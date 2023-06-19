https://ria.ru/20230619/stoltenberg-1879136868.html

Столтенберг заявил, что не планирует оставаться генсеком НАТО после осени

Столтенберг заявил, что не планирует оставаться генсеком НАТО после осени - РИА Новости, 19.06.2023

Столтенберг заявил, что не планирует оставаться генсеком НАТО после осени

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что планирует доработать в качестве главы альянса до осени этого года, других планов у него нет. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T13:54

2023-06-19T13:54

2023-06-19T13:56

в мире

йенс столтенберг

нато

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БРЮССЕЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что планирует доработать в качестве главы альянса до осени этого года, других планов у него нет. "Я не планирую продлевать свои полномочия. Мои личные планы заключаются в том, чтобы выполнять свои полномочия до осени, других планов у меня нет", - сообщил он в Германии на совместной пресс-конференции с канцлером Олафом Шольцем. Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года.

https://ria.ru/20220912/nato-1816017971.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, йенс столтенберг, нато