https://ria.ru/20230619/spetsoperatsiya-1879250047.html

Спецоперация, 19 июня: СВР узнала планы Киева по работе над грязной бомбой

Спецоперация, 19 июня: СВР узнала планы Киева по работе над грязной бомбой - РИА Новости, 19.06.2023

Спецоперация, 19 июня: СВР узнала планы Киева по работе над грязной бомбой

Появилась информация, свидетельствующая о возможном продолжении Киевом работ над созданием грязной ядерной бомбы, заявил в понедельник директор Службы внешней... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T22:28

2023-06-19T22:28

2023-06-19T22:54

специальная военная операция на украине

украина

волноваха

юар

сергей нарышкин

сирил рамафоса

владимир сальдо

минобороны израиля

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Появилась информация, свидетельствующая о возможном продолжении Киевом работ над созданием грязной ядерной бомбы, заявил в понедельник директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Он подчеркнул, что возможное применение Киевом "грязной ядерной бомбы" будет иметь тяжелейшие последствия. Нарышкин добавил, что Служба внешней разведки РФ располагает информацией, что Киев решил отправить на переработку партию облученного топлива с Ровенской АЭС. По его словам, для этого Киев переместил его под предлогом захоронения в двух специальных транспортировочных контейнерах на площадку централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива в Чернобыле. Кроме того, он отметил, что Киев не уведомил МАГАТЭ о перемещении отработавшего ядерного топлива с Ровенской АЭС на площадку в Чернобыле. Позже в интервью "Российской газете" он сказал, что стратегические и циничные замыслы США и Великобритании состоят в том, чтобы заменить украинских военных, "закончившихся" на поле боя, польскими и, вероятно, немецкими солдатами. Ход операцииМинобороны России сообщило, что ВС РФ в ночь с воскресенья на понедельник нанесли ракетный удар по местам хранения техники иностранного производства. В ведомстве отметили, что группировка ВС РФ "Юг" за сутки успешно отразила четыре атаки украинских войск на донецком направлении в районе населенных пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка в ДНР. По данным МО РФ, российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении более 40 украинских боевиков, а также артиллерийскую систему М777 производства США. Кроме того, российские военнослужащие поразили украинские подразделения на краснолиманском направлении, пресечена деятельность трех ДРГ, уничтожены до 105 солдат противника, две бронемашины, две самоходки "Гвоздика", гаубицы Д-20 и Д-30. Отмечается, что в районах Ямполовки в ДНР, Червоной Дибровы и Кременной в ЛНР была пресечена деятельность трех украинских ДРГ. В Минобороны РФ подчеркнули, что украинские войска за сутки на донецком направлении потеряли более 340 боевиков, 10 единиц техники, включая одну польскую гаубицу Krab, а также склад с боеприпасами. В оборонном ведомстве указали, что Киев за сутки в ходе попыток наступления потерял на южнодонецком направлении более 100 человек. Кроме того, уточнили в ведомстве, в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области отражены две атаки противника, в ходе которых подбиты два танка, 10 боевых машин пехоты и две боевые бронированные машины. По данным Минобороны, в течение суток наиболее активные попытки наступательных действий подразделения войск Украины предпринимали на южнодонецком и донецком направлениях. В МО России отметили, что российская ПВО за минувшие сутки сбила украинский военный вертолет Ми-8, 14 беспилотников и пять снарядов РСЗО HIMARS. Группировка ВС РФ "Запад", уточнили в Минобороны, на купянском направлении уничтожила за сутки до 45 украинских боевиков, восемь единиц техники, включая одну польскую гаубицу Krab, а также пресекла деятельность двух ДРГ. В ведомстве подчеркнули, что российские ракетные войска, артиллерия и авиация поразили два артиллерийских склада украинских войск в районе города Запорожье. Начальник пресс-центра группировки войск "Восток" подполковник Олег Чехов сообщил РИА Новости, что войска Украины, пытавшиеся наступать на южнодонецком направлении, потеряли больше половины личного состава. По его словам, отражены две атаки противника в направлении Равнополя, уничтожены танк, боевые бронированные машины, автомобильная техника и живая сила националистов. На запорожском направлении, рассказал Чехов, пресечена попытка противника разведки боем в районе Чаривного, уничтожена живая сила войск Украины. Кроме того, поражены больше десятка мест скоплений живой силы противника в районах Малой Токмачки и Макаровки. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена гаубица в районе Степногорска. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что артиллеристы соединения группировки войск "Днепр" уничтожили склад с боеприпасами и гаубицу Д-30 с боекомплектом и расчетом в районе города Очаков в Николаевской области. Обстановка в новых регионахВрио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил РИА Новости, что восстановление Каховской ГЭС может начаться, когда украинские войска будут отодвинуты на достаточно безопасное расстояние, но пока конкретных планов на этот счет нет. В Центре общественных связей ФСБ РФ сообщили, что ФСБ России пресекла попытку Главного управления разведки министерства обороны Украины организовать теракты против руководителей администрации Запорожской области. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что в Запорожской области участились случаи сдачи в плен украинских военных. Позже он написал в своем телеграм-канале, что в Запорожской области ликвидирована крупная украинская ДРГ, переодетая в российскую военную форму. Мэр Волновахи Константин Зинченко сказал РИА Новости, что под огонь в Волновахе попали люди, стоявшие в очереди возле гуманитарного центра, где шла выдача стройматериалов, ранены 20 человек. Международная обстановкаВ ЮАР считают, что конфликт на Украине нужно завершить путем переговоров и дипломатии, учитывая основные принципы неприсоединения к военным блокам, заявил президент республики Сирил Рамафоса по итогам визита африканских лидеров в Россию и на Украину. Об этом говорится в заявлении Рамафосы, опубликованном на сайте его администрации. Министерство обороны Израиля в комментарии РИА Новости опровергло сообщения в прессе о том, что израильские танки "Меркава" могут быть переданы Украине.

https://ria.ru/20230619/voennye-1879170263.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230619/kiev-1879200234.html

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Минобороны: ВС РФ ночью нанесли удар по местам хранения иностранной техники ВСУ Российские подразделения минувшей ночью нанесли ракетный удар по местам хранения иностранной военной техники украинских солдат, сообщили в Минобороны. "Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", — говорится в сводке. 2023-06-19T22:28 true PT4M43S

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Наталья Макарова

украина, волноваха, юар, сергей нарышкин, сирил рамафоса, владимир сальдо, минобороны израиля, ми-8 амтш, вооруженные силы украины