https://ria.ru/20230619/stoltenberg-1879136868.html
Столтенберг заявил, что не планирует оставаться генсеком НАТО после осени
Столтенберг заявил, что не планирует оставаться генсеком НАТО после осени - РИА Новости, 19.06.2023
Столтенберг заявил, что не планирует оставаться генсеком НАТО после осени
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что планирует доработать в качестве главы альянса до осени этого года, других планов у него нет. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T13:54
2023-06-19T13:54
2023-06-19T13:56
в мире
йенс столтенберг
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767536803_0:56:2923:1700_1920x0_80_0_0_2e52b1842cb3da216ccbbbfaa9af127c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что планирует доработать в качестве главы альянса до осени этого года, других планов у него нет. "Я не планирую продлевать свои полномочия. Мои личные планы заключаются в том, чтобы выполнять свои полномочия до осени, других планов у меня нет", - сообщил он в Германии на совместной пресс-конференции с канцлером Олафом Шольцем. Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года.
https://ria.ru/20220912/nato-1816017971.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767536803_286:0:2923:1978_1920x0_80_0_0_0eefe9bf856c59237cb35846657f062d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йенс столтенберг, нато
В мире, Йенс Столтенберг, НАТО
Столтенберг заявил, что не планирует оставаться генсеком НАТО после осени
Столтенберг заявил, что не планирует продлевать полномочия генсека НАТО после 30 сентября