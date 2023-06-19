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Столтенберг заявил, что не планирует оставаться генсеком НАТО после осени - РИА Новости, 19.06.2023
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13:54 19.06.2023 (обновлено: 13:56 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/stoltenberg-1879136868.html
Столтенберг заявил, что не планирует оставаться генсеком НАТО после осени
Столтенберг заявил, что не планирует оставаться генсеком НАТО после осени - РИА Новости, 19.06.2023
Столтенберг заявил, что не планирует оставаться генсеком НАТО после осени
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что планирует доработать в качестве главы альянса до осени этого года, других планов у него нет. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T13:54
2023-06-19T13:56
в мире
йенс столтенберг
нато
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БРЮССЕЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что планирует доработать в качестве главы альянса до осени этого года, других планов у него нет. "Я не планирую продлевать свои полномочия. Мои личные планы заключаются в том, чтобы выполнять свои полномочия до осени, других планов у меня нет", - сообщил он в Германии на совместной пресс-конференции с канцлером Олафом Шольцем. Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года.
https://ria.ru/20220912/nato-1816017971.html
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в мире, йенс столтенберг, нато
В мире, Йенс Столтенберг, НАТО
Столтенберг заявил, что не планирует оставаться генсеком НАТО после осени

Столтенберг заявил, что не планирует продлевать полномочия генсека НАТО после 30 сентября

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что планирует доработать в качестве главы альянса до осени этого года, других планов у него нет.
"Я не планирую продлевать свои полномочия. Мои личные планы заключаются в том, чтобы выполнять свои полномочия до осени, других планов у меня нет", - сообщил он в Германии на совместной пресс-конференции с канцлером Олафом Шольцем.
Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года.
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
Следующий генсек НАТО должен быть женщиной и русофобом
12 сентября 2022, 08:00
 
В миреЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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