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"Дойти до Польши?" Зеленскому сообщили о последствиях отказа от переговоров - РИА Новости, 19.06.2023
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20:08 19.06.2023 (обновлено: 20:10 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/ukraina-1879239294.html
"Дойти до Польши?" Зеленскому сообщили о последствиях отказа от переговоров
"Дойти до Польши?" Зеленскому сообщили о последствиях отказа от переговоров - РИА Новости, 19.06.2023
"Дойти до Польши?" Зеленскому сообщили о последствиях отказа от переговоров
Успехи российских сил на поле боя могут подтолкнуть Запад к переговорам, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T20:08
2023-06-19T20:10
в мире
польша
россия
сша
джо байден
йенс столтенберг
центральное разведывательное управление (цру)
нато
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Успехи российских сил на поле боя могут подтолкнуть Запад к переговорам, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.По словам ветерана американской спецслужбы, администрация президента США Джо Байдена зря упорствует, не разрешая режиму Зеленского вести переговоры с Москвой."Сейчас они не хотят переговоров, но посмотрим, что будет недели через две-три, когда русские будут на том берегу Днепра, когда Путин спросит: как вам эффект? А сейчас момент для переговоров лучше? Или нам до Польши дойти?" — съязвил Макговерн.Днем ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался против заморозки украинского конфликта, а также его окончания на условиях России. По его словам, альянс продолжит поддержку киевского режима.
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в мире, польша, россия, сша, джо байден, йенс столтенберг, центральное разведывательное управление (цру), нато
В мире, Польша, Россия, США, Джо Байден, Йенс Столтенберг, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
"Дойти до Польши?" Зеленскому сообщили о последствиях отказа от переговоров

Ветеран ЦРУ Макговерн: через две-три недели Россия может принудить Запад к переговорам

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ на Запорожском направлении производят боевую стрельбу из самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" по украинской САУ
Военнослужащие ВС РФ на Запорожском направлении производят боевую стрельбу из самоходной артиллерийской установки Гиацинт-С по украинской САУ - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС РФ на Запорожском направлении производят боевую стрельбу из самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" по украинской САУ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Успехи российских сил на поле боя могут подтолкнуть Запад к переговорам, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
По словам ветерана американской спецслужбы, администрация президента США Джо Байдена зря упорствует, не разрешая режиму Зеленского вести переговоры с Москвой.
«
"Сейчас они не хотят переговоров, но посмотрим, что будет недели через две-три, когда русские будут на том берегу Днепра, когда Путин спросит: как вам эффект? А сейчас момент для переговоров лучше? Или нам до Польши дойти?" — съязвил Макговерн.
Днем ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался против заморозки украинского конфликта, а также его окончания на условиях России. По его словам, альянс продолжит поддержку киевского режима.
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