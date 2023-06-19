https://ria.ru/20230619/tatarstan-1879054867.html

Глава Татарстана поручил обойти частные дома после пожара с погибшими

Глава Татарстана поручил обойти частные дома после пожара с погибшими - РИА Новости, 19.06.2023

Глава Татарстана поручил обойти частные дома после пожара с погибшими

Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил главам районов республики провести подворовые обходы после пожара в частном доме, где погибли четверо детей и трое... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T08:45

2023-06-19T08:45

2023-06-19T08:45

происшествия

тукаевский район

рустам минниханов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КАЗАНЬ, 19 июн - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил главам районов республики провести подворовые обходы после пожара в частном доме, где погибли четверо детей и трое взрослых, сообщает пресс-служба главы республики. По данным регионального ГУМЧС, 18 июня в 13.17 поступило сообщение о горении частного жилого дома по адресу: Тукаевский район, деревня Саитово, улица Торговая, 21. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. В 14.15 открытое горение было ликвидировано. На месте пожара были обнаружены тела семи человек, в том числе четырех детей 2016-2019 годов рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". "Рустам Минниханов поручил главам районов усилить работу по проведению противопожарных мероприятий. В частности, провести подворовой обход и разъяснить жителям необходимость соблюдения мер пожарной безопасности", - говорится в сообщении. Особое внимание Минниханов поручил уделить многодетным семьям. Профилактические беседы следует проводить системно, а каждая семья должна быть на контроле, к профилактике пожаров в быту должны быть привлечены все необходимые службы: МЧС, волонтеры, соцслужбы, подчеркнул он. По данным правоохранительных органов, в сгоревшем доме проживали восемь человек (из них четверо детей). Семья была неблагополучной. Мать детей успела выйти из горящего дома. В ГУМЧС уточнили, что в 2021 году дом был оборудован автономными дымовыми пожарными извещателями. В феврале 2023 года была проверена их работоспособность, они были исправны.

https://ria.ru/20230523/pozhar-1873540406.html

https://ria.ru/20230615/pozhar-1878220084.html

тукаевский район

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тукаевский район, рустам минниханов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)