две-три, когда русские будут на том берегу Днепра, когда Путин спросит: как вам эффект? А сейчас момент для переговоров лучше? Или нам до Польши дойти?" — съязвил Макговерн.Днем ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался против заморозки украинского конфликта, а также его окончания на условиях России. По его словам, альянс продолжит поддержку киевского режима.

https://ria.ru/20230619/tanki-1879209807.html

польша

россия

сша

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Ольга Матыс

в мире, польша, россия, сша, джо байден, йенс столтенберг, центральное разведывательное управление (цру), нато